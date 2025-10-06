Actualités

Cosentino Éclos : une avancée remarquable pour des surfaces durables

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 6 octobre 2025
2 minutes de lecture
Cosentino lance Éclos®, une surface innovante, durable et sans silice cristalline.

Cosentino bouscule le secteur de l’architecture avec sa toute nouvelle surface minérale, Éclos®. Cette innovation promet de révolutionner les plans de travail, grâce à sa technologie exclusive et à sa composition respectueuse de l’environnement. Découvrons ce lancement qui pourrait bien changer nos cuisines et salles de bains.

Une innovation majeure : la technologie Inlayr® des surfaces Éclos

La véritable force de Cosentino Éclos® réside dans l’utilisation de la technologie Inlayr®. Ce procédé unique repose sur un système de conception en couches. Grâce à des techniques robotiques avancées, Inlayr® crée des surfaces au design 3D réaliste, avec des veines fines et naturelles.

Plus de 28 000 heures de recherche ont permis à Cosentino de perfectionner ce produit. Ce soin du détail garantit non seulement une esthétique remarquable, mais aussi une excellente résistance thermique – jusqu’à 220°C. C’est donc une solution idéale pour les plans de travail exposés à la chaleur.

Des surfaces sans silice et riches en matériaux recyclés

L’un des points forts d’Éclos® est sa composition innovante. La formule ne contient aucune silice cristalline, un atout pour la sécurité des fabricants et utilisateurs. En plus, la collection inclut au moins 50% de matériaux recyclés et certaines couleurs atteignent même 90%.

  • Moins de risques pour la santé grâce à l’absence de silice
  • Soutien de l’économie circulaire
  • Performances exceptionnelles en souplesse et en résistance

Ces choix font d’Éclos® une surface à la fois durable, sûre et hautement performante.

Éclos® : vers une nouvelle ère pour les plans de travail

Avec Éclos®, Cosentino affiche clairement sa volonté d’être pionnier. Comme ce fut le cas pour Silestone® et Dekton®, la marque propose une alternative sûre et esthétique au quartz traditionnel.

La mise sur le marché de ces surfaces tombe à point nommé. En effet, la demande mondiale de plans de travail ne cesse de croître, notamment en Asie et dans les pays en développement. D’après les rapports, celle-ci atteindra 50 milliards de dollars à l’horizon 2028.

En conclusion, Cosentino Éclos® s’impose comme une réponse innovante et écoresponsable aux attentes du marché. Avec sa technologie Inlayr® et sa forte teneur en matériaux recyclés, la marque espagnole redéfinit les standards pour les plans de travail. Éclos® allie performance, sécurité et design pour inspirer les cuisines de demain.

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 6 octobre 2025
2 minutes de lecture
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

