SUPCON dévoile des innovations IA puissantes à Hanovre 2025

SUPCON, un leader mondial de l’automatisation, mettra en avant ses dernières avancées lors de la Foire de Hanovre 2025. Ce rendez-vous permettra de découvrir des solutions innovantes, toutes alimentées par l’intelligence artificielle, et témoigner de la transformation numérique continue dans l’industrie.

solutions d’automatisation pile complète de SUPCON

À la Foire de Hanovre, SUPCON révèlera ses solutions d’automatisation pile complète, intégrant des instruments, commandes et logiciels. Ces solutions présenteront une architecture « cloud-réseau-périphérie », répondant aux défis des systèmes de contrôle contemporains. Cette technologie permet une transition vers un fonctionnement autonome, piloté par l’IA, optimisant la fabrication intelligente.

innovations alimentées par l’IA de SUPCON

SUPCON présentera plusieurs innovations. Le modèle TPT, par exemple, surmonte les limitations des IA traditionnelles en industrie. Il favorise des modèles de production collaboratifs avancés. De plus, la solution robotique PLANTBOT propose des applications de robots intelligents pour améliorer la collaboration industrielle et l’automatisation des processus. Enfin, le logiciel SOLISCADA promet une surveillance et un contrôle accrus, transformant les opérations industrielles.

démonstrations en direct à la Foire de Hanovre

Les participants pourront admirer des démonstrations en direct au stand G059, hall 9. SUPCON offrira une vitrine des interopérabilités de ses solutions, tout en renforçant son rôle de pionnier dans le secteur. Ce sera une occasion de voir comment l’acquisition de données en temps réel et la prise de décisions pilotées par IA peuvent transformer l’industrie.

En conclusion, SUPCON continue d’innover avec des solutions d’automatisation avancées, intégrant instruments, contrôles et logiciels. Lors de cet événement, SUPCON montre son engagement envers une industrie plus efficace et durable. Grâce à ces innovations, il reste à la pointe de l’évolution numérique et industrielle.

