Test – ECG portable KardiaMobile 6L : six dérivations dans la poche, mais pas un médecin

Un électrocardiogramme à six dérivations en 30 secondes, avec un boîtier de 24 g et son smartphone : c’est la promesse du KardiaMobile 6L d’AliveCor. Sur le papier, c’est plus complet que l’ECG d’une montre connectée. Reste à savoir ce que ça donne au quotidien, quand on n’est ni cardiologue ni patient suivi.

AliveCor m’a envoyé cet appareil pour ce test et m’a aussi activé son abonnement KardiaCare. L’appareil fonctionne sans, et je l’ai utilisé dans les deux cas. Pendant une dizaine de jours, j’ai fait plusieurs mesures, au réveil et après le sport, après un repas… le tout avec mon iPhone 16, en mode classique comme en mode six dérivations. Je ne suis pas médecin : je juge la simplicité, l’application et la régularité des mesures, pas leur précision directement mais je me suis renseigné. Voici mon test du KardiaMobile 6L.

Notre avis en bref sur le KardiaMobile 6L

Le KardiaMobile 6L est un appareil simple et bien pensé. Il est léger, se connecte en Bluetooth presque tout seul et sort un tracé lisible en 30 secondes. L’application garde l’historique, propose un mode invité et repère une mesure faite à l’envers.

À l’ouverture, l’appareil est prêt : la pile est déjà en place.

En revanche, le mode six dérivations oblige à poser l’appareil sur la jambe, et chez moi, le genou n’a jamais fonctionné. Les six tracés servent surtout au médecin, pas à l’analyse automatique. Surtout, ce n’est pas un outil de diagnostic. À 189 euros, il s’adresse à ceux qui ont une vraie raison de surveiller leur rythme cardiaque.

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Design : un boîtier minuscule, rien à recharger

Le KardiaMobile 6L ressemble à une grosse barrette de mémoire. Il mesure 90 x 30 x 7,2 mm pour 24 g, et c’est crédible : il se glisse dans une poche sans qu’on le sente. Deux électrodes en acier occupent le dessus, une pour chaque main. La troisième se trouve au dos.

Pas plus long qu’un doigt, et à peine plus épais. Une électrode par main sur le dessus.

Il n’y a ni bouton, ni écran, ni port de charge. L’appareil fonctionne avec une pile bouton CR2016 remplaçable, pour laquelle Omron, son distributeur en France, annonce 200 heures de mesure. Je ne l’ai évidemment pas vidée pendant le test. L’application Kardia est gratuite, sur iPhone comme sur Android.

Prise en main du KardiaMobile 6L : une dérivation sans effort

Le premier lancement est rapide. On installe l’application, on crée un compte, puis l’appareil se connecte en Bluetooth quasiment tout seul. Pour une mesure classique, on pose les deux pouces sur les électrodes du dessus et on attend 30 secondes. Le tracé défile en direct à l’écran.

Rythme sinusal normal, et un rappel : pas de détection de crise cardiaque.

Bon point : si on tient l’appareil à l’envers, l’application le signale. Elle indique que le tracé est inversé et propose de recommencer. En pratique, la mesure restait lisible, mais je l’ai quand même refaite.

Six dérivations : la cheville plutôt que le genou

Le mode six dérivations demande un peu plus de gymnastique. L’électrode du dos doit toucher la peau nue de la jambe gauche, au genou ou à la cheville. Sur le genou, je n’ai jamais réussi à obtenir une mesure. Sur la cheville gauche, ça a fini par fonctionner, après quelques essais.

La troisième électrode, à poser contre la jambe gauche.

La position est un peu bizarre, mais c’est le prix à payer pour obtenir six vues du cœur au lieu d’une. Encore faut-il savoir à qui elles servent. Selon les explications d’AliveCor, l’analyse automatique s’appuie surtout sur une seule dérivation. Les six tracés sont plutôt utiles au médecin qui les lit.

Application Kardia : un suivi clair et un mode invité bien vu

Avec un compte, l’application conserve chaque enregistrement et permet de suivre son évolution. J’ai mesuré au réveil, puis après une séance de sport, sans jamais obtenir de résultat anormal. Selon AliveCor, l’analyse gratuite repère un rythme normal, une fibrillation atriale, un rythme trop lent ou trop rapide. On peut aussi exporter les tracés en PDF pour les envoyer à son médecin.

Six tracés, ici pris en mode invité.

Le mode invité est bien vu : il permet de faire une mesure à un proche sans mélanger ses tracés aux vôtres. Pendant ma veille, j’ai lu que d’autres testeurs relèvent un faux positif occasionnel. Je n’ai rien vu de tel, mais sur quelques mesures, impossible de l’exclure. Mais la question, est-ce vraiment un faux positif ou une vraie irrégularité repérée ?

Ce que le KardiaMobile 6L ne fait pas

C’est un dispositif médical de classe IIa, marqué CE. Mais les avertissements sont clairs : il ne détecte pas une crise cardiaque, et il n’est pas testé avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté.

Quatre rythmes détectés, et pas un de plus sans abonnement.

Une mesure normale ne veut pas dire que tout va bien. En cas de douleur dans la poitrine, on appelle le 15, on ne sort pas son smartphone. Ce n’est pas non plus un outil de sportif : pour suivre son entraînement, une montre comme l’Amazfit T-Rex 3 Pro fera bien mieux par exemple.

Rapport qualité/prix

AliveCor affiche le KardiaMobile 6L à 189 euros sur sa boutique officielle, mais on le trouve régulièrement moins cher chez les revendeurs. Le modèle à une seule dérivation se trouve entre 105 et 130 euros dans les pharmacies en ligne. Le Withings BPM Core mesure en plus la tension, mais coûtait 245 euros lors de notre test.

Avec KardiaCare, l’accueil pousse à mesurer chaque mois.

Il faut aussi compter l’abonnement KardiaCare : analyses supplémentaires, rapports et relecture par un cardiologue. AliveCor affiche un tarif de 99 euros par an et 179 pour deux ans. Withings fait d’ailleurs payer le même genre de service avec son Cardio Check-Up. La fiche complète est sur le site officiel d’AliveCor.

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Conclusion : faut-il acheter le KardiaMobile 6L ?

Le KardiaMobile 6L fait ce qu’il promet, et simplement. Je le recommande à ceux qui doivent surveiller leur rythme cardiaque : palpitations ponctuelles, fibrillation atriale connue, suivi après un traitement. Dans ce cas, enregistrer un tracé au bon moment et l’envoyer en PDF a une vraie valeur. Parlez-en à votre médecin si vous êtes suivi pour des problèmes de cœur : c’est lui qui dira si les six dérivations valent les 60 à 85 euros de plus que le modèle simple.

Je le déconseille à ceux qui veulent juste se rassurer, et aux sportifs qui cherchent à suivre leurs performances. Une montre fera le travail en continu, et un vrai suivi passe toujours par un médecin. C’est un bon appareil, mais il faut l’acheter pour une bonne raison.

Test du KardiaMobile 6L 189€ Le KardiaMobile 6L en quelques mots : Le KardiaMobile 6L est un ECG de poche simple et léger. La mesure à une dérivation se fait en 30 secondes, l’application garde l’historique et l’export PDF facilite le dialogue avec le médecin. Le mode six dérivations est plus délicat à réussir, et ses tracés servent surtout au cardiologue. À 189 euros, il vaut le coup sur conseil médical, pas pour se rassurer. Design et portabilité - 9/10 9/10

Facilité de mesure - 7.5/10 7.5/10

Application Kardia - 8.5/10 8.5/10

Analyses et partage avec le médecin - 8/10 8/10

Rapport qualité/prix - 7/10 7/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Léger et compact

Pas de recharge

Connexion Bluetooth immédiate

Mode invité

Export PDF gratuit Contre Six dérivations capricieuses

Analyses avancées payantes

Prix élevé

Ne remplace pas un médecin