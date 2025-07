TCL partenaire olympique : un engagement marquant pour le sport

Le partenariat olympique de TCL prend une nouvelle dimension. La marque s’est distinguée lors d’une cérémonie au Musée Olympique de Lausanne. TCL renforce ainsi son engagement pour l’innovation, le sport et la culture, devenant un acteur incontournable des Jeux Olympiques.

tcl inscrit son nom au Musée Olympique de Lausanne

Le 22 juin, TCL a été honorée au Musée Olympique en gravant son nom sur le fameux Mur des donateurs. Cette reconnaissance salue la contribution unique de TCL en matière de technologies intelligentes.

Les responsables du Comité International Olympique (CIO), dont Thomas Bach et Kirsty Coventry, étaient présents lors de l’événement. Grâce à sa donation, TCL aide à développer le musée et enrichit l’expérience de chaque visiteur. Une pierre commémorative au nom de TCL trône désormais sur le mur, affirmant la place de la marque parmi les mécènes du sport mondial.

une campagne mondiale pour célébrer l’esprit olympique

Simultanément, TCL a lancé sa première campagne olympique mondiale. Inspirée par l’initiative Let’s Move du CIO, cette campagne incite chacun à bouger ensemble.

Elle inclut notamment une performance transcontinentale de la troupe de danse Urban Theory. Munis de lunettes TCL RayNeo AR, les danseurs ont fait vibrer Milan et Los Angeles lors d’un flash mob inédit. Cette action relie les cultures et valorise la créativité artistique propulsée par la technologie.

tcl, moteur de l’innovation technologique dans le sport

TCL ne cesse d’innover pour soutenir le sport et la culture. Elle fournit des écrans Mini LED, des tablettes et bien d’autres produits pour les Jeux. Par son engagement, TCL améliore l’expérience des athlètes, des fans et des visiteurs. L’initiative « Athlete Moments » permet, grâce à ses solutions, de connecter les sportifs à leurs proches pendant la compétition. Cela reflète la volonté de favoriser l’engagement et l’émotion au cœur du Mouvement olympique.

Pour conclure, TCL partenaire olympique n’est pas un simple titre. C’est le reflet d’un investissement durable dans le sport, la technologie et l’inspiration. Entre reconnaissance internationale, campagnes créatives et innovations technologiques, TCL prouve qu’elle inspire véritablement la grandeur à travers chaque événement. Ainsi, elle continue d’accompagner le Mouvement olympique vers un avenir toujours plus innovant et inclusif.

