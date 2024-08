TerraPay dynamise l’interopérabilité des paiements globaux

L’innovation dans le domaine des paiements numériques prend un nouveau tournant avec TerraPay, la société de mouvement d’argent international qui vient de former un indispensable Conseil pour l’interopérabilité des portefeuilles numériques. Ce conseil, créé en collaboration avec des géants du secteur, vise à faciliter les transactions transfrontalières grâce à la technologie de TerraPay. C’est une étape clé pour rendre les paiements plus simples et accessibles à l’échelle mondiale.

TerraPay lance le Conseil pour l’interopérabilité

Le nouveau Conseil pour l’interopérabilité comprend des acteurs majeurs comme Airtel, bKash, MPESA, Nequi et Sama Money. Ensemble, ils desserviront des millions d’utilisateurs en Bangladesh, Colombie, Kenya, Sénégal, Tanzanie et Ouganda. Ce conseil a pour mission de connecter diverses plateformes de portefeuilles digitaux, permettant ainsi des transactions fluides et sécurisées au-delà des frontières.

Objectifs et impacts du nouveau conseil

L’objectif du conseil est de simplifier les transactions transfrontalières pour les utilisateurs et les commerçants. Il permet aussi de répondre efficacement à la demande croissante pour des solutions de paiement internationales interopérables. Esther Masese Waititu, de Safaricom, souligne l’importance de cette initiative pour augmenter la valeur apportée aux utilisateurs finaux, permettant plus de fluidité dans les transferts d’argent internationaux.

Bénéfices attendus pour les consommateurs

Cette collaboration, en plus d’améliorer l’expérience utilisateur, est destinée à augmenter considérablement l’utilité des portefeuilles numériques pour les paiements internationaux chez les commerçants. Les consommateurs bénéficieront d’un meilleur accès aux services financiers et à des transactions plus rapides et sûres, renforçant ainsi l’inclusion financière à une échelle globale.

En résumé, le Conseil pour l’interopérabilité des portefeuilles numériques représente une avancée significative pour l’industrie des paiements. TerraPay et ses partenaires posent les bases pour une intégration plus étendue et efficace des services financiers à travers le monde. Cette initiative pourrait transformer la manière dont les consommateurs réalisent leurs transactions internationales, en les rendant non seulement plus rapides mais aussi plus sécurisées.

