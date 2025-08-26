Actualités

Surprenez-vous avec la nouvelle appli Ligue 1+ sur LG TV : Vibrez au cœur du football rançais

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 26 août 2025
Temps de lecture 1 minute
LG lance l’application Ligue 1+ sur ses Smart TV

LG Electronics continue de surprendre les passionnés de technologie et de sport. Cette fois, la marque donne rendez-vous aux amateurs de ballon rond avec une nouveauté taillée sur mesure pour eux. Dorénavant, l’application LIGUE 1+ débarque en exclusivité sur les Smart TV LG (2021 et ultérieures) en France, promettant une plongée totale au cœur du football français.

La Ligue 1 s’invite directement sur votre TV LG

Nul besoin de chercher plus loin pour vibrer devant un grand match. À partir d’aujourd’hui, les possesseurs d’une télé LG récente pourront suivre huit matchs de Ligue 1 McDonald’s en direct et en exclusivité chaque week-end, du vendredi au dimanche. La plateforme, intégrée à webOS, ne se contente pas de diffuser des matchs. Elle propose également trois émissions phares : Kick Off le vendredi pour démarrer le week-end en beauté, 90+1 le samedi soir pour un rendez-vous décalé, et Ligue 1+ Le Club juste avant le choc du dimanche.

Ce n’est pas tout ! L’application met les petits plats dans les grands en diffusant aussi les 10 plus belles affiches de la saison, comme OM – Paris SG et Paris SG – OM, ainsi que le Trophée des Champions, le multiplex de fin de saison et même les Barrages. Vous l’aurez compris, impossible de manquer un temps fort du championnat français.

La Ligue 1 sur TV LG

Une expérience pensée pour les fans de football

Pour profiter de LIGUE 1+, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l’application via le LG Content Store, accessible directement depuis l’accueil webOS de votre TV, puis de choisir l’abonnement qui vous convient. La navigation se veut fluide, l’interface intuitive : tout a été pensé pour que vous restiez concentrés sur le jeu, pas sur les menus !

LG frappe fort avec une offre de lancement à saisir : 9,99€ par mois pendant 3 mois, puis 14,99€/mois (engagement 12 mois, détails sur ligue1plus.fr). LG affiche ainsi clairement son ambition : offrir aux téléspectateurs français des contenus locaux, exclusifs et accessibles à tous… directement depuis leur salon.

Alors, prêts à vivre chaque week-end aux couleurs de la Ligue 1 ? Dites-nous si cette nouvelle fonctionnalité vous donne envie de ressortir votre maillot préféré, et partagez l’info avec vos amis fans de foot !

il y a 7 minutesDernière mise à jour: 26 août 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

Articles similaires

OneOdio et OpenRock dévoilent leurs nouveautés audio à l’IFA 2025 à Berlin.
OneOdio IFA 2025 : une expérience audio inoubliable à Berlin
il y a 1 heure
silent-hill-f
Silent Hill f, un souls-like ? Le développeur répond ! 
il y a 2 heures
Cambrex élargit ses capacités de fabrication de peptides à Waltham, Massachusetts.
Cambrex booste la production de peptides avec succès à Waltham
il y a 3 heures
Le robot humanoïde Unitree G1 fascine le public par ses interactions partout dans le monde.
Le robot humanoïde Unitree G1 séduit et émerveille le monde
il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page