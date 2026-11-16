Tesla Cybercab : vous pouvez désormais commander votre propre robotaxi, mais à une condition

L’avenir de la mobilité autonome vient de franchir un cap décisif et totalement inattendu. Alors que Tesla réservait initialement ses véhicules robotisés aux flottes professionnelles, le constructeur a récemment changé la donne. Les particuliers peuvent désormais envisager l’acquisition d’un véhicule entièrement autonome pour leurs trajets quotidiens. Mais que se cache-t-il derrière cette décision, pour le moins, inattendue ?

Le coût réel du Cybercab : un tarif accessible mais une formule mensuelle obligatoire

Le prix de vente affiché pour ce véhicule futuriste s’établit précisément à 29 990 dollars, soit aux alentours de 27 211 euros. Toutefois, l’acquisition de cette automobile pas comme les autres implique un engagement financier récurrent. En effet, le constructeur impose un abonnement mensuel baptisé « Autonomy Subscription » facturé à 299 dollars par mois, soit 271, 30 euros.

Cette condition sine qua non s’explique par l’architecture pour le moins originale de la machine. L’habitacle se passe totalement de volant, de pédale d’accélération et de frein. Par conséquent, le véhicule ne peut tout simplement pas fonctionner sans cette formule logicielle active.

Des déplacements restreints à quelques zones géographiques

Par ailleurs, même si vous achetez le Cybercab à titre personnel, il ne vous conduira pas partout en totale liberté dès sa sortie d’usine. Les trajets demeurent strictement restreints aux zones géographiques préalablement validées pour le réseau de robotaxis.

Ashok Elluswamy, le responsable de l’intelligence artificielle chez le constructeur, confirme que la voiture fonctionnera sans supervision humaine directe, mais uniquement dans ces périmètres prédéfinis. Pour l’instant, ces zones se limitent à quelques métropoles ciblées en Floride et au Texas, telles que Miami, Orlando, Austin ou Houston.

Un calendrier ambitieux face aux contrôles réglementaires

La firme automobile anticipe une première vague de livraisons estimée dès décembre. Néanmoins, la concrétisation de ces précommandes pour les particuliers soulève encore quelques interrogations.

En effet, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’autorité américaine de régulation des transports, maintient une surveillance accrue. Justement, l’agence fédérale a ouvert une enquête sur le processus d’auto-certification employé par le fabricant. L’absence de commandes manuelles traditionnelles, telles que les miroirs ou les pédales, exige une validation technique rigoureuse avant de voir ces modèles circuler massivement sur les routes.