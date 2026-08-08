TEST – Halo: Campaign Evolved sur Xbox Series S : le retour du Major comme on l’espérait

Il existe des jeux qui vieillissent et d’autres qui deviennent progressivement des monuments. Halo: Combat Evolved appartient incontestablement à la seconde catégorie. Sorti en 2001 avec la première Xbox, le titre de Bungie a non seulement participé au succès de la console de Microsoft, mais il a également profondément marqué le FPS sur consoles. Vingt-cinq ans plus tard, le Major reprend du service avec Halo: Campaign Evolved, un remake complet développé par Halo Studios et reconstruit sous Unreal Engine 5. Disponible depuis le 28 juillet 2026 sur Xbox Series X|S, PC et PlayStation 5, le jeu ne cherche pas simplement à rafraîchir quelques textures. L’objectif est beaucoup plus ambitieux : reprendre la campagne qui a lancé la légende Halo, la moderniser et l’enrichir sans dénaturer ce qui faisait son charme. J’ai effectué cette nouvelle traversée de l’anneau sur Xbox Series S, une machine qui permet également de constater à quel point ce remake a été correctement adapté à la plus petite console de Microsoft.

Retour en 2001… mais pas vraiment

Halo: Campaign Evolved reprend évidemment l’histoire de Halo: Combat Evolved. À bord du Pillar of Autumn, l’humanité est poursuivie par les Covenants avant de découvrir une gigantesque structure artificielle en forme d’anneau : Halo. Aux commandes du Major John-117 et accompagné de Cortana, on découvre progressivement que cet endroit fascinant cache quelque chose de beaucoup moins accueillant.

Je ne vais évidemment pas détailler davantage l’intrigue d’un jeu vieux de vingt-cinq ans, même si ce remake constitue certainement la porte d’entrée de nombreux nouveaux joueurs dans l’univers Halo. Ce qui frappe surtout, c’est à quel point cette histoire fonctionne encore aujourd’hui. Halo possède ce mélange très particulier de science-fiction militaire, de mystère et d’exploration qui donnait au premier épisode une ambiance assez différente de ses successeurs.

Halo Studios a intelligemment conservé cette identité. On reconnaît immédiatement les environnements, les situations et bien entendu certains affrontements devenus cultes. Pourtant, la sensation n’est jamais celle d’un simple remaster. La campagne originale comprend toujours ses dix missions, mais celles-ci ont été retravaillées avec une conception améliorée de certains niveaux, des cinématiques modernisées et une navigation plus claire.

C’est probablement le meilleur compromis possible. Je voulais retrouver Halo: Combat Evolved, pas découvrir un nouveau jeu vaguement inspiré de l’original. Et c’est précisément ce que propose Campaign Evolved.

Une véritable reconstruction graphique

Le changement le plus spectaculaire concerne naturellement la réalisation. Halo: Campaign Evolved est reconstruit sous Unreal Engine 5, et cela se voit immédiatement. Les environnements gagnent énormément en densité, la végétation est beaucoup plus présente, les structures Forerunners deviennent véritablement imposantes et les effets de lumière transforment parfois complètement une scène.

Lorsque l’on sort pour la première fois sur Halo et que l’on découvre l’immensité de l’anneau, le résultat fonctionne encore. C’était l’un des grands moments de 2001 et Halo Studios réussit à retrouver cette sensation de gigantisme tout en proposant une représentation beaucoup plus moderne de cet univers.

J’ai particulièrement apprécié le travail réalisé sur les intérieurs Covenants. Les couleurs, les éclairages et les nombreux effets donnent beaucoup plus de personnalité aux environnements. Les armes profitent également d’un superbe niveau de détail. Le fusil d’assaut, le pistolet plasma ou encore le Needler conservent leur silhouette immédiatement identifiable tout en bénéficiant d’une modélisation digne d’un FPS actuel.

Les cinématiques profitent elles aussi de cette reconstruction. Les personnages sont naturellement beaucoup plus expressifs et la mise en scène gagne en dynamisme, mais Halo Studios évite heureusement d’en faire trop. On reste dans Halo.

Une Xbox Series S qui tient parfaitement sa place

C’est évidemment un point qui m’intéressait particulièrement puisque j’ai réalisé ce test sur Xbox Series S. Avec l’utilisation de l’Unreal Engine 5 et l’énorme bond graphique effectué par rapport aux précédentes versions de Combat Evolved, je voulais voir comment la petite Xbox allait encaisser cette reconstruction.

Et le résultat est très convaincant.

La Series S n’offre évidemment pas exactement la même expérience technique qu’une Series X ou qu’un PC haut de gamme, mais elle permet de profiter pleinement de Halo: Campaign Evolved. La direction artistique aide énormément : les grandes plaines verdoyantes, les structures métalliques des Forerunners et les intérieurs Covenants conservent une excellente lisibilité même lorsque les affrontements deviennent particulièrement chargés.

La fluidité est surtout essentielle dans Halo. Entre les déplacements, les sauts, les changements d’armes et les affrontements à courte distance, une baisse importante du framerate aurait immédiatement nui au gameplay. Sur Series S, l’expérience reste suffisamment fluide pour que je n’aie jamais eu l’impression de jouer à une version véritablement inférieure du titre.

Microsoft indique d’ailleurs officiellement que Campaign Evolved est optimisé Xbox Series X|S et prend notamment en charge le HDR, la fréquence de rafraîchissement variable, le son spatial et un affichage à 60 images par seconde ou davantage selon les configurations proposées.

Pour une console aussi compacte et désormais relativement ancienne, le résultat reste franchement impressionnant.

Halo reste Halo

Un beau remake n’aurait cependant aucun intérêt si Halo Studios avait complètement transformé les sensations de jeu. Heureusement, Campaign Evolved reste profondément Halo.

On retrouve immédiatement ce rythme très particulier. Halo n’est pas un FPS militaire moderne dans lequel on élimine systématiquement les adversaires en quelques balles. Les boucliers imposent de rester mobile, les armes Covenant et humaines possèdent des rôles très différents et chaque affrontement demande constamment de modifier sa façon de jouer.

Un Elite protégé par son bouclier ne se combat pas comme un groupe de Grunts. Les Hunters imposent encore une autre approche. Lorsque plusieurs types d’ennemis se retrouvent simultanément dans une zone, Halo retrouve immédiatement cette sorte de chaos organisé qui fait son charme.

J’ai également retrouvé avec plaisir cette capacité du jeu à créer des situations totalement imprévues. Une grenade qui fait exploser une autre grenade au sol, un véhicule qui arrive au mauvais moment, un ennemi projeté à plusieurs mètres ou un Warthog retourné dans une position improbable : Halo possède toujours cette dimension presque systémique qui fait que deux affrontements identiques peuvent évoluer très différemment.

Le remake emprunte cependant plusieurs améliorations aux épisodes suivants. Il est notamment désormais possible de détourner certains véhicules ennemis et même de piloter entièrement un char Apparition, ce qui n’était pas possible dans la campagne originale.

Ces nouveautés modifient légèrement certaines situations sans bouleverser l’équilibre général.

Un arsenal modernisé

Les armes constituent évidemment une énorme partie du plaisir. Le légendaire fusil d’assaut MA5B est toujours présent, tout comme le Magnum, le fusil à pompe, le lance-roquettes et l’arsenal Covenant. Mais Campaign Evolved élargit également les possibilités avec des éléments provenant des épisodes suivants.

C’est une excellente idée, car elle apporte davantage de variété sans donner l’impression que l’on a complètement changé de jeu.

Le système de combat reste surtout merveilleusement efficace dans sa simplicité. Deux armes, des grenades, une attaque de mêlée et beaucoup de mouvement. Pas besoin d’une dizaine de capacités ou d’arbres de compétences gigantesques. Halo fonctionne parce que chacune de ses mécaniques possède immédiatement une utilité.

Et malgré ses vingt-cinq ans, cette formule tient toujours parfaitement la route.

Des niveaux retravaillés intelligemment

L’un des principaux dangers d’un remake de Halo: Combat Evolved concernait son level design. Certains passages du jeu original pouvaient devenir répétitifs, notamment avec des couloirs et salles parfois très similaires.

Halo Studios a justement profité de Campaign Evolved pour retravailler plusieurs environnements. L’objectif n’est pas de rendre les niveaux méconnaissables, mais plutôt d’améliorer leur rythme et leur lisibilité.

C’est particulièrement visible dans les environnements les plus vastes. Les zones proposent davantage de détails permettant de se repérer et la navigation devient beaucoup plus naturelle. Les développeurs ont aussi ajusté certaines rencontres et ajouté de nouvelles possibilités tactiques. Lors d’une présentation consacrée à « Attaque de la salle de contrôle », Halo Studios expliquait justement avoir cherché à conserver la structure emblématique du niveau tout en introduisant des idées qui n’avaient pas pu être réalisées en 2001.

Je trouve cette philosophie particulièrement réussie. Le jeu conserve suffisamment de souvenirs pour provoquer régulièrement cette sensation de déjà-vu, tout en modifiant suffisamment de choses pour empêcher l’aventure de ressembler à une simple visite nostalgique.

Operation: METEORITE, la vraie grosse nouveauté

Halo Studios ne s’est pas contenté de reconstruire la campagne originale. Campaign Evolved ajoute également Operation: METEORITE, un nouvel arc scénaristique composé de trois missions.

L’histoire se déroule environ un an avant Halo: Combat Evolved et met en scène le Major aux côtés du sergent Johnson. Les deux personnages participent à une opération clandestine de l’UNSC à bord d’un vaisseau de recherche Covenant. Ce qui devait initialement être une opération relativement directe va évidemment devenir beaucoup plus compliqué.

L’ajout de ces trois missions constitue une excellente surprise.

Il ne s’agit pas simplement de petites missions bonus permettant artificiellement d’allonger la durée de vie. Elles apportent de nouveaux environnements, de nouvelles situations de gameplay et quelques surprises réservées aux connaisseurs de l’univers.

Surtout, elles donnent une vraie raison aux vétérans de revenir. Même si vous connaissez chaque recoin de Combat Evolved, vous avez ici du contenu véritablement inédit à découvrir.

La coopération reste au cœur de Halo

Impossible également de parler de Halo sans évoquer la coopération. Campaign Evolved permet de parcourir l’aventure à deux joueurs en écran partagé sur console et jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne.

Le cross-play et la progression multiplateforme permettent par ailleurs de jouer entre Xbox Series X|S, PC Windows, Steam et PlayStation 5.

Le retour de l’écran partagé est particulièrement appréciable. Cette possibilité appartient profondément à l’ADN de Halo et pouvoir refaire la campagne tranquillement à deux devant la télévision reste un véritable plaisir.

À quatre en ligne, l’expérience devient naturellement beaucoup plus chaotique. La difficulté doit être adaptée pour conserver un minimum de challenge, mais certaines batailles prennent une dimension complètement différente.

Les Crânes pour transformer l’expérience

La rejouabilité profite également du retour des fameux Crânes. Ces modificateurs permettent de modifier différentes règles de gameplay et Campaign Evolved pousse encore davantage le concept.

Certains Crânes peuvent modifier les armes, les ennemis ou certains paramètres des environnements, avec même des possibilités de randomisation destinées à rendre les missions beaucoup moins prévisibles.

Pour quelqu’un qui souhaite simplement découvrir Halo, cela restera totalement facultatif. Pour les joueurs qui connaissent déjà la campagne par cœur, c’est en revanche un excellent moyen de renouveler l’expérience.

Et c’est finalement l’une des grandes forces de Campaign Evolved : le jeu fonctionne aussi bien comme porte d’entrée que comme célébration.

Une ambiance sonore toujours aussi importante

Halo sans sa musique ne serait pas vraiment Halo.

La bande originale joue énormément dans l’identité du jeu et retrouver certaines compositions pendant les grandes séquences provoque toujours son petit effet. La modernisation sonore renforce également énormément les combats.

Les armes possèdent davantage d’impact, les explosions sont puissantes et l’activité sonore permet souvent d’identifier ce qui se déroule autour du joueur avant même de voir l’adversaire.

Avec un casque, l’immersion est excellente. La spatialisation permet de mieux comprendre l’origine des tirs et devient même utile pendant certaines batailles particulièrement chargées.

Les dialogues conservent également cet humour très particulier de Halo. Entendre les Grunts paniquer lorsque leur Elite vient de tomber reste toujours aussi amusant.

Une modernisation qui respecte son modèle

Ce qui me plaît finalement le plus dans Halo: Campaign Evolved, c’est sa retenue.

Halo Studios aurait pu transformer Combat Evolved en FPS moderne bourré de systèmes supplémentaires. Le studio a préféré conserver la simplicité de l’original et moderniser ce qui devait réellement l’être.

La réalisation, le level design, la navigation, les cinématiques et certaines mécaniques ont évolué. Mais lorsque je prends la manette, je reconnais immédiatement Halo.

Cette sensation est essentielle.

Campaign Evolved réussit même quelque chose d’assez compliqué : reproduire une partie de l’émerveillement que pouvait provoquer Halo en 2001. Évidemment, l’impact historique n’est plus comparable. Mais découvrir aujourd’hui ces gigantesques environnements reconstruits sous Unreal Engine 5 permet de comprendre pourquoi le jeu original avait autant impressionné à sa sortie.

Conclusion : le Major n’a rien perdu de sa superbe

Halo: Campaign Evolved est exactement le type de remake que j’espérais pour Halo: Combat Evolved. Suffisamment fidèle pour respecter l’œuvre originale, mais suffisamment ambitieux pour justifier complètement son existence.

Halo Studios ne s’est pas limité à augmenter la définition des textures. Le studio a reconstruit l’expérience, modernisé sa réalisation, retravaillé certains niveaux et enrichi le gameplay tout en conservant l’équilibre très particulier du premier Halo. L’ajout des trois missions d’Operation: METEORITE constitue également un véritable argument pour ceux qui connaissent déjà l’aventure originale.

Sur Xbox Series S, j’ai également été convaincu par le résultat. Malgré les ambitions techniques de cette reconstruction sous Unreal Engine 5, la petite console de Microsoft permet de profiter d’une expérience visuellement impressionnante et suffisamment fluide pour conserver toutes les qualités du gameplay Halo.

Quelques éléments rappellent forcément que la structure générale provient d’un jeu conçu il y a vingt-cinq ans. Certains environnements restent très vastes et quelques passages conservent une forme de répétitivité. Mais cela fait également partie de l’identité de Combat Evolved.

Halo: Campaign Evolved réussit finalement son objectif principal : lorsque je joue, je retrouve immédiatement les sensations de Halo, mais lorsque je regarde l’écran, j’ai réellement l’impression de découvrir une nouvelle production.

Pour les anciens joueurs, c’est un superbe retour aux sources. Pour ceux qui n’ont jamais joué au premier Halo, c’est probablement désormais la meilleure manière de comprendre pourquoi Master Chief est devenu l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de Xbox.

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