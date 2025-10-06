Nextory : la lecture illimitée à portée d’oreilles et de doigts

La lecture numérique prend un nouveau souffle. Les livres audio et e-books s’imposent peu à peu dans notre quotidien. Entre deux trajets, pendant une pause ou avant de dormir, Nextory se présente comme la plateforme idéale pour redécouvrir le plaisir de lire, sans contrainte.

Cette application veut combiner simplicité, richesse et confort. Mais derrière cette promesse d’un accès illimité à la culture, que vaut réellement Nextory face à ses concurrents comme Audible ? Nous l’avons testée plusieurs semaines pour le vérifier.

Notre avis en bref

Nextory frappe fort dès la première utilisation. Son interface fluide et son catalogue très large séduisent immédiatement. Le service permet de passer naturellement du texte à l’audio, sans perdre le fil de sa lecture.

On aime aussi la gestion des profils familiaux, parfaite pour partager des lectures entre proches. En revanche, le mode hors-ligne reste perfectible et le prix légèrement au-dessus de la moyenne. Malgré cela, l’expérience globale reste fluide et plaisante.

Présentation de la plateforme Nextory

Lancée en 2015, Nextory est une plateforme de lecture numérique et audio accessible depuis smartphones, tablettes ou ordinateurs. Son ambition : rendre la lecture aussi simple qu’un clic.

Dès la première ouverture, on découvre une application claire et moderne, organisée autour de quatre onglets : Accueil, Rechercher et Bibliothèque. La navigation est rapide, sans surcharge visuelle.

L’un des points forts de Nextory, c’est sa recommandation intelligente. En fonction de vos lectures, l’application vous propose des titres adaptés à vos goûts. Les sélections sont souvent pertinentes et variées : nouveautés, séries à suivre, coups de cœur ou collections thématiques.

Nextory se distingue aussi par son mode lecture personnalisable : taille du texte, type de police, luminosité ou thème sombre. L’objectif est clair : offrir un confort optimal, quel que soit le moment de la journée.

Fonctionnalités de Nextory

Nextory ne se limite pas à un simple catalogue : elle propose une expérience complète et fluide.

Catalogue de plus de 300 000 titres (romans, BD, magazines, livres audio).

Synchronisation automatique entre e-book et audiobook.

Mode hors-ligne pour lire ou écouter sans connexion.

Recommandations intelligentes selon vos lectures.

Profils familiaux (jusqu’à 4 comptes).

Interface sombre ou claire selon la préférence.

Statistiques de lecture et objectifs mensuels.

Compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

L’application ne comporte aucune publicité et reste très stable. Les chargements sont rapides, et les transitions entre lecture et audio se font sans délai.

La fonction “Continuer la lecture” est particulièrement pratique : elle relance le livre au moment exact où vous l’avez quitté. De même, les options audio sont simples mais efficaces : vitesse de lecture, minuterie de sommeil, navigation par chapitre.

Utilisation

Au quotidien, Nextory se montre agréable à utiliser. Après une inscription rapide, il suffit de choisir son abonnement et ses premiers centres d’intérêt pour que le service propose des suggestions ciblées.

La page d’accueil présente un savant mélange entre tendances, nouveautés et lectures recommandées. On apprécie la présence d’un moteur de recherche avancé permettant de filtrer par langue, durée ou narrateur pour les livres audio.

Également, les livres téléchargés se conservent hors connexion, parfait pour un long voyage. Les statistiques de lecture, quant à elles, permettent de suivre ses habitudes mois après mois : un bon outil de motivation.

Côté lecture, tout est personnalisable : taille du texte, police, luminosité, mode nuit. Les notes et signets s’ajoutent facilement, et la synchronisation entre lecture et audio fonctionne sans accroc.

L’expérience audio, elle, brille par la qualité des narrations et la clarté du son.

Performances et expérience globale de Nextory

Nextory se distingue par une excellente stabilité technique. Les téléchargements sont rapides, et la lecture reste fluide même avec une connexion moyenne.

Sur tablette, l’expérience se rapproche d’une liseuse : interface épurée, police nette, mise en page confortable. En voiture, la compatibilité avec Android Auto permet d’écouter ses livres sans manipulation.

Qualité sonore et ergonomie

Les livres audio bénéficient d’un mixage équilibré et d’une excellente restitution vocale. On peut ajuster la vitesse de lecture ou activer la minuterie pour s’endormir avec un roman.

Le seul vrai bémol reste le mode hors-ligne, parfois capricieux dans la synchronisation des chapitres lus. Rien de bloquant, mais un petit correctif serait bienvenu.

Intérêt d’achat et abonnements

Nextory fonctionne sur un système d’abonnement mensuel sans engagement. Trois formules principales sont disponibles :

Standard– 9,99 €/mois : jusqu’à 4 profils indépendants, lecture illimitée, 15 h d’écoute par mois.

Premium– 14,99 €/mois : jusqu’à 4 profils indépendants, lecture illimitée, 30 h d’écoute par mois.

Famille – 19,99 €/mois : jusqu’à 4 profils indépendants, lecture illimitée, 50 h d’écoute par mois.

Un essai gratuit est offert pour découvrir la plateforme sans risque.

Face à la concurrence, Nextory se positionne entre Audible et Kobo Plus : plus riche que le second, plus ouvert que le premier. On y trouve un vrai équilibre entre romans, essais, BD et magazines.

L’argument fort : sa souplesse d’utilisation. Nextory s’adapte à chaque membre de la famille et offre une expérience sans publicité, agréable et fluide.

Conclusion

Nextory parvient à moderniser la lecture sans la dénaturer. L’application combine avec brio simplicité, catalogue varié et plaisir d’usage. L’interface est fluide, la navigation intuitive, et les performances audio convaincantes.

Certes, le mode hors-ligne demande encore quelques optimisations, mais l’expérience globale reste très qualitative. En somme, Nextory est une alternative solide et élégante pour tous ceux qui veulent lire ou écouter plus souvent.