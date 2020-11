GameOn : Amazon propose le stream de jeux mobiles

Publicité

Amazon vient de présenter GameOn. Il s’agit d’un nouveau service de jeux, destiné cette fois-ci aux joueurs mobiles. Grâce à ce service, les utilisateurs peuvent capturer de partager facilement leurs sessions gaming de leur téléphone portable.

Amazon GameOn show your skill

En complément de Twich pour vos parties sur consoles ou PC. GameOn complète l’écosystème gaming d’Amazon.

Le jeu est déjà compatible avec environ 1000 jeux dont les célèbres PUBG Mobile, Angry Birds 2, Gardenscapes, Among Us, etc.

L’application permet aux joueurs de partager des séquences gaming de 30 secondes à 5 minutes maximum.

GameOn permet d’éditer des extraits de jeux, réaliser des montages. Mais également de les partager avec la communauté GameOn, et sur d’autres plateformes comme Facebook, Twitter, Discord.

L’appli n’est pour le moment proposée qu’aux États-Unis sur le Google Play Store et l’Amazon AppStore. Concernant la version iOS se n’est pas très on ne sait pas si elle sortira. Certaines sources indiquent qu’iOS ne serait pas compatible et d’autres sources indiquent l’inverse.

Pas d’information non plus sur la disponibilité hors USA.

A suivre …