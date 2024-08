Mibro et HERE Technologies renforcent la sécurité des montres connectées pour enfant

Mibro, une marque renommée dans le domaine des montres connectées pour enfants, annonce une collaboration significative avec HERE Technologies pour renforcer la sécurité de ses produits. Cette alliance stratégique répond à une demande croissante de technologies portables sécurisées pour enfants, truffées de fonctionnalités innovantes et rassurantes pour les parents.

Partenariat stratégique entre Mibro et HERE Technologies

La nouvelle collaboration entre Mibro et HERE Technologies symbolise un pas en avant dans l’amélioration des fonctions de sécurité des montres connectées pour enfants. Utilisant les services de géolocalisation avancés de HERE, Mibro souhaite offrir une tranquillité d’esprit accrue aux parents. Cette initiative met en lumière la volonté des deux entreprises de prioriser la sécurité et la connectivité des plus jeunes utilisateurs.

Fonctions de sécurité avancées pour les montres Mibro

Les montres Mibro pour enfants seront équipées d’une fonction de positionnement intégrant 7 systèmes différents, assurant une localisation précise et en temps réel. Grâce à l’API Network Positioning de HERE, ces montres transmettent une géolocalisation exacte, transformée ensuite en adresses précises via l’API Reverse Geocoder. Les parents peuvent ainsi suivre les mouvements de leurs enfants, bien informés grâce à l’application mobile Mibro Kids qui permet d’accéder à la position en temps réel et à l’historique des déplacements jusqu’à 90 jours.

Les avantages de la géolocalisation pour la sécurité

L’utilisation du SDK Explore de HERE dans l’application Mibro Kids permet des interactions cartographiques fluides et rapides, essentielles pour une expérience utilisateur sans faille. Ce niveau de technologie de pointe facilite non seulement la surveillance active, mais augmente aussi la réactivité en cas d’urgence, garantissant ainsi une meilleure sécurité globale des enfants.

En conclusion, le partenariat entre Mibro et HERE Technologies représente une avancée majeure dans le monde des montres connectées pour enfants. Il illustre l’engagement de ces entreprises à combiner haute technologie et sécurité enfantine, offrant aux parents des solutions fiables et innovantes pour protéger leurs enfants. Cette collaboration promet de définir de nouveaux standards dans l’industrie des dispositifs portables pour jeunes utilisateurs.

