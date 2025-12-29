Actualités

Programmes IA Oxford Simplilearn : une avancée majeure pour les leaders

il y a 29 minutesDernière mise à jour: 28 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Oxford et Simplilearn lancent cinq programmes IA pour former les leaders de demain.

La transformation numérique s’accélère et, désormais, l’intelligence artificielle prend une place centrale dans les entreprises. Afin d’aider les professionnels à naviguer dans cette vague, Oxford Saïd Business School et Simplilearn s’associent pour lancer de nouveaux programmes axés sur l’IA. Ainsi, ce partenariat vise à démocratiser ces compétences et à répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation.

Un partenariat stratégique pour démocratiser l’accès à l’IA

Oxford Saïd est reconnue dans le monde entier pour son excellence académique. Désormais, grâce à Simplilearn, son savoir est plus accessible que jamais. Le partenariat permet de toucher un large public, sans frontières. Plus de huit millions d’apprenants ont déjà bénéficié de la plateforme Simplilearn dans plus de 150 pays. Cette collaboration vise à offrir à chacun la possibilité d’acquérir des compétences en IA, sans interrompre sa carrière.

Des programmes conçus pour accompagner les leaders de demain

Les nouveaux programmes IA Oxford Simplilearn sont pensés pour les chefs d’entreprise. Ils couvrent des domaines clés :

  • La prise de décision avec l’IA
  • La préparation organisationnelle
  • La cybersécurité
  • L’analyse avancée
  • La finance stratégique moderne

Chaque module propose ainsi un contenu riche : documents, études de cas, vidéos, podcasts et masterclasses garanties par le corps enseignant d’Oxford. Par ailleurs, les étudiants qui terminent leur formation rejoignent le réseau mondial des anciens d’Oxford Saïd.

Une expérience d’apprentissage flexible et reconnue mondialement

L’un des grands atouts du partenariat est la flexibilité. Les programmes sont accessibles en ligne, à son rythme. Simplilearn propose une assistance 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une communauté internationale dynamique. L’infrastructure technique permet d’apprendre partout, tout en bénéficiant de l’expertise académique d’Oxford Saïd. À la clé : un certificat reconnu, et l’accès à un vaste réseau professionnel.

Pour conclure, le rapprochement entre la Saïd Business School d’Oxford et Simplilearn marque une nouvelle étape dans la formation des leaders de demain. Les programmes IA Oxford Simplilearn répondent aux défis actuels et futurs des entreprises. Ces cursus sont une opportunité à saisir pour tous ceux souhaitant prendre une longueur d’avance dans le monde numérique.

Lisez notre dernier article tech : TEST – NZXT Kraken Core 360 RGB, un watercooling AIO axé design et simplicité

il y a 29 minutesDernière mise à jour: 28 décembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

whatsapp
WhatsApp : une nouvelle attaque informatique menace vos comptes
il y a 15 heures
tesla starlink
Tesla prépare l’intégration de Starlink dans ses voitures électriques
il y a 21 heures
Phemex améliore le RPI et offre une liquidité supérieure sur plus de 210 paires.
Phemex établit un nouveau standard positif de liquidité crypto
il y a 2 jours
Anycubic lance la Kobra X : imprimante 3D multi-couleurs simple et accessible.
Anycubic Kobra X, la nouvelle imprimante 3D qui simplifie la vie
il y a 2 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page