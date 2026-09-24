Depuis la rentrée 2026, des centaines de milliers de lycéens franciliens ont reçu le même ordinateur. En seconde, la région Île-de-France offre désormais un Chromebook Asus CM1406 à la place d’un PC Windows. L’idée est simple : une machine légère, connectée, taillée pour le travail scolaire en ligne. J’ai passé plusieurs jours avec ce petit portable 14 pouces, housse et chargeur dans le carton. Reste à savoir s’il tient la route au-delà du prix serré, et si les lycéens ont mis la main sur un bon outil.

Notre avis en bref sur le Chromebook Asus CM1406

Le Chromebook Asus CM1406 est une bonne surprise. Le châssis en aluminium fait sérieux, l’autonomie tient sans effort, et Chrome OS reste fluide pour tout ce qui passe par le navigateur. Pour un lycéen, c’est largement suffisant : Gmail, Docs, Slides, les cours en ligne, la recherche. Le stockage de 128 Go et les 8 Go de RAM montrent vite leurs limites, mais l’usage visé reste léger. À 499,99 € en plein tarif, le rapport qualité-prix est correct. Je lui mets un 8/10.

Il est disponible chez Boulanger à 499,99 €.

Le Chromebook officiel des lycéens franciliens

On ne choisit pas ce Chromebook, on le reçoit. Depuis septembre, la région Île-de-France le distribue gratuitement aux élèves qui entrent en seconde. Il remplace les PC Windows des années précédentes, et fait basculer tout ce petit monde dans l’univers de Google. Le carton joue la carte de l’essentiel : le portable, son chargeur, et surtout une housse de transport. Ce dernier détail compte plus qu’il n’y paraît. Un lycéen trimballe son ordinateur tous les jours, et cette housse évite déjà pas mal de coups.

Faut-il se réjouir de voir des centaines de milliers d’élèves entrer d’un coup dans l’écosystème Google ? Le débat existe, mais ce n’est pas l’objet de ce test. Dans tous les cas, les lycéens l’ont, quoi qu’ils en pensent. Reste donc la vraie question : est-ce un bon produit ? Sur ce point, la réponse est plutôt rassurante. Asus a livré une machine soignée, pensée pour tenir une journée de cours et encaisser les allers-retours dans le sac. La marque annonce même une certification militaire MIL-STD 810H, gage de résistance aux chocs et à la poussière.

Design et finitions : sobre et bien fichu

Visuellement, le CM1406 ne cherche pas à en jeter, et c’est tant mieux. On est sur un portable gris argenté très sobre, avec un logo Asus discret sur le capot. Le châssis en aluminium change tout par rapport aux Chromebooks en plastique qu’on croise souvent à ce tarif. Il inspire confiance, ne grince pas, et surtout il reste très léger. Avec ses 1,37 kg environ, on l’oublie presque dans le sac. Pour un usage nomade quotidien entre la maison et le lycée, c’est exactement ce qu’il faut.

Le clavier est agréable et bien espacé, avec une disposition AZERTY classique. En 14 pouces, pas de pavé numérique, mais ça ne manque pas vraiment sur ce type de machine, contrairement à un PC Windows où les raccourcis chiffrés servent souvent. Le pavé tactile, lui, est très correct : large, précis, sans mauvaise surprise. On sent qu’Asus a soigné les points de contact du quotidien. Rien de spectaculaire, mais tout est solide et bien pensé, ce qui vaut mieux qu’un design tape-à-l’œil et fragile.

Un écran tactile correct, sans plus

La dalle de 14 pouces fait le travail sans briller. On est sur une définition de 1920 x 1200 en 16:10, un format un peu plus haut que le 16:9 habituel, pratique pour lire des documents et faire défiler des pages. Le traitement antireflet est le bienvenu en classe, où l’éclairage change tout le temps. La dalle est aussi tactile, et ça, c’est un vrai plus au quotidien. Pour naviguer, valider une réponse ou faire défiler un cours, le doigt vient tout naturellement compléter le pavé tactile.

Il ne faut pas non plus s’attendre à un spectacle. La luminosité reste correcte sans être éclatante, et les couleurs manquent un peu de peps pour qui vient d’un bon smartphone. Pour du texte, du web et de la visio, l’écran suffit largement. La webcam, elle, cache un petit obturateur physique de confidentialité, un détail rassurant pour des cours à distance ou un usage familial. On reste sur du dépannage côté qualité d’image, mais l’essentiel est là, et ce cache webcam est une excellente idée.

Chrome OS et performances : l’essentiel bien géré

C’est le premier Chromebook que je garde longtemps entre les mains, et l’expérience m’a plutôt convaincu. Chrome OS mise tout sur le navigateur, et soyons honnêtes : on passe aujourd’hui l’essentiel de notre temps dans un onglet. Gmail, Google Docs, Slides, la recherche, les manuels en ligne, tout tourne sans accroc. La puce MediaTek Kompanio 540 et ses 8 Go de mémoire encaissent sans broncher une dizaine d’onglets et une visio. Le système démarre en quelques secondes et reste réactif, là où un PC Windows d’entrée de gamme rame souvent.

Le premier demarrage sous Chrome OS.

Il faut simplement accepter la philosophie de la machine. On est sur un outil pensé pour rester connecté et utiliser des services en ligne, pas pour installer de gros logiciels. Le premier démarrage se fait avec un compte Google, et le mode invité dépanne pour un usage ponctuel. Cet ordinateur ne remplacera pas une tour pour du montage vidéo ou du jeu exigeant, mais ce n’est pas son but. Pour un lycéen qui rédige, révise et navigue, il vise juste et fait tourner l’essentiel avec fluidité. C’est aussi trois mois de Google AI Pro offerts, voire plus selon les offres, de quoi goûter aux outils d’IA de Google sans rien payer.

Connectique : du choix pour un 14 pouces

Bonne surprise sur ce terrain, souvent le parent pauvre des machines abordables. Le CM1406 propose deux ports USB-A, deux USB-C, une sortie HDMI et une prise jack. C’est plus fourni que sur beaucoup de portables plus chers, qui misent tout sur l’USB-C. Concrètement, on branche une clé USB, un vieux disque dur, un écran externe en HDMI ou un casque filaire sans chercher d’adaptateur. Pour un lycéen qui doit rendre un devoir depuis une clé ou brancher un vidéoprojecteur, c’est un vrai confort. Le WiFi 6E et le Bluetooth 5.4 complètent le tableau côté sans-fil.

Cette générosité fait vraiment la différence à l’usage. On récupère des fichiers d’un camarade, on connecte l’ordinateur à la télé du salon, on branche une souris : tout se fait sans réfléchir. La charge passe par l’USB-C, ce qui permet aussi de recharger avec un chargeur de téléphone récent en dépannage. On aurait pu craindre une machine sous-équipée vu le tarif, c’est tout l’inverse. Asus a compris qu’un ordinateur scolaire doit s’adapter au bazar du quotidien, pas imposer ses contraintes.

Le point faible : un stockage et une RAM justes

Voilà où le bât blesse. Le stockage de 128 Go va vite servir de simple boîte à fichiers, rien de plus. On oublie l’idée d’y garder de la vidéo, des projets lourds ou même une sauvegarde des photos du téléphone. Pour beaucoup, le PC sert justement de disque de secours pour les clichés pris au smartphone : ici, ce n’est même pas envisageable. Chrome OS pousse évidemment vers le cloud et Google Drive, ce qui atténue le souci, mais tout le monde n’a pas une connexion partout ni l’envie de tout stocker en ligne.

Ma vraie inquiétude porte sur les 8 Go de RAM et leur tenue dans le temps. Aujourd’hui, ça suffit. Mais Google multiplie les fonctions d’intelligence artificielle en local dans Chrome, et ce genre d’outil peut réserver plusieurs gigas de mémoire d’un coup. La RAM devient chère, donc difficile à caser dans un portable abordable, alors même qu’on en met partout pour de l’IA rapide. C’est un équilibre compliqué, et je crains que ces 8 Go paraissent justes dans deux ou trois ans. Pour un ordinateur censé suivre un élève toute sa scolarité, c’est le vrai point de vigilance.

Conclusion : que vaut le Chromebook Asus CM1406 ?

Au final, le Chromebook Asus CM1406 est un bon produit, bien pensé et bien fini. Il est léger, solide, endurant, et Chrome OS lui donne une fluidité que peu de PC Windows offrent à ce prix. La connectique généreuse et la housse fournie montrent qu’Asus a réfléchi à l’usage réel d’un lycéen. Pour naviguer, rédiger, réviser et suivre des cours en ligne, il fait exactement ce qu’on lui demande, sans jamais donner l’impression de forcer.

À 499,99 €, le tarif est correct pour un portable en aluminium aussi endurant. Ses limites sont connues : 128 Go de stockage un peu court et 8 Go de RAM que je verrais bien souffrir avec le temps. Les lycéens d’Île-de-France n’ont pas hérité d’un mauvais produit, loin de là. Pour un premier ordinateur scolaire, connecté et sans prise de tête, c’est une réussite. Il conviendra aussi à un collégien, ou à quiconque cherche une machine simple pour le web et la bureautique en ligne. Je lui mets un 8/10.

Il est disponible chez Boulanger à 499,99 €.