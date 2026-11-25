Après avoir essayé un écosystème Yale pour la sécurité, j’ai voulu voir ce que la domotique pouvait apporter à mes radiateurs. Delta Dore m’a fait parvenir six têtes thermostatiques Smart TRV 2.0 (6050685), une box Tydom Home, une prise Easy Plug et un détecteur de fuite d’eau. L’idée était de piloter tout le chauffage de mon appartement depuis Tydom, puis de voir quels accessoires avaient vraiment leur place dans l’installation. Entre le télétravail, les journées au bureau et les vacances, est-ce que ce système s’adapte mieux à mon rythme que le thermostat du salon ?

Notre avis en bref sur le chauffage connecté Delta Dore

Les Smart TRV 2.0 s’installent vite et Tydom rend le pilotage pièce par pièce vraiment pratique. Je peux laisser le bureau tranquille, baisser le chauffage quand je pars et le faire repartir avant mon retour. Le thermostat central reste toutefois maître de la chaudière dans mon installation. Et à 88,80 € la tête, plus 222 € pour la box au catalogue, la facture grimpe vite avec six radiateurs. La prise connectée m’a moins convaincu à 55 €. Pour l’ensemble, je lui mets 8,5/10.

Six têtes à installer et une box pour les réunir

La Smart TRV 2.0 remplace la tête d’un robinet thermostatique sur un radiateur à eau. Le modèle 6050685 se visse directement sur un filetage M30 x 1,5. Mes six radiateurs étaient déjà compatibles, ce qui m’a épargné la recherche d’adaptateurs. Deux piles AA fournies alimentent chaque tête. La Tydom Home (6700116) centralise ensuite les équipements et donne accès au pilotage à distance. On peut aussi tourner la molette directement sur le radiateur, ce que j’apprécie quand le téléphone est dans une autre pièce.

La Smart TRV 2.0 fonctionne avec deux piles AA fournies. La Tydom Home réunit les équipements dans l'application Tydom.

Je m’attendais à passer plus de temps sur la pose, mais j’ai surtout eu un doute après avoir tout monté. Une fois les six têtes dans l’application, comment savoir laquelle correspond à quel radiateur ? Tydom permet d’allumer l’écran de la tête qu’on est en train d’identifier. Il suffit de regarder laquelle s’allume et de lui donner le nom de la bonne pièce. Avant d’acheter, je vérifierais tout de même le filetage de chaque vanne. Delta Dore vend une version Smart TRV Adapt (6050686) avec six adaptateurs différents pour élargir la compatibilité.

Dans Tydom, chaque pièce a sa température

L’application m’a surtout plu pour les petits réglages. Je sélectionne une pièce pour voir la température relevée et la consigne, puis j’ajuste en quelques secondes. Dans mon bureau, les ordinateurs chauffent déjà suffisamment la pièce. J’ai donc laissé ce radiateur de côté. Même chose dans la chambre et pour celui près de la cuisine, où je n’avais pas besoin de chaleur supplémentaire. Avec les anciennes têtes, je devais faire le tour de l’appartement pour modifier chaque réglage. Depuis Tydom, je peux reprendre la main sur un radiateur dès que j’en ai besoin.

Le pilotage du chauffage dans Tydom. Visuel Delta Dore.

Le petit écran de la tête reste utile pour vérifier la consigne sur place. Delta Dore prévoit un affichage orientable à 180 degrés et annonce jusqu’à deux ans d’autonomie. La fiche technique mentionne aussi un mode Boost et la détection automatique d’une fenêtre ouverte. L’intérêt au quotidien reste surtout de pouvoir changer une consigne sans modifier celle des autres pièces. La température affichée correspond à la mesure près du radiateur. Au fond de la pièce, le ressenti peut être différent. Je m’en sers comme repère pour ajuster mes réglages.

Télétravail, bureau et vacances sans refaire le planning

Une semaine type suffit si l’on rentre chez soi tous les jours à la même heure. Dans Tydom, on peut programmer des actions à un horaire donné ou réunir plusieurs commandes dans un scénario manuel. Une routine de départ peut par exemple baisser le chauffage et éteindre une lampe branchée sur l’Easy Plug. J’ai surtout apprécié de passer en mode vacances d’un geste. Une seule commande suffit alors à appliquer les consignes d’absence aux pièces concernées. C’est le genre de manipulation que je préfère faire une fois sur le téléphone plutôt que sur six molettes avant de fermer la porte.

La programmation des moments de la semaine dans Tydom. Visuel Delta Dore.

Mes journées de télétravail demandent un peu plus de souplesse. Le matin, je peux savoir que je travaillerai chez moi toute la journée ou que je sortirai après le déjeuner. J’ai donc relié une petite application maison à mon installation Tydom pour indiquer mes plages de présence. Quand je pars travailler ailleurs, je baisse la consigne pendant mon absence et je programme la reprise avant mon retour habituel. Cette sélection à la demi-journée vient de mon propre montage. Avec Tydom seul, les horaires et les scénarios manuels couvrent déjà les habitudes les plus régulières.

Une fuite à surveiller et une prise un peu chère

J’avais déjà eu une fuite d’eau du côté de mon armoire électrique. C’est donc la zone que j’ai choisi de surveiller avec le DF Tyxal+ (6412303). Le dispositif comprend une petite sonde déportée et un boîtier radio à pile, ce qui évite de chercher une prise sur place. Une détection peut envoyer une notification dans Tydom et déclencher une routine. J’avais envisagé de couper automatiquement un appareil branché sur l’Easy Plug. La prise agit uniquement sur l’appareil qu’elle alimente. En cas d’eau près du tableau, Enedis indique de ne pas manipuler les éléments électriques touchés.

Le DF Tyxal+ sépare la sonde du boîtier radio. L'Easy Plug commute un appareil et mesure sa consommation.

L’Easy Plug E16EM (6353005) sert aussi à programmer une lampe, couper une veille ou consulter l’historique de consommation de l’appareil branché. Elle accepte jusqu’à 16 A (3 680 W) et peut étendre la portée du réseau Zigbee. C’est un complément cohérent si l’on veut réunir ces usages dans Tydom. À 55 € sur la boutique Delta Dore, je la trouve chère pour une commande marche-arrêt. La mesure de consommation peut justifier son achat si on la consulte régulièrement. Dans mon cas, j’investirais d’abord dans les pièces où je veux mieux gérer le chauffage.

La salle de bain dépend encore de la chaudière

C’est le matin que la limite de mon installation est la plus parlante. Mon thermostat central peut déjà afficher les 19 °C demandés alors que je voudrais 22 °C dans la salle de bain. La Smart TRV peut ouvrir la vanne de ce radiateur, mais son action s’arrête là. Si la chaudière estime qu’elle a fini de chauffer, l’eau chaude ne circule plus comme il le faudrait pour atteindre la consigne. J’ai gagné en contrôle pour baisser le chauffage pièce par pièce. Pour réchauffer une seule pièce à la demande, le thermostat du salon garde le dernier mot.

La tête règle le débit d'eau en agissant sur la vanne du radiateur.

Delta Dore propose le récepteur radio RF 6430 pour relier une chaudière ou une pompe à chaleur compatible aux demandes des zones. C’est la pièce qui manque à mon montage pour coordonner la production de chaleur avec les têtes. Je ne l’ai pas testé. Dans l’immédiat, les horaires et les consignes plus basses dans les pièces peu utilisées me donnent surtout une meilleure maîtrise du chauffage. Je n’ai pas mesuré la consommation avant et après l’installation, donc je ne peux pas chiffrer les économies.

Conclusion – que vaut le chauffage connecté Delta Dore ?

Avec six Smart TRV 2.0, je me suis vite habitué à choisir où et quand chauffer. L’installation m’a demandé moins d’efforts que prévu, et je retourne volontiers dans Tydom pour modifier un horaire ou vérifier une température. Ce sont les réglages les plus simples qui m’ont le plus servi. Je peux garder un radiateur fermé plusieurs jours et le remettre en service au besoin. Le capteur de fuite répond à un problème que j’ai déjà rencontré. La prise, elle, aurait eu plus de sens chez moi si j’avais davantage exploité son suivi de consommation.

Au catalogue, six têtes et une Tydom Home reviennent à 754,80 €. Delta Dore propose aussi un pack de départ avec trois têtes, des adaptateurs et la box à 396 € au catalogue. C’est la formule que je regarderais pour équiper d’abord quelques pièces, surtout si l’on hésite à refaire toute l’installation. Si le but est de chauffer la salle de bain indépendamment du salon, il faut aussi regarder comment la chaudière reçoit les demandes de chaleur. Pour programmer ses absences et ajuster les pièces au fil de la journée, le duo Smart TRV et Tydom fait déjà très bien le travail.

Test du chauffage connecté Delta Dore 88,80 € L'avis de la rédaction Les Smart TRV 2.0 et Tydom facilitent la gestion du chauffage quand les horaires changent souvent. L’installation est rapide sur des vannes compatibles et les réglages se retrouvent facilement dans l’application. Le prix monte avec chaque radiateur, et le pilotage de la chaudière peut demander un récepteur supplémentaire. Installation - 9.5/10 9.5/10

Application - 9/10 9/10

Programmation - 8.5/10 8.5/10

Intégration à la chaudière - 7/10 7/10 Globalement 8.5/10 8.5/10 Pour Pose rapide

Application intuitive

Réglages pièce par pièce

Routines d’absence pratiques Contre Budget conséquent à six têtes

Prise Easy Plug chère

Chaudière à intégrer séparément