Réchauffez vos soirées : plaisir garanti avec les nouveaux vidéoprojecteurs Philips

Quand la température chute, le salon se transforme vite en véritable refuge. Cette année, Philips et Screeneo Innovation SA proposent de passer les longues soirées d’hiver sous le signe du divertissement, avec une gamme de vidéoprojecteurs pensés pour le cocooning, les retrouvailles et les passionnés de high-tech. De quoi combler cinéphiles et gamers en quête d’idées cadeaux à placer sous le sapin !

Des instants cinéma à la maison : NeoPix 160 et NeoPix 150

Le premier de la sélection à surveiller de près ? Le Philips NeoPix 160 Smart. Compact et moderne, il s’intègre partout grâce à son autofocus et sa correction automatique du trapèze. Vous ne perdez donc jamais de temps lors de l’installation. De plus, il projette de superbes images Full HD jusqu’à 100’’, avec une grande précision, pour un rendu digne d’une salle obscure.

La cerise sur le gâteau : ce modèle inclut un dongle Google TV. Oubliez les branchements compliqués ! Les applications de streaming sont disponibles directement, et le haut-parleur 5 W intégré vous assure un son limpide. Si vous cherchez une solution abordable (299€) et sans prise de tête pour transformer votre salon, ce vidéoprojecteur a toutes les cartes en main.

De son côté, le NeoPix 150 se fait complice de vos envies d’évasion. Véritable poids plume, il vous suit partout, et sa base rotative lui permet de projeter aussi bien sur un mur qu’au plafond. Il se destine à ceux qui veulent improviser une soirée cinéma sans souci, à un tarif tout doux : 169€.

Des vidéoprojecteurs taillés pour le jeu vidéo : GamePix 800 Smart et GamePix 900

Les joueurs ne sont pas en reste grâce aux nouveaux Philips GamePix 800 Smart et GamePix 900. Avec 2500 lumens ANSI, un taux de rafraîchissement impressionnant à 120 Hz en Full HD (et réponse de 8 ms), le GamePix 800 Smart promet des matchs fluides et immersifs jusqu’à 150’’, sans compromis sur la qualité d’image. Le Google TV intégré ajoute une dimension multimédia pratique pour enchaîner parties et séries sans changer d’appareil. Ce bijou se place à 899€.

Pour ceux qui rêvent de performances 4K, le GamePix 900 pousse les curseurs encore plus loin. Il offre la 4K à 60 Hz et la compatibilité eSport jusqu’à 240 Hz en Full HD, avec un temps de réponse optimisé à 6 ms. Compact, il garantit la meilleure expérience gaming professionnelle jusqu’à 120’’, où que vous soyez. Les joueurs les plus exigeants devraient y trouver leur bonheur, pour le même tarif de 899€.

La magie de l’hiver, cette année, c’est celle d’une salle de cinéma à domicile et d’expériences vidéoludiques sur écran géant. La nouvelle gamme de vidéoprojecteurs Philips regroupe style, simplicité et performance, pour des fêtes ultra-connectées. Alors, lequel glisserez-vous sur votre liste au Père Noël ? Dites-nous tout en commentaire, et partagez vos astuces pour des soirées cocooning réussies !