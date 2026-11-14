Test- Passage du Désir coffret 7 jours de l’Après : sept surprises pour prolonger le plaisir

Avec Passage du désir, les calendriers de l’Avent ne sont plus uniquement réservés aux chocolats et aux produits de beauté. Depuis quelques années, les coffrets coquins rencontrent également un certain succès. Mais pourquoi faudrait-il attendre Noël pour découvrir une surprise chaque jour ? Avec son coffret 7 jours de l’Après, Passage du Désir propose de prolonger les festivités avec sept accessoires intimes à découvrir progressivement.

Au programme, des sextoys pour elle, pour lui et pour le couple, réunis dans un coffret particulièrement soigné. Vibromasseurs, anneau vibrant, stimulateur à air pulsé et accessoires de plaisir composent cette sélection qui promet de varier les expériences.

J’ai eu l’occasion de découvrir ce coffret et donc de tester son contenu.

Unboxing du coffret 7 jours de l’Après.

Dès le premier regard, le coffret 7 jours de l’Après se distingue par son packaging particulièrement réussi. Passage du Désir a choisi une grande boîte carrée avec une finition argentée holographique qui reflète la lumière et fait apparaître de nombreuses nuances colorées.

L’ensemble est à la fois élégant, moderne et festif. Un large bandeau noir entoure le coffret, avec le nom de la marque inscrit dans un cœur. On retrouve également la mention « 7 jours sextoys pour vibrer », qui annonce immédiatement le programme.

L’ouverture se fait par deux portes latérales, à la manière d’un petit cabinet à surprises. À l’intérieur, changement d’ambiance avec une couleur violet foncé et les inscriptions « Que du love » sur les côtés.

Les sept boîtes numérotées sont disposées comme un puzzle. Elles possèdent des dimensions différentes, ce qui donne déjà quelques indices sur la taille des accessoires qu’elles renferment.

J’aime beaucoup cette présentation, qui donne véritablement l’impression d’ouvrir un cadeau. Le coffret ne ressemble pas à un simple emballage contenant plusieurs produits. Le déballage est amusant et conserve une part de mystère.

Autre détail appréciable, des pochettes protègent chaque accessoire individuellement, et les modèles électroniques sont accompagnés de leur câble de recharge et d’une petite notice.

Que contient le coffret 7 jours de l’Après ?

Le coffret rassemble sept accessoires intimes à découvrir dans l’ordre de son choix ou en suivant la numérotation. Les produits sont assortis dans une même teinte violette, ce qui apporte une belle cohérence à l’ensemble.

La sélection permet d’explorer plusieurs catégories de sextoys, de la stimulation externe aux accessoires destinés au couple.

Jour 1 : un œuf vibrant télécommandé

La première boîte contient un œuf vibrant violet accompagné de sa télécommande. Le dispositif principal présente une forme allongée et arrondie, avec une petite boucle souple permettant de le manipuler ou de le récupérer facilement.

La télécommande, également violette, possède deux boutons. Ce fonctionnement séparé constitue un véritable intérêt pour les jeux à deux, puisqu’il permet à un partenaire de contrôler les 10 modes de vibrations sans avoir à manipuler directement le sextoy.

L’œuf vibrant est fourni avec un câble de recharge USB et une notice.

Son format compact le rend discret et facile à ranger. C’est également un accessoire qui permet d’introduire une dimension ludique et interactive dans les moments intimes.

Jour 2 : une baguette vibrante Wand

La deuxième surprise est une baguette vibrante, plus communément appelée Wand. Ce type de sextoy se reconnaît facilement à sa tête arrondie et à son manche allongé.

Le modèle présent dans le coffret adopte une couleur violette avec une tête légèrement texturée, parcourue de fines rainures. Sa base possède une finition métallique brillante qui contraste avec le revêtement mat du reste de l’appareil.

La Wand est accompagnée d’un câble de recharge USB et d’une notice.

Ce type de vibromasseur est particulièrement polyvalent. Sa tête relativement large permet de diffuser les 10 modes de vibrations sur une zone étendue, contrairement aux stimulateurs plus précis.

Il peut ainsi être utilisé pour la stimulation externe, mais également comme appareil de massage sur différentes parties du corps.

C’est un accessoire intéressant dans un coffret destiné à la découverte, car il propose une approche différente des petits vibromasseurs traditionnels.

Jour 3 : un anneau pénien Cockring

Pour la troisième journée, Passage du Désir propose un anneau pénien en forme de couronne ondulée.

L’accessoire, entièrement violet, possède une surface lisse et un contour légèrement sculpté. Sa conception semble privilégier la simplicité, sans électronique ni système de recharge.

Un cockring se place généralement à la base du pénis. Il exerce une légère compression et peut contribuer à maintenir une érection, tout en apportant des sensations différentes.

Sa forme souple et son absence de mécanisme en font un accessoire relativement simple à appréhender. Il convient néanmoins de respecter les précautions d’utilisation, notamment de ne pas le porter plus de 20 à 30 minutes et de le retirer immédiatement en cas de douleur ou d’engourdissement.

J’apprécie que le coffret ne se concentre pas uniquement sur les accessoires vibrants et propose également un produit destiné au plaisir masculin.

Jour 4 : un vibromasseur Rabbit

La quatrième boîte contient un vibromasseur Rabbit, facilement reconnaissable à sa silhouette incurvée et à sa petite branche supplémentaire.

Ce modèle violet possède un corps principal allongé, une extrémité arrondie et une partie secondaire destinée à la stimulation externe.

Le Rabbit est conçu pour associer deux types de stimulation : une stimulation interne grâce à sa partie principale et une stimulation externe, notamment clitoridienne, grâce à sa branche plus courte. Il possèdes également 10 modes de vibration.

Son revêtement présente un aspect mat et uniforme. On remarque également une finition métallique à son extrémité, ainsi qu’un câble USB pour la recharge.

C’est probablement l’un des accessoires les plus emblématiques de ce type de coffret. Il apporte une dimension supplémentaire à la sélection en proposant une double stimulation.

Son intérêt réside notamment dans la possibilité de varier les sensations avec un seul appareil. Toutefois, son ergonomie et son efficacité dépendront de la morphologie et des préférences de chacune.

Jour 5 : une gaine de masturbation

Avec la cinquième surprise, Passage du Désir s’adresse cette fois au plaisir masculin en proposant une gaine de masturbation.

L’accessoire est présenté dans un petit boîtier violet foncé, avec la mention « Gaine de masturbation » et l’indication «Élastomère».

Ce type de produit est conçu pour procurer une stimulation manuelle grâce à une matière souple et une texture intérieure adaptée.

Il s’agit d’une alternative intéressante aux sextoys électroniques, puisque son fonctionnement ne nécessite ni batterie ni recharge.

L’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau adapté au matériau est généralement recommandée pour améliorer le confort. Le nettoyage et le séchage soigneux après chaque utilisation sont également essentiels.

L’intégration de cet accessoire est une bonne idée pour diversifier le coffret et éviter qu’il ne soit exclusivement composé de vibromasseurs féminins.

Jour 6 : un accessoire intime à ventouse

La sixième boîte renferme un accessoire violet allongé, doté d’une base évasée en forme de ventouse.

Son corps présente plusieurs reliefs arrondis, tandis que son extrémité est plus large et lisse.

La présence de la ventouse permet de fixer l’accessoire sur une surface plane, propre et compatible, sans avoir besoin de le maintenir constamment à la main.

Il s’agit d’un accessoire non électronique, qui ne nécessite donc aucune recharge.

Sa forme et ses reliefs apportent une nouvelle variété au coffret. La fixation par ventouse peut également offrir une utilisation mains libres, à condition de vérifier au préalable la bonne adhérence de la base.

Comme pour les autres accessoires intimes, il convient d’utiliser un lubrifiant compatible avec son matériau et de respecter les recommandations d’entretien.

Jour 7 : un stimulateur à air pulsé

Pour terminer cette semaine de découvertes, la septième boîte contient un stimulateur à air pulsé. L’appareil présente un design compact, avec un corps violet et un embout évasé destiné à se positionner autour du clitoris.

Contrairement à un vibromasseur classique, ce type de stimulateur utilise des variations de pression de l’air pour offrir une stimulation ciblée, sans frottement direct.

J’ai particulièrement apprécié sa mini-poignée en forme de cœur, un détail aussi original que pratique qui facilite la prise en main de l’appareil. En revanche, je trouve dommage que le bouton permettant de changer les différentes intensités de pulsation soit situé sur le dessus. Il aurait été bien plus pratique de le placer en dessous, afin de pouvoir modifier les réglages plus naturellement pendant l’utilisation, sans avoir à repositionner les doigts.

Aussi, ce stimulateur constitue une belle surprise pour terminer le coffret. Il permet de découvrir une technologie différente des vibrations traditionnelles et complète parfaitement la sélection proposée par Passage du Désir.

Design et qualité de fabrication du coffret 7 jours de l’Après

L’un des éléments qui ressort immédiatement lors du déballage est l’harmonie visuelle de l’ensemble.

Tous les accessoires reprennent une teinte violette assez profonde, avec des finitions majoritairement mates. Les modèles électroniques disposent de câbles de recharge et une documentation accompagne chaque accessoire.

Le choix de couleurs coordonnées renforce l’impression d’une véritable collection plutôt que d’un assemblage de produits disparates.

Les surfaces sont agréables visuellement et les formes ont été pensées pour proposer différents types de prise en main.

En revanche, l’aspect extérieur ne suffit pas à confirmer la qualité des moteurs, la résistance à l’eau ou la durabilité des matériaux. Ces points demandent une utilisation plus prolongée.

Utilisation et entretien des accessoires du coffret 7 jours de l’Après

Plusieurs produits du coffret sont rechargeables par USB, ce qui évite l’utilisation de piles jetables. C’est un point pratique, notamment lorsqu’on possède plusieurs accessoires. En revanche, je trouve dommage que le fabricant fournisse un câble de recharge différent pour chaque modèle électronique. Cela fait rapidement beaucoup de câbles à gérer et à stocker chez soi, surtout lorsqu’ils se ressemblent. Un système de recharge commun aurait été bien plus pratique au quotidien.

Les sextoys électroniques nécessitent cependant de respecter les indications du fabricant concernant la recharge, le nettoyage et l’éventuelle résistance à l’eau.

Pour les accessoires non électroniques, l’entretien dépend du matériau utilisé. Un nettoyage avant et après utilisation avec un produit adapté, suivi d’un séchage complet, reste indispensable.

Le choix du lubrifiant est également important. Un lubrifiant à base d’eau est généralement le plus polyvalent, notamment avec les accessoires en silicone.

Enfin, il faut veiller à utiliser chaque sextoy conformément à sa destination. Pour une pénétration anale, il est judicieux uniquement un accessoire dont le fabricant autorise cet usage et qui possède une base de sécurité adaptée.

Un coffret 7 jours de l’Après varié pour partager de nouveaux plaisirs

Ce que j’apprécie particulièrement dans ce coffret, c’est la diversité des accessoires proposés. Passage du Désir ne s’est pas contenté de réunir sept vibromasseurs similaires, mais a sélectionné des sextoys aux fonctions différentes, destinés aussi bien au plaisir féminin que masculin.

Entre l’œuf vibrant télécommandé, le Rabbit, la Wand ou encore le stimulateur à air pulsé, chacun peut découvrir de nouvelles sensations selon ses envies. Les accessoires non électroniques apportent également un peu de variété à l’ensemble.

Avec son joli packaging et ses sept surprises à découvrir progressivement, ce coffret constitue aussi une idée cadeau originale pour un couple. J’aime particulièrement le concept de prolonger le plaisir de la découverte sur plusieurs jours, tout en partageant des moments de complicité. Une façon ludique de sortir de la routine, sans forcément attendre une occasion particulière !

Conclusion

Avec son coffret 7 jours de l’Après, Passage du Désir propose une belle sélection de sextoys pour découvrir de nouveaux plaisirs, seul ou en couple. J’ai particulièrement apprécié son packaging holographique soigné, la diversité des sept accessoires et la présence de quatre modèles rechargeables. Même si le fabricant pourrait améliorer quelques détails ergonomiques, notamment sur le stimulateur à air pulsé, l’ensemble reste séduisant.

Proposé à 119 € pour une valeur totale annoncée de 290 €, ce coffret affiche un rapport qualité-prix particulièrement intéressant. Une jolie idée cadeau pour prolonger le plaisir des surprises et enrichir sa collection de sextoys sans se ruiner !

Revue du coffret 7 jours de l'après 119€ Résumé Le coffret 7 jours de l’Après de Passage du Désir séduit par son packaging élégant et ses sept sextoys variés, destinés au plaisir féminin comme masculin. J’ai apprécié l’originalité du concept et la diversité des accessoires. Quelques petits défauts ergonomiques et la multiplication des câbles de recharge viennent toutefois ternir légèrement l’expérience. Proposé à 119 €, ce coffret offre un excellent rapport qualité-prix et constitue une belle idée cadeau à partager en couple. Packaging et présentation - 9.5/10 9.5/10

Design et finitions - 9/10 9/10

Diversité des accessoires - 9/10 9/10

Ergonomie et prise en main - 8.5/10 8.5/10

Praticité et recharge - 8/10 8/10 Globalement 8.8/10 8.8/10 Pour Un packaging holographique élégant et original.

Sept accessoires de catégories variées.

Plusieurs sextoys rechargeables par USB.

Des produits destinés au plaisir féminin et masculin. Contre Certains accessoires ne conviendront pas à toutes les préférences.

Plusieurs câbles de recharge à gérer.

Pas de lubrifiant inclus.