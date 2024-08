The Callisto Protocol est parmi les jeux gratuits sur Epic Games Store pour le mois d’août

Après son retour en force sur mobile, Epic Games Store régale les joueurs sur PC. La plateforme vient tout de finaliser sa prochaine offre de jeux gratuits pour le mois d’août 2024. Et cette fois, ce ne sera pas deux, mais quatre jeux que les joueurs peuvent télécharger et garder pour toujours. À partir du 29 août, The Callisto Protocol, le jeu de survie horrifique, sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.Les adeptes de Fallout seront également servis, alors, dépêchez-vous de créer un compte Epic !

The Callisto Protocol : Frisson spatial

Vous êtes amateurs de jeux d’horreur et de science-fiction ? The Callisto Protocol est LE jeu à ne pas manquer sur Epic Games Store du 29 août au 5 septembre prochain. Développé par Striking Distance Studios, le créateur de Dead Space, le jeu vous plonge 300 ans dans le futur. Vous incarnez Jacob Lee, un détenu qui doit s’échapper de Callisto, une lune de Jupiter transformée en pénitencier de haute sécurité.

Mais tout au long de son périple, il doit affronter des créatures terrifiantes dans une atmosphère oppressante. Un cauchemar vivant, qui vous captivera du début jusqu’à la fin du jeu.

Fallout revient dans la liste des jeux gratuits sur Epic Games Store

Fallout Classic Collection figure également dans la liste des jeux gratuits pour août sur Epic Games Store. Le bundle sera donc disponible du 29 août au 5 septembre, et comprendra Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics. C’est une bonne nouvelle pour les aficionados de la licence, car ces trois jeux ont été retirés de la liste des jeux gratuits de l’Epic Games Store en février.

Il reste encore deux autres jeux gratuits à récupérer sur Epic Games. D’abord, il y a le jeu de sport Wild Card Football, téléchargeable du 29 août au 5 septembre. Enfin, du 22 jusqu’au 29 août, ceux qui ont un compte Epic Games peuvent aussi obtenir Gigantic : Rampage Edition. Avec ces nouveaux ajouts, Epic Games Store termine ses offres d’août 2024 en beauté, au plus grand plaisir de ses utilisateurs.