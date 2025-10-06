VinFast bus électriques : une avancée majeure pour la mobilité verte

VinFast bus électriques débarquent en Europe. Le constructeur vietnamien a profité du salon Busworld Europe 2025 pour présenter deux nouveaux modèles : l’EB 8 et l’EB 12. Ces bus ambitionnent de transformer le secteur des transports publics avec des solutions modernes, innovantes et respectueuses de l’environnement.

VinFast dévoile ses bus électriques EB 8 et EB 12 pour l’Europe

Lors de Busworld Europe 2025, VinFast a présenté l’EB 8 et l’EB 12. L’EB 12, un autobus urbain de 12 mètres, est déjà disponible à la commande en Europe. L’EB 8, plus compact, le sera très bientôt. Ces modèles visent à rendre la mobilité électrique accessible à tous. Ils démontrent la volonté de la marque d’élargir son offre au secteur des transports publics, au-delà du marché des voitures particulières.

Innovations et caractéristiques des nouveaux bus VinFast

L’EB 8 affiche une autonomie supérieure à 290 km et peut transporter jusqu’à 60 passagers. Il est doté d’un moteur électrique robuste, de la climatisation et d’une rampe d’accès, assurant confort et accessibilité.

Batterie de 359 kWh

Vitesse maximale de 80 km/h

60 passagers transportés

Systèmes de sécurité avancés

L’EB 12, quant à lui, atteint 400 km d’autonomie et accueille 90 passagers. Son plancher bas et ses trois portes facilitent la circulation à bord. Il dispose des derniers équipements de sécurité, d’une climatisation efficace et de nombreux ports USB. Tous deux bénéficient des dernières technologies d’assistance à la conduite (ADAS).

Un engagement fort pour la mobilité durable et accessible

VinFast veut démocratiser la mobilité électrique. La marque s’engage pour un avenir plus vert et plus sûr. En plus des performances, VinFast mise sur la sécurité, l’accessibilité et la réduction des émissions dans les villes européennes. Le constructeur a déjà réussi à développer au Vietnam un écosystème complet de bus électriques.

Commercialisation européenne et garanties avancées

L’EB 12 est désormais disponible à la commande. De plus, les deux modèles seront produits dans une usine moderne au Vietnam et arriveront dès 2026 sur les routes européennes. Enfin, VinFast propose une garantie kilométrage illimité de 5 ans ainsi que jusqu’à 8 ans pour la batterie et la protection anticorrosion. La marque prévoit de tisser des partenariats pour créer un réseau de distribution solide, notamment en Allemagne, Belgique, Suède, et dans les pays baltes.

En résumé, VinFast bus électriques s’impose comme un acteur clé de la mobilité durable en Europe. Grâce à des innovations pratiques, des garanties solides et un engagement écologique fort, la marque vietnamienne entend répondre aux attentes des villes et des passagers européens. L’avenir des transports publics s’annonce plus propre et plus sûr grâce à VinFast.

