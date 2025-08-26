Surprenez-vous avec la nouvelle appli Ligue 1+ sur LG TV : Vibrez au cœur du football rançais

LG Electronics continue de surprendre les passionnés de technologie et de sport. Cette fois, la marque donne rendez-vous aux amateurs de ballon rond avec une nouveauté taillée sur mesure pour eux. Dorénavant, l’application LIGUE 1+ débarque en exclusivité sur les Smart TV LG (2021 et ultérieures) en France, promettant une plongée totale au cœur du football français.

La Ligue 1 s’invite directement sur votre TV LG

Nul besoin de chercher plus loin pour vibrer devant un grand match. À partir d’aujourd’hui, les possesseurs d’une télé LG récente pourront suivre huit matchs de Ligue 1 McDonald’s en direct et en exclusivité chaque week-end, du vendredi au dimanche. La plateforme, intégrée à webOS, ne se contente pas de diffuser des matchs. Elle propose également trois émissions phares : Kick Off le vendredi pour démarrer le week-end en beauté, 90+1 le samedi soir pour un rendez-vous décalé, et Ligue 1+ Le Club juste avant le choc du dimanche.

Ce n’est pas tout ! L’application met les petits plats dans les grands en diffusant aussi les 10 plus belles affiches de la saison, comme OM – Paris SG et Paris SG – OM, ainsi que le Trophée des Champions, le multiplex de fin de saison et même les Barrages. Vous l’aurez compris, impossible de manquer un temps fort du championnat français.

Pour profiter de LIGUE 1+, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l’application via le LG Content Store, accessible directement depuis l’accueil webOS de votre TV, puis de choisir l’abonnement qui vous convient. La navigation se veut fluide, l’interface intuitive : tout a été pensé pour que vous restiez concentrés sur le jeu, pas sur les menus !

LG frappe fort avec une offre de lancement à saisir : 9,99€ par mois pendant 3 mois, puis 14,99€/mois (engagement 12 mois, détails sur ligue1plus.fr). LG affiche ainsi clairement son ambition : offrir aux téléspectateurs français des contenus locaux, exclusifs et accessibles à tous… directement depuis leur salon.

Alors, prêts à vivre chaque week-end aux couleurs de la Ligue 1 ? Dites-nous si cette nouvelle fonctionnalité vous donne envie de ressortir votre maillot préféré, et partagez l’info avec vos amis fans de foot !