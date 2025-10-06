Borderlands 4 : un retour massif et explosif sur Kairos

Borderlands 4 signe le retour d’une saga culte du looter-shooter. Gearbox et 2K Games nous entraînent cette fois sur Kairos, un monde dominé par le tyran Timekeeper (Gardien du temps) et son Ordre. Comme toujours, on incarne un nouveau groupe de chasseurs de l’arche, avec pour mission de déclencher une rébellion. Le titre arrive sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, accompagné d’éditions spéciales et d’un contenu post-lancement déjà annoncé. Avec son humour typique, ses milliards d’armes et un gameplay pensé pour la coopération, il tente de repousser les limites de la série. Reste à voir si ce nouvel épisode réussit à mêler fidélité et renouveau.

Produit disponible sur Borderlands 4 Standard Edition Xbox Series X

Voir l'offre 69,85 €

Raison 1 (Plus) : Une durée de vie colossale

Borderlands 4 s’impose comme un jeu massif. La campagne principale dépasse facilement les quarante heures si vous allez droit au but. Les quêtes secondaires ajoutent dix à vingt heures, avec des intrigues annexes souvent drôles et bien écrites. Les extensions prévues dans les éditions supérieures promettent encore plusieurs dizaines d’heures. Pour un joueur qui veut simplement terminer l’histoire, l’investissement est déjà conséquent. Pour un amateur de quêtes et d’exploration, le temps de jeu devient énorme.

La rejouabilité est tout aussi marquée. Entre les collectibles, les zones cachées et le loot généré aléatoirement, il est possible de relancer encore et encore les mêmes zones sans jamais obtenir la même expérience. Le jeu permet de dépasser les deux cents heures sans tomber dans une répétition trop lourde. Les joueurs les plus acharnés retrouveront ce plaisir unique de farmer pour obtenir l’arme parfaite. Borderlands 4 garde ainsi cette ADN de looter-shooter infini, qui fait tout le sel de la licence depuis ses débuts.

Raison 2 (Plus) : une mobilité repensée et grisante

La grande nouveauté de ce quatrième opus réside dans son système de déplacement. Borderlands 4 introduit un double saut, un planeur et un grappin utilisable sur certaines surfaces. Concrètement, cela transforme l’approche du combat et de l’exploration. On peut enchaîner un saut, accrocher un rebord, planer quelques mètres puis foncer au sol avec un dash. Les cartes sont pensées pour cette nouvelle verticalité, avec des arches qui améliorent le planeur au fil du jeu. L’ensemble donne une impression de liberté immédiate.

Cette mobilité dynamise totalement les affrontements. On peut fondre sur un ennemi à bout portant avec un fusil à pompe, puis repartir dans les airs pour surprendre un second groupe. Le grappin crée de vraies opportunités stratégiques, avec des attaques venues de hauteurs inattendues. Le dash au sol accentue encore ce rythme rapide et nerveux. Borderlands 4 devient ainsi plus fluide, plus aérien, et surtout plus plaisant à prendre en main. La série n’avait jamais offert autant de liberté de mouvement, et cela change tout.

Raison 3 (Plus) : un univers toujours aussi marquant

Borderlands 4 ne se contente pas d’offrir un gameplay nerveux, il s’appuie aussi sur un univers riche et immédiatement reconnaissable. L’histoire de Kairos, dominée par le Timekeeper et son ordre, reprend les bases familières de la franchise. On retrouve le ton décalé et l’humour corrosif qui font la marque de Gearbox. Les dialogues sont souvent percutants, et l’écriture réussit à maintenir une certaine légèreté, même dans des situations dramatiques. Ce mélange constant entre sérieux et absurde fonctionne toujours. Claptrap est présent, fidèle à lui-même, et d’autres personnages emblématiques reviennent pour ancrer le récit dans la continuité. L’ensemble offre une narration cohérente et attachante, qui se savoure autant en solo qu’en coop.

L’univers se nourrit aussi de références aux épisodes précédents. Certains lieux portent des noms familiers, certains personnages secondaires font des apparitions discrètes. Cela crée une sensation de continuité, comme si chaque jeu était une pièce supplémentaire d’un immense puzzle. Les fans de longue date y trouvent leur compte, tandis que les nouveaux venus découvrent une fresque déjà bien établie. Le dosage reste intelligent, car l’histoire ne s’appuie pas uniquement sur le fan service. Elle propose aussi de nouveaux enjeux et une mythologie enrichie. On se sent ainsi dans un environnement à la fois familier et nouveau, ce qui contribue largement à l’attrait de Borderlands 4.

Raison 4 (Moins) : des performances techniques décevantes

L’un des principaux points faibles du jeu se trouve du côté technique. Dès la sortie, la version PC souffre de soucis notables. Même avec une configuration très haut de gamme, il est difficile d’obtenir une fluidité constante en toutes circonstances. Une carte graphique comme la 5080 ne suffit pas à maintenir 240 FPS en 1440p avec tous les paramètres au maximum sans avoir le DLSS4. L’activation de certaines options comme le 32/9 ou pousser les options entraîne des chutes marquées. Les joueurs qui attendaient une optimisation exemplaire se retrouvent face à un jeu qui peine à exploiter correctement le matériel. Cela gâche parfois l’expérience, surtout pour ceux qui veulent tirer parti des écrans ultra-rapides et des résolutions élevées.

Gearbox a annoncé un patch dès le lancement, mais celui-ci ne corrige pas l’ensemble des problèmes. Les stuttering, baisses de performance et crashs sont encore présents chez certains joueurs. Un bug plus grave, qui peut faire perdre tous les points de compétence après une déconnexion, a même été signalé. Cette instabilité donne une impression de produit pas totalement finalisé, malgré une sortie très attendue. Pour un titre de cette ampleur, ces soucis deviennent difficiles à excuser. Cela reste d’autant plus frustrant que l’univers et le gameplay sont solides, mais bridés par une technique inégale. Les prochaines mises à jour devront absolument stabiliser la situation pour rendre justice au contenu proposé.

Raison 5 (Moins) : un bestiaire trop limité

Si l’exploration de Kairos est globalement réussie, le bestiaire ne suit pas la même dynamique. Les zones traversées manquent de variété dans les ennemis proposés. On retrouve souvent les mêmes factions et les mêmes modèles, avec des variations mineures qui n’apportent pas de réelle diversité. Cela crée une impression de déjà-vu au bout de quelques heures, surtout pour les habitués de la saga. Borderlands 2 et 3 avaient su surprendre en multipliant les créatures et les styles d’ennemis selon les environnements. Ici, cette richesse visuelle et stratégique se fait plus rare, ce qui limite le renouvellement des affrontements.

Les quêtes secondaires souffrent particulièrement de cette faiblesse. Même si elles sont nombreuses et parfois bien écrites, elles finissent souvent par vous opposer aux mêmes adversaires. L’absence de vraies variations réduit la surprise et peut fatiguer les joueurs qui aiment explorer en profondeur. Les combats perdent un peu de leur intensité, car les stratégies s’épuisent vite face à des ennemis trop similaires. Cette uniformité contraste avec la créativité du reste du jeu et empêche Borderlands 4 d’atteindre le même niveau de diversité que ses prédécesseurs.

Conclusion : que vaut Borderlands 4 ?

Borderlands 4 conserve les forces historiques de la franchise : un univers délirant, un gameplay toujours plus fluide et une durée de vie monstrueuse. Le nouvel apport en mobilité change la manière de jouer et rend chaque combat plus nerveux et plus plaisant. L’histoire réussit aussi à prolonger la saga tout en satisfaisant les fans par ses références. Pourtant, tout n’est pas parfait : les performances techniques déçoivent, et le bestiaire manque cruellement de variété. Malgré ces défauts, Borderlands 4 reste un looter-shooter majeur, qui séduira sans mal les amateurs de la licence et comblera tous ceux qui veulent un jeu massif, explosif et bourré de loot.

Produit disponible sur Borderlands 4 Standard Edition Xbox Series X

Voir l'offre 69,85 €