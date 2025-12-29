Programmes IA Oxford Simplilearn : une avancée majeure pour les leaders

La transformation numérique s’accélère et, désormais, l’intelligence artificielle prend une place centrale dans les entreprises. Afin d’aider les professionnels à naviguer dans cette vague, Oxford Saïd Business School et Simplilearn s’associent pour lancer de nouveaux programmes axés sur l’IA. Ainsi, ce partenariat vise à démocratiser ces compétences et à répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation.

Un partenariat stratégique pour démocratiser l’accès à l’IA

Oxford Saïd est reconnue dans le monde entier pour son excellence académique. Désormais, grâce à Simplilearn, son savoir est plus accessible que jamais. Le partenariat permet de toucher un large public, sans frontières. Plus de huit millions d’apprenants ont déjà bénéficié de la plateforme Simplilearn dans plus de 150 pays. Cette collaboration vise à offrir à chacun la possibilité d’acquérir des compétences en IA, sans interrompre sa carrière.

Des programmes conçus pour accompagner les leaders de demain

Les nouveaux programmes IA Oxford Simplilearn sont pensés pour les chefs d’entreprise. Ils couvrent des domaines clés :

La prise de décision avec l’IA

La préparation organisationnelle

La cybersécurité

L’analyse avancée

La finance stratégique moderne

Chaque module propose ainsi un contenu riche : documents, études de cas, vidéos, podcasts et masterclasses garanties par le corps enseignant d’Oxford. Par ailleurs, les étudiants qui terminent leur formation rejoignent le réseau mondial des anciens d’Oxford Saïd.

Une expérience d’apprentissage flexible et reconnue mondialement

L’un des grands atouts du partenariat est la flexibilité. Les programmes sont accessibles en ligne, à son rythme. Simplilearn propose une assistance 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une communauté internationale dynamique. L’infrastructure technique permet d’apprendre partout, tout en bénéficiant de l’expertise académique d’Oxford Saïd. À la clé : un certificat reconnu, et l’accès à un vaste réseau professionnel.

Pour conclure, le rapprochement entre la Saïd Business School d’Oxford et Simplilearn marque une nouvelle étape dans la formation des leaders de demain. Les programmes IA Oxford Simplilearn répondent aux défis actuels et futurs des entreprises. Ces cursus sont une opportunité à saisir pour tous ceux souhaitant prendre une longueur d’avance dans le monde numérique.

