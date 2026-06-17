Test – 4PGP : le retour de l’arcade à l’ancienne

À une époque où les jeux de course cherchent souvent à reproduire chaque détail du sport automobile avec un réalisme parfois excessif, 4PGP arrive avec une philosophie totalement différente. Développé par Vision Réelle et édité par 3goo, ce titre mise sur le plaisir immédiat, les parties entre amis et l’esprit des bornes d’arcade des années 90. Son nom, qui signifie Four-Player Grand Prix, annonce d’ailleurs clairement la couleur : ici, on vient pour rouler vite et s’amuser.

Après plusieurs heures passées volant en main, je peux dire que 4PGP réussit un pari qui semblait pourtant compliqué : faire revivre l’âge d’or des jeux de course arcade tout en restant agréable à jouer en 2026.

Une déclaration d’amour aux années 90

Dès les premiers instants, j’ai ressenti cette sensation familière que procuraient autrefois des jeux comme les classiques de l’ère arcade japonaise. Pas de cinématique interminable, pas de tutoriel qui dure vingt minutes. On choisit une course et quelques secondes plus tard, les feux s’éteignent et la compétition commence.

Le style visuel participe énormément à cette nostalgie. Les circuits affichent des couleurs vives, des environnements lisibles et un design qui rappelle immédiatement les productions de la fin des années 90. Pourtant, il ne s’agit pas d’un simple filtre rétro. Les modèles sont plus détaillés, l’affichage est fluide et l’ensemble bénéficie des performances modernes.

Cette approche permet au jeu de conserver une identité forte sans tomber dans le piège de la nostalgie artificielle.

Une prise en main immédiate

L’un des plus grands atouts de 4PGP réside dans sa simplicité. Les commandes sont accessibles dès la première course et les sensations arrivent rapidement. Le jeu ne cherche jamais à reproduire fidèlement le comportement d’une monoplace moderne.

Au contraire, les voitures répondent instantanément aux sollicitations. Les freinages sont permissifs, les virages peuvent être enchaînés avec fluidité et l’apprentissage repose davantage sur la mémorisation des circuits que sur la compréhension de paramètres mécaniques complexes.

J’ai particulièrement apprécié ce choix. Après une longue journée, il est agréable de lancer une partie sans devoir réapprendre tout un système de simulation.

Cela ne signifie pas pour autant que le jeu manque de profondeur. Au fil des courses, j’ai commencé à perfectionner mes trajectoires, à optimiser mes freinages et à exploiter les effets d’aspiration pour gagner quelques précieux dixièmes de seconde. Cette progression naturelle constitue l’une des grandes réussites du titre.

Du contenu efficace

4PGP propose plusieurs modes de jeu permettant de varier les plaisirs. On retrouve notamment :

Championnat

Course rapide

Contre-la-montre

Multijoueur local jusqu’à quatre joueurs

Le contenu s’articule autour de 14 circuits inspirés de différents endroits du monde ainsi que 19 véhicules inspirés des monoplaces de compétition. Plusieurs niveaux de difficulté sont également disponibles afin de satisfaire aussi bien les débutants que les pilotes expérimentés.

J’aurais évidemment aimé voir davantage de circuits, mais ceux présents sont suffisamment travaillés pour donner envie de revenir régulièrement améliorer ses chronos.

Le vrai plaisir : le multijoueur

Si le mode solo reste agréable, c’est clairement en multijoueur que 4PGP révèle tout son potentiel.

Aujourd’hui, les jeux proposant encore un véritable écran partagé deviennent rares. Ici, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter sur le même écran, exactement comme à la grande époque des soirées consoles entre amis.

J’ai retrouvé des sensations que je n’avais plus ressenties depuis longtemps : les dépassements à la dernière seconde, les cris de victoire dans le salon et les rivalités qui s’installent naturellement après quelques manches.

Le jeu a clairement été pensé autour de cette expérience conviviale. Son rythme rapide et ses commandes simples permettent même aux joueurs occasionnels de prendre du plaisir immédiatement.

Une technique solide

Visuellement, 4PGP ne cherche pas à rivaliser avec les mastodontes du genre. Inutile donc d’espérer le niveau de détail d’une simulation moderne.

Cependant, cette sobriété graphique joue en faveur du gameplay. L’action reste parfaitement lisible et la fluidité est remarquable, même lorsque plusieurs joueurs s’affrontent simultanément. Le moteur personnalisé basé sur Unity assure une excellente stabilité et une sensation de vitesse convaincante.

J’ai également apprécié la bande-son qui accompagne efficacement les courses et renforce cette ambiance arcade assumée. Le projet bénéficie notamment de l’expérience de vétérans ayant travaillé sur des références du jeu de course japonais.

Quelques limites à connaître

Même si j’ai passé un excellent moment sur 4PGP, tout n’est pas parfait.

Les joueurs habitués aux énormes carrières solo risquent de trouver le contenu un peu limité. Une fois les circuits maîtrisés et les véhicules débloqués, la répétition peut finir par apparaître.

De même, ceux qui recherchent une simulation poussée ou une personnalisation avancée des véhicules resteront probablement sur leur faim.

Mais au fond, ce n’est pas ce que cherche à proposer 4PGP. Son objectif est de retrouver l’essence du jeu de course arcade, et sur ce point il réussit pleinement.

Conclusion sur 4PGP

J’ai pris énormément de plaisir sur 4PGP. Le titre ne révolutionne pas le genre, mais il n’en a jamais eu l’ambition. À la place, il offre une expérience sincère, rapide et particulièrement amusante.

Son gameplay accessible, son excellente fluidité et surtout son mode multijoueur local en font une véritable bouffée d’air frais dans un marché dominé par les simulations toujours plus complexes.

Si vous avez grandi avec les jeux de course arcade des années 90 ou si vous cherchez simplement un titre capable de réunir plusieurs joueurs sur le canapé, 4PGP mérite clairement votre attention.