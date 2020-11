Test du Lenovo Legion Y44W : l’écran PC Gaming de la démesure

Publicité

Nous avons reçu l’un des derniers écrans PC Gaming de la marque Lenovo, le Legion Y44W. Un moniteur PC pas comme les autres, étant donné qu’il possède des dimensions démesurées. D’ailleurs, il porte bien son nom. Le Legion vient littéralement mettre une claque que ça soit au niveau de la taille, qualité et fonctionnalités. Il peut aisément remplacer vos deux écrans sans aucun souci, ce qui plaira aux personnes qui utilisent deux écrans. Pourquoi ?

Déjà d’un point de vue ergonomique, ce moniteur PC Gaming vous permettra de visualiser le contenu que vous avez à l’écran sans coupure entre. Ensuite d’un point de vue de la santé, étant donné que c’est un seul et même écran la luminosité et la définition sont les mêmes. Les opticiens et ophtalmologistes préconisent aux personnes qui utilisent plusieurs écrans d’acheter les mêmes. Pour finir l’aspect pratique, vous pourrez faire facilement du multiscreen sur un seul et même écran.

Vue du dessus avec courbure de l’écran © Le Café du Geek

Nous sommes un, nous sommes Legion

La dalle VA mate de 43,5 pouces pouces de diagonale vient souligner les traits agressifs de cet écran PC Gaming. L’écran de 32:10 affichera quant à lui une résolution de 3840×1200 pixels avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Au niveau de la luminosité et du contraste, ce moniteur PC possède 450 cd/m2 et 3000:1 de contraste. Pour accompagner ces belles caractéristiques, le Lenovo Legion Y44W possède la technologie FreeSync 2 qui permet à une carte graphique AMD de se synchroniser à l’écran.

Caractéristiques de l’écran © Le Café du Geek

Que donne le Legion Y44W à l’usage ?

Nous avons utilisé cet écran pendant plusieurs semaines que ce soit sur du gaming, bureautique, multimédia ou même en montage vidéo. Au niveau des couleurs, le Legion Y44W délivre de très belles couleurs et des noirs très bien réussis. Le multiscreen est quant à lui merveilleux.

Nous avons pu jouer à The Witcher 3 et l’expérience était complètement folle. L’immersion en jeu nous a complètement étonné. Néanmoins, certains jeux ne proposent pas de format 32:10 ce qui le cas contraire créera une image étirée et gâchera par la même occasion votre expérience. Retournons à nos moutons, pendant nos sessions (interminables) de The Witcher 3, la force du FreeSync 2 se ressentait. Jouer sur un tel écran procure des sensations indescriptibles même sur un jeu de voiture. Merci également à la technologie HDR qui vient compléter les graphismes des jeux. Lenovo nous annonce que l’écran est compatible 144 Hz.

Plus classique

En usage plus classique comme de la bureautique ou du multimédia, le Legion Y44W s’en sort très bien. Nous avons pu utiliser toute la largeur de l’écran ce qui nous a permis de visionner une vidéo de notre chaîne YouTube dans un coin, taper du texte dans le coin supérieur gauche, suivre l’actualité et pour Photoshop. Oui, quatre fenêtres étaient ouvertes simultanément sur notre écran. D’ailleurs, les professionnels seront ravis de voir la timeline sans avoir besoin de naviguer de gauche à droite pour trouver le moment voulu.

Face avant du Legion Y44W © Le Café du Geek

Lenovo a créé un écran PC Gaming démesuré

Une fois monté, le Legion Y44W est très imposant avec son design courbé et son pied complètement fou. En même temps, il faut pouvoir soutenir et surtout maintenir un écran de 43,5 pouces. Derrière la colonne se trouve un passe câble pratique pour cacher les câbles. D’ailleurs, sous l’écran vous pourrez trouver :

2x HDMI 2.0 ;

1 DisplayPort 1.4 ;

1 USB-C 3.0 et 1 USB-C 3.1 ;

2x USB 3.0.

Le menu OSD de l’écran vous permettra de naviguer entre tous les menus (changement de sources, Gaming, etc.). Les boutons sont parfois un peu taquins, il suffit simplement de prendre son temps et de bien appuyer au milieu. La colonne permet à l’écran de se lever ou de se baisser à votre convenance. Vous pourrez également le tourner de gauche à droite, pratique si vous le mettez dans un angle de votre bureau.

Un écran comme le Legion Y44W possède tout de même des points faibles, le parfait n’existe pas. Le premier point que nous souhaitons aborder est la température qui émane de la dalle. Au bout de quelques minutes d’utilisations, la température dégagée par l’écran a littéralement chauffé la pièce (pratique en hiver). Néanmoins, nous tenons à souligner que c’est normal vu la dimension de la dalle. Un autre point que nous trouvons dérangeant, mais bien que normal, c’est la taille des pieds. Il vous faudra un bureau relativement profond pour accueillir cet écran PC Gaming de chez Lenovo.

Face avant du Legion Y44W © Le Café du Geek

Des accessoires utiles

Ce Legion Y44W s’accompagne d’une petite enceinte qui vient s’emboiter dans la colonne. Lenovo a collaboré avec la célèbre marque Harman Kardon pour réaliser cette enceinte. Les aigus ainsi que les médiums sont bien développés, mais les basses sont un peu en retraits. L’enceinte Harman Kardon vient se brancher en USB-C directement au moniteur PC. L’alimentation lui sert également à s’illuminer. D’ailleurs, c’est la seule source RGB du Legion Y44W et tant mieux. Sous le logo Legion de l’écran, vous trouverez un petit tiroir où se trouve deux ports USB 3.0 ainsi qu’un port mini-jack 3,5 mm. Celui-ci est pratique pour charger rapidement un clavier ou une souris sans fil par exemple.

Enceinte avec USB-C © Le Café du Geek

Les différents boutons de l’enceinte © Le Café du Geek

Face avant avec le logo Lenovo © Le Café du Geek

Tiroir avec ports USB 3.0 © Le Café du Geek

Conclusion

Enfin la partie que vous attendiez surement depuis le début néanmoins, il serait dommage de lire que ça non ? En bref, ce Lenovo Legion Y44W est un monstre…

Il pourra vous accompagner pour vos sessions gaming. Pour un usage bureautique et professionnel, le Legion Y44W saura répondre à vos désirs. La fonctionnalité PIP est également pratique pour brancher un autre ordinateur, console ou autre chose dessus. En l’occurrence, nous avons branché notre console de jeu en même temps. Hormis des pieds très imposants et la température de la dalle au bout de quelques minutes, cet écran PC Gaming est excellent. Tout cela à un prix, comptez 1 299 € en moyenne pour avoir ce mastodonte sur votre bureau. C’est très cher, mais vous le rentabiliserez rapidement !

