Test – 7Hz x Crinacle Zero:3 : une troisième génération qui gagne en caractère

Dans le petit monde des écouteurs intra-auriculaires, certaines collaborations ont réussi à se faire une véritable réputation. C’est notamment le cas de 7Hz et Crinacle, qui proposent depuis quelques années des modèles particulièrement intéressants pour les amateurs de musique disposant d’un budget limité. Après des Zero:2 qui avaient su séduire grâce à leur restitution équilibrée et leur excellent rapport qualité-prix, les deux partenaires reviennent avec les 7Hz x Crinacle Zero:3. Une troisième génération qui mise sur un confort amélioré et une signature sonore plus dynamique.

Commercialisés aux alentours de 30 euros, ces nouveaux écouteurs arrivent sur un marché particulièrement concurrentiel. Reste à savoir si les améliorations apportées suffisent à faire la différence. Après plusieurs sessions d’écoute, voici mon verdict.

Un design soigné et un confort en progression

Au déballage, les Zero:3 ne cherchent pas à bouleverser les codes esthétiques de la gamme. On retrouve les coques aux formes caractéristiques des précédentes générations, avec une présentation toujours aussi soignée. Pour des écouteurs proposés à une trentaine d’euros, la qualité de fabrication est franchement satisfaisante. Les matériaux inspirent confiance et les assemblages sont propres.

J’apprécie particulièrement la finition bleue de ce nouveau modèle, qui apporte une touche d’élégance sans tomber dans l’extravagance. 7Hz a également retravaillé la forme des coques, avec des contours plus arrondis qui améliorent sensiblement le confort.

C’est d’ailleurs un point que j’ai rapidement remarqué. Les Zero:3 se positionnent assez naturellement dans les oreilles et limitent les points de pression. Le maintien est satisfaisant, même lorsque l’on se déplace. Bien évidemment, comme toujours avec des intra-auriculaires, le confort dépendra de la morphologie de chacun et du choix des embouts. Néanmoins, je trouve cette troisième génération plus agréable à porter que les Zero:2.

Autre amélioration bienvenue, le câble détachable bénéficie d’une finition plus convaincante. Celui des précédentes générations faisait correctement son travail, mais donnait une impression assez basique. Ici, l’ensemble paraît plus qualitatif et plus agréable à manipuler. Sa possibilité de remplacement reste également un avantage pour prolonger la durée de vie des écouteurs.

Dans l’ensemble, 7Hz apporte donc quelques ajustements bienvenus à une formule déjà éprouvée. Rien de révolutionnaire, mais une évolution appréciable au quotidien.

Une restitution sonore dynamique et plaisante

Passons maintenant à l’essentiel, à savoir la qualité sonore. Les Zero:2 m’avaient convaincu avec une signature équilibrée et polyvalente. Avec les Zero:3, 7Hz et Crinacle ont choisi une approche plus démonstrative, qui privilégie le plaisir immédiat et une restitution pleine d’énergie.

La première différence concerne le registre grave. Les basses gagnent en profondeur et en impact, avec des sous-graves qui apportent davantage de matière aux morceaux. Sur de la musique électronique ou du hip-hop, le résultat est franchement plaisant. Les rythmiques possèdent une belle présence et les impacts sont suffisamment marqués pour donner du relief à l’écoute.

J’ai également apprécié ce comportement sur des morceaux de rock, où la batterie profite de cette énergie supplémentaire. Heureusement, le registre grave reste globalement maîtrisé et ne vient pas systématiquement masquer les autres fréquences. L’ensemble conserve une bonne cohérence, même si les passages particulièrement chargés révèlent parfois un léger manque de précision.

Ce qui me plaît surtout avec ces Zero:3, c’est leur capacité à rendre la musique vivante. Ils ne cherchent pas à proposer une restitution parfaitement neutre, mais plutôt une écoute engageante, qui fonctionne particulièrement bien sur les styles modernes. Une orientation assumée qui apporte une personnalité intéressante à cette troisième génération.

Des voix bien présentes, mais des hauts médiums parfois agressifs

Les médiums bénéficient également d’un traitement particulier. Les voix occupent une place importante dans la restitution, avec une mise en avant des hauts médiums qui apporte davantage de clarté et de présence.

Sur de nombreux morceaux, cette orientation fonctionne plutôt bien. Les voix ressortent avec une bonne intelligibilité, tandis que les guitares acoustiques bénéficient d’une restitution assez précise. Les Zero:3 parviennent à mettre en valeur les instruments principaux et donnent une impression de proximité avec les artistes. Une approche que j’apprécie particulièrement sur les morceaux où le chant occupe une place centrale.

Malheureusement, cette signature sonore possède également son revers. Sur certaines voix féminines, notamment lorsque les chanteuses montent dans les aigus, les hauts médiums peuvent devenir un peu trop agressifs. Le rendu manque alors de douceur et certaines fréquences ressortent de manière excessive. Ce phénomène n’est pas systématique, mais il peut rendre l’écoute fatigante sur la durée, particulièrement à volume élevé.

Les aigus restent pour leur part corrects, avec suffisamment de présence pour apporter du détail et de la vivacité. Les cymbales ressortent convenablement et les petits éléments des enregistrements ne sont pas noyés dans le reste de la restitution. Cependant, l’équilibre général manque parfois de finesse.

C’est finalement l’une des principales différences avec les Zero:2. Ces derniers privilégiaient une écoute plus reposante, alors que les Zero:3 cherchent davantage à séduire par leur dynamisme. Une orientation qui pourra plaire aux amateurs de signatures énergiques, mais qui ne fera pas nécessairement l’unanimité.

Une scène sonore limitée et des performances techniques classiques

Si la restitution sonore se montre globalement convaincante, certains aspects rappellent assez rapidement que nous sommes face à des écouteurs d’entrée de gamme.

La scène sonore constitue notamment l’un de leurs principaux points faibles. Elle reste relativement étroite, avec une présentation assez proche de l’auditeur et un manque de profondeur. Sur les morceaux acoustiques ou les enregistrements live, j’aurais apprécié davantage d’ouverture pour mieux profiter de l’ambiance générale.

La séparation instrumentale se montre également perfectible. Sur des morceaux relativement simples, les Zero:3 parviennent à distinguer correctement les différents éléments de la composition. En revanche, lorsque les arrangements deviennent plus complexes, les limites apparaissent rapidement. Sur du metal, du rock progressif ou certaines compositions orchestrales, les instruments ont parfois tendance à se mélanger, au détriment de la précision.

La restitution des détails demeure néanmoins correcte pour cette gamme de prix. Les Zero:3 sont capables de faire ressortir certaines subtilités des enregistrements, avec une définition suffisante pour apprécier la majorité des morceaux. Simplement, il ne faut pas s’attendre à découvrir une multitude de nouveaux détails dans sa bibliothèque musicale.

Sur le plan purement technique, cette troisième génération ne marque donc pas une progression spectaculaire. 7Hz et Crinacle ont davantage travaillé le caractère sonore que la spatialisation ou la séparation instrumentale. Un choix compréhensible compte tenu du positionnement tarifaire, même si certains concurrents parviennent aujourd’hui à faire mieux.

Zero:2 ou Zero:3 : faut-il vraiment changer ?

Après avoir passé du temps avec ces nouveaux écouteurs, une question revient naturellement : faut-il remplacer ses Zero:2 par les Zero:3 ? Et pour être franc, je ne suis pas certain que cela soit réellement nécessaire.

Les Zero:2 restent particulièrement intéressants grâce à leur signature sonore douce et polyvalente. Ils permettent de profiter de longues sessions musicales sans devenir trop fatigants, ce qui constitue un véritable avantage pour une utilisation quotidienne.

Les Zero:3 adoptent une philosophie différente, avec une présentation plus directe et une énergie supplémentaire. Cette orientation apporte un petit supplément de plaisir sur certains styles musicaux, mais elle ne constitue pas forcément un progrès pour tout le monde. Les hauts médiums plus accentués peuvent notamment rendre l’écoute moins reposante.

Personnellement, j’apprécie les deux approches. Les Zero:3 sont plus amusants et démonstratifs, tandis que les Zero:2 conservent une douceur que je trouve particulièrement agréable sur la durée.

Si vous possédez déjà des Zero:2 et que leur restitution vous convient, je ne vois donc pas de raison impérative de changer. En revanche, pour une première acquisition, les Zero:3 constituent une alternative intéressante, notamment si vous recherchez une signature sonore plus énergique.

Un rapport qualité-prix toujours aussi convaincant

Avec un prix situé aux alentours de 30 euros, 7Hz continue de proposer des écouteurs particulièrement accessibles, capables de satisfaire les amateurs de musique qui ne souhaitent pas investir une fortune dans leur équipement audio.

Pour cette somme, nous profitons d’une qualité de fabrication sérieuse, d’un design réussi, d’un câble détachable et surtout d’une restitution sonore qui possède une véritable personnalité. C’est précisément ce que j’apprécie dans cette catégorie de produits. Il est aujourd’hui possible de découvrir l’univers des écouteurs audiophiles avec un budget relativement modeste, sans avoir l’impression de faire trop de concessions.

Néanmoins, la concurrence est particulièrement rude sur le segment des écouteurs à moins de 50 euros. De nombreuses marques proposent désormais des modèles très convaincants, parfois plus équilibrés ou techniquement plus aboutis. Les Zero:3 devront donc convaincre avant tout par leur signature sonore, plutôt que par leurs seules performances techniques.

Malgré cela, leur proposition reste cohérente et leur rapport qualité-prix particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent une écoute vivante et expressive.

Conclusion : une évolution plaisante, mais sans véritable révolution

Avec les 7Hz x Crinacle Zero:3, 7Hz poursuit intelligemment l’évolution d’une gamme qui avait déjà largement fait ses preuves. Cette troisième génération apporte des améliorations appréciables au niveau du confort, de la qualité du câble et de la présentation générale.

Sur le plan sonore, les Zero:3 privilégient une restitution dynamique et engageante, avec des voix bien présentes et un caractère plus affirmé. Une approche plaisante, même si les hauts médiums peuvent parfois se montrer trop agressifs à mon goût. La scène sonore relativement étroite et la séparation instrumentale perfectible constituent également des limites à prendre en considération.

Au final, j’ai pris plaisir à utiliser ces Zero:3. Ils possèdent une véritable personnalité et offrent une expérience musicale convaincante pour leur prix. Néanmoins, je conserve une petite préférence pour la douceur des Zero:2 lors des longues sessions d’écoute.

Les Zero:3 constituent donc une belle porte d’entrée dans l’univers des écouteurs audiophiles, mais pas nécessairement une évolution indispensable pour les possesseurs de la génération précédente. Une troisième génération réussie, qui mise davantage sur le plaisir musical que sur une véritable révolution technique.

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Revue sur les écouteurs Zero:3 32,99€ Résumé En résumé : Les 7Hz x Crinacle Zero:3 proposent une écoute dynamique et expressive, accompagnée d’une finition soignée et d’un confort amélioré. Malgré quelques limites techniques et des hauts médiums parfois fatigants, ils offrent une expérience musicale convaincante pour une trentaine de dollars. Une évolution intéressante, sans pour autant rendre les Zero:2 obsolètes. Design - 9/10 9/10

Confort - 7/10 7/10

Qualité audio - 7/10 7/10

Accesoires fournis - 8/10 8/10 Globalement 7.8/10 7.8/10 Pour Une restitution dynamique et plaisante

Des graves bien maîtrisés et percutants

Un design réussi et un confort amélioré Contre Des hauts médiums parfois trop agressifs

Une scène sonore assez limitée

Une évolution technique modeste face aux Zero:2