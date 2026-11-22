L’hiver arrive, et avec ça la baisse du thermomètre. Si vous en avez assez du chauffage via climatisation (qui chauffe vite, mais où la chaleur disparaît dès qu’elle est éteinte), alors il est l’heure de passer à un chauffage de qualité supérieure. Dans les choix possibles il y a les chauffages standards à installer sur vos murs directement. Puis, il y a la marque Duux, spécialisé dans les solutions de chauffage et de ventilateurs. La marque néerlandaise nous propose une solution portable avec le Edge Oil, décliné en deux versions (1500 W et 2000 W). Est-ce que c’est un must have à avoir dans votre salon, ou dans votre chambre, pour cet hiver ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

L’unboxing va être court et concis. En effet Duux fait dans la simplicité, et ce n’est pas plus mal. Pas de place à la fioriture, et également peu de présences de plastique, le carton étant à l’honneur. Notamment pour les sachets des petits accessoires, c’est assez rare pour être souligné. Nous retrouverons au menu une télécommande, accompagnée de sa pile CR2032. Petit défaut, un tournevis sera obligatoire pour installer/remplacer cette dernière. Viens ensuite les deux supports à roulettes avec les vis ainsi que le tournevis, fourni avec bien entendu. L’installation est extrêmement simple, il vous suffira de visser simplement les deux supports en mettant le radiateur à l’envers. La télécommande ne nécessite pas de pairage spécifique pour contrôler le Edge Oil 1500W.

Design

Derrière ses airs monolithiques au premier abord se cache un radiateur simple d’apparence, tout en minimalisme. La grille supérieure, affublé du logo Duux, laisse apparaitre les colonnes du radiateur. Disponible également en blanc, il se fondra aisément dans votre intérieur. L’ajout des roues est un réel plus pour le déplacer facilement dans n’importe quelle pièce de votre logement. Un petit écran est présent sur la face avant. Il affichera d’un simple le coup d’œil toutes les informations nécessaires. Température de la pièce, température réglée pour le radiateur, puissance de chauffe ou encore le fait d’être bien connectée à Internet. L’écran est accompagné de cinq boutons. Ces derniers permettent de régler tous les paramètres mentionnés précédemment, avec également l’activation du mode nuit ou encore la minuterie. La télécommande fait le même travail, de manière simple et efficace. Les roulettes sont un bon ajout et permettra d’emmener le radiateur dans n’importe quel pièces. Seul petit défaut cependant, le câble est situé à l’avant (côté écran). De ce fait, on aura tendance à installer le radiateur « à l’envers » avec l’écran face au mur. Rien de bien méchant, mais je trouves cela un peu dommage.

Performances

Deux versions de ce Edge Oil sont disponibles. La 1500W et la 2000W, en fonction de la taille des pièces à chauffer. Ici, nous avons la version 1500 W, idéal pour des pièces allant de 18 et 22 m², comme une chambre ou un bureau. La version 2000W sera parfaite pour des pièces pouvant aller jusqu’à 30 m², comme un salon par exemple. Le principal atout de ce genre de radiateur à bain d’huile, c’est son inertie. Même quand il sera éteint, il continuera à émettre de la chaleur pendant un certain temps. En termes de performances pures, trois modes sont disponibles. En mode moyen, il m’aura permis de gagner 2.5°C dans mon salon, idéal pour atteindre une température confortable de 20°C de manière durable et agréable. Le mode turbo permettra d’activer le ventilateur intégré pour « pousser » l’air chaud et ainsi réchauffer plus rapidement votre pièce.

L’application permet de contrôler à distance votre Duux Edge Oil 1500 W, même quand ce dernier est éteint (mais toujours branché, bien entendu). Son utilisation est ultra-simple et accessible à tous. Vous pourrez aisément allumer à distance le radiateur, et gérer tous les paramètres classiques. De plus vous aurez accès à un historique des températures de la pièce dans laquelle le radiateur est installé.

Conclusion

En résumé, le Duux Edge Oil (1500W ou 2000W) s’impose comme une excellente alternative aux chauffages d’appoint classiques ou à la climatisation réversible. Grâce à la douce chaleur par inertie propre aux radiateurs à bain d’huile, il continue de chauffer efficacement vos pièces même une fois éteint, sans assécher l’air ni générer de variations brutales de température.

Malgré un léger bémol d’ergonomie concernant le positionnement du câble d’alimentation à l’avant, le produit séduit par son déballage écoresponsable, son design minimaliste et sa grande mobilité. L’application mobile apporte un vrai confort d’utilisation au quotidien grâce au contrôle à distance et au suivi de température, tandis que le mode turbo permet de monter rapidement en température si besoin. C’est un choix idéal et durable pour affronter l’hiver confortablement dans votre chambre, votre bureau ou votre salon. Côté tarif, comptez 219.99€ sur Amazon.

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Praticité - 9/10 9/10

Performances - 8/10 8/10 Globalement 8.3/10 8.3/10 Pour Des roulettes bien pratique

Une chauffe agréable et durable Contre Un mauvais placement du câble d’alimentation