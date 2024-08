Ascential Technologies lance une division améliorée

Ascential Technologies, leader mondial des systèmes automatisés, annonce la refonte de sa division General Industries sous le nouveau nom Test & Measurement Systems (T&M). Cette métamorphose vise à renforcer l’efficience et la prestation de valeur ajoutée aux clients et aux employés. Ce rebranding stratégique et cette intégration de plusieurs marques promettent d’améliorer les opérations et les services offerts.

Nouvelle identité pour la division de Ascential

Le changement de nom de la division marque un tournant significatif pour Ascential Technologies. L’unification des marques CIMAT, Galileo, Kleinknecht, Lismar, et Titan sous l’égide de T&M vise à créer une synergie entre les compétences technologiques vers une division plus cohérente. Selon Scott Watts, CEO des divisions Transportation et Test & Measurement Systems, cette évolution renforcerait la capacité à innover et à répondre efficacement aux besoins évolutifs de leurs clients chez Ascential Technologies.

Implications du changement pour les marques

Les marques absorbées par T&M deviendront des centres de compétences individuels mais complémentaires. Chacune continuera à développer des technologies spécifiques tout en bénéficiant de ressources et d’expertises partagées au sein de cette nouvelle structure organisée. Cette consolidation permettra de tirer pleinement parti de l’expertise collective et de renforcer la position de leader sur le marché des tests et mesures.

Avantages stratégiques et opérationnels

La refonte de cette division est bien plus qu’un changement de nom. Elle amène avec elle des avantages opérationnels et stratégiques majeurs, notamment une réponse plus rapide aux marchés, une intégration et une collaboration accrues entre les équipes d’ingénierie et de R&D. Cela facilitera également le développement et la commercialisation de solutions innovantes, ciblées sur les besoins des marchés de l’acier, de l’automobile, de l’aérospatiale, et plus encore.

En résumé, la transformation de la division de Ascential Technologies en Test & Measurement Systems représente une stratégie pour une meilleure adaptation aux exigences du marché moderne et des clients. C’est une étape cruciale pour Ascential qui solidifie son engagement envers l’innovation, la qualité, et la satisfaction du client. Cette dynamique devrait permettre à l’entreprise de continuer à se développer et à se différencier dans un environnement compétitif.

Lisez notre dernier article tech : Moniteurs Pro Philips : Boostez votre productivité avec une technologie révolutionnaire