Test – CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless : un clavier compact qui mise sur l’essentiel

Depuis plusieurs années, les claviers compacts ont le vent en poupe. Ils séduisent autant les joueurs que les utilisateurs à la recherche d’un bureau plus épuré ou d’une meilleure ergonomie. En supprimant le pavé numérique et en optimisant la disposition des touches, ils offrent davantage de place pour les mouvements de souris, un avantage particulièrement apprécié dans les jeux compétitifs.

Avec son K33 Compact Wireless, CHERRY XTRFY propose une solution qui se veut accessible sans faire l’impasse sur les fonctionnalités essentielles. Compatible avec plusieurs appareils, doté d’une connexion sans fil en 2,4 GHz et Bluetooth, mais aussi d’une liaison USB-C, ce clavier mise sur la polyvalence. Son autre particularité est l’utilisation de switches « Mem-chanical », une technologie hybride qui tente de réunir le meilleur du monde mécanique et des claviers à membrane.

Après plusieurs jours d’utilisation, aussi bien pour la rédaction que pour les jeux, j’ai pu me faire une idée assez précise de ce que vaut réellement ce clavier.

Un design sobre mais efficace

Au premier regard, le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless inspire confiance. Le constructeur est resté fidèle à une philosophie simple : proposer un clavier élégant, sans artifices inutiles. Le format compact permet de gagner une place appréciable sur le bureau tout en conservant les touches de direction et une rangée de fonctions complète. C’est selon moi le meilleur compromis entre un clavier ultra compact de 60 % et un modèle traditionnel.

La finition est sérieuse. Le châssis en plastique ne donne jamais l’impression d’être fragile. Les différentes parties sont parfaitement assemblées et aucune flexion inquiétante n’apparaît lors de la frappe. Même en jouant avec enthousiasme, le clavier reste parfaitement en place grâce à ses patins antidérapants.

Autre point appréciable, CHERRY XTRFY annonce une certification IP54. Dans les faits, cela signifie que le clavier résiste aux éclaboussures et à la poussière. Je ne conseille évidemment pas de renverser volontairement un verre dessus, mais cette protection apporte un peu de sérénité au quotidien.

Visuellement, le RGB reste discret. Les effets lumineux sont agréables, suffisamment nombreux pour personnaliser son installation, sans tomber dans l’excès. Les différentes animations sont fluides et la luminosité est homogène.

Les switches Mem-chanical : une approche différente

Le principal argument du K33 repose sur ses switches Mem-chanical.

Contrairement à un clavier mécanique traditionnel, chaque touche utilise une technologie hybride qui cherche à offrir une sensation plus précise qu’un simple clavier à membrane, tout en restant plus silencieuse et plus abordable.

À l’usage, cette promesse est globalement tenue.

La frappe est douce. Chaque pression bénéficie d’une légère résistance qui rappelle certains switches mécaniques tactiles, sans pour autant produire le claquement caractéristique des modèles mécaniques classiques.

Pour la bureautique, j’ai trouvé cette solution particulièrement agréable. Les longues sessions de rédaction deviennent rapidement naturelles. Les doigts fatiguent peu et le bruit reste contenu, un point appréciable lorsque plusieurs personnes travaillent dans la même pièce.

Les amateurs de véritables switches mécaniques remarqueront immédiatement une différence. Le retour est moins sec et la sensation manque parfois d’un peu de précision lors des frappes très rapides. Cela ne m’a cependant jamais réellement gêné dans une utilisation quotidienne.

Une excellente polyvalence grâce au sans-fil

Le K33 Compact Wireless porte bien son nom.

Le clavier peut fonctionner de trois façons différentes.

La première est la connexion USB-C classique, idéale lorsque l’on souhaite supprimer toute latence ou simplement recharger la batterie.

La seconde utilise un dongle radio en 2,4 GHz. C’est clairement le mode que j’ai privilégié durant mes sessions de jeu. La connexion est stable et je n’ai constaté aucune coupure ni aucun retard perceptible.

Enfin, le Bluetooth permet de connecter plusieurs appareils. Passer d’un PC portable à une tablette ou à un smartphone est particulièrement pratique lorsque l’on travaille sur plusieurs machines dans la journée.

Cette polyvalence représente un vrai point fort. Un seul clavier suffit désormais pour piloter l’ensemble de son environnement informatique.

En jeu, il fait largement le travail

J’ai utilisé le K33 sur plusieurs jeux aux styles très différents afin de voir comment il se comportait.

Sur des FPS nerveux, les déplacements restent précis. Les touches répondent rapidement et le sans-fil en 2,4 GHz inspire confiance. Je n’ai jamais eu le sentiment que le clavier me limitait.

Sur des jeux d’action plus exigeants ou des RPG nécessitant de nombreuses commandes, le format compact devient rapidement un avantage. La souris bénéficie de davantage d’espace, ce qui améliore sensiblement le confort.

Dans les MMO ou les jeux de stratégie, l’absence de pavé numérique ne m’a finalement pas dérangé autant que je pouvais le craindre. Après quelques heures d’adaptation, je retrouvais naturellement mes habitudes.

Les switches hybrides montrent toutefois leurs limites lorsqu’il s’agit d’enchaîner des frappes extrêmement rapides pendant de longues périodes. Les joueurs eSport les plus exigeants préféreront probablement un clavier entièrement mécanique équipé de switches haut de gamme.

Pour tous les autres joueurs, les performances restent largement satisfaisantes.

Une autonomie rassurante

L’autonomie constitue une autre bonne surprise.

En désactivant le RGB ou en réduisant son intensité, il est possible d’utiliser le clavier pendant de longues sessions avant de devoir le recharger.

Même avec les effets lumineux activés, je n’ai jamais eu l’impression de devoir constamment surveiller le niveau de batterie.

Le passage en USB-C permet également de continuer à jouer pendant la recharge, ce qui évite toute interruption.

Un clavier pensé aussi pour le quotidien

Là où le K33 m’a véritablement convaincu, c’est dans sa polyvalence.

Il ne cherche pas uniquement à séduire les joueurs. C’est aussi un excellent clavier pour travailler.

J’ai rédigé plusieurs articles complets avec lui sans ressentir la moindre gêne. La frappe reste confortable, silencieuse et suffisamment précise pour écrire rapidement.

Le format compact libère également beaucoup de place sur le bureau. Cette sensation d’espace supplémentaire est étonnamment agréable lorsque l’on utilise une souris de grande taille.

Les raccourcis multimédias intégrés facilitent également le contrôle de la musique ou du volume sans quitter son application.

Une fabrication sérieuse

CHERRY bénéficie d’une solide réputation dans l’univers des périphériques et cela se ressent.

Même si le K33 appartient à une gamme plus accessible que certains modèles mécaniques premium de la marque, il inspire confiance.

Les keycaps offrent une texture agréable sous les doigts. Les inscriptions sont parfaitement lisibles et l’ensemble paraît conçu pour durer.

J’ai également apprécié la stabilité générale du clavier. Même lors de frappes rapides, aucune vibration parasite ne vient perturber l’utilisation.

Le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless ne cherche pas à concurrencer les claviers mécaniques haut de gamme destinés aux joueurs professionnels. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif.

En revanche, il réussit parfaitement sa mission en proposant un clavier compact, polyvalent, agréable à utiliser et suffisamment performant pour répondre aussi bien aux besoins des joueurs qu’à ceux des utilisateurs polyvalents.

J’ai particulièrement apprécié son format 75 %, sa connectivité complète et le confort de frappe offert par ses switches Mem-chanical. Certes, les puristes du mécanique préféreront toujours des switches MX ou équivalents, mais pour une utilisation mixte jeu, bureautique et multimédia, le compromis fonctionne très bien.

Si vous recherchez un clavier compact capable de vous accompagner aussi bien pendant une journée de travail que durant vos soirées gaming, le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless constitue une excellente surprise. Il ne révolutionne pas le marché, mais il coche pratiquement toutes les cases essentielles avec sérieux et efficacité.

Ma conclusion sur le K33 Compact

Le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless ne cherche pas à concurrencer les claviers mécaniques haut de gamme destinés aux joueurs professionnels. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif.

En revanche, il réussit parfaitement sa mission en proposant un clavier compact, polyvalent, agréable à utiliser et suffisamment performant pour répondre aussi bien aux besoins des joueurs qu’à ceux des utilisateurs polyvalents.

J’ai particulièrement apprécié son format 75 %, sa connectivité complète et le confort de frappe offert par ses switches Mem-chanical. Certes, les puristes du mécanique préféreront toujours des switches MX ou équivalents, mais pour une utilisation mixte jeu, bureautique et multimédia, le compromis fonctionne très bien.

Si vous recherchez un clavier compact capable de vous accompagner aussi bien pendant une journée de travail que durant vos soirées gaming, le CHERRY XTRFY K33 Compact Wireless constitue une excellente surprise. Il ne révolutionne pas le marché, mais il coche pratiquement toutes les cases essentielles avec sérieux et efficacité.

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