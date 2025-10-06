Cosentino Éclos : une avancée remarquable pour des surfaces durables

Cosentino bouscule le secteur de l’architecture avec sa toute nouvelle surface minérale, Éclos®. Cette innovation promet de révolutionner les plans de travail, grâce à sa technologie exclusive et à sa composition respectueuse de l’environnement. Découvrons ce lancement qui pourrait bien changer nos cuisines et salles de bains.

Une innovation majeure : la technologie Inlayr® des surfaces Éclos

La véritable force de Cosentino Éclos® réside dans l’utilisation de la technologie Inlayr®. Ce procédé unique repose sur un système de conception en couches. Grâce à des techniques robotiques avancées, Inlayr® crée des surfaces au design 3D réaliste, avec des veines fines et naturelles.

Plus de 28 000 heures de recherche ont permis à Cosentino de perfectionner ce produit. Ce soin du détail garantit non seulement une esthétique remarquable, mais aussi une excellente résistance thermique – jusqu’à 220°C. C’est donc une solution idéale pour les plans de travail exposés à la chaleur.

Des surfaces sans silice et riches en matériaux recyclés

L’un des points forts d’Éclos® est sa composition innovante. La formule ne contient aucune silice cristalline, un atout pour la sécurité des fabricants et utilisateurs. En plus, la collection inclut au moins 50% de matériaux recyclés et certaines couleurs atteignent même 90%.

Moins de risques pour la santé grâce à l’absence de silice

grâce à l’absence de silice Soutien de l’économie circulaire

Performances exceptionnelles en souplesse et en résistance

Ces choix font d’Éclos® une surface à la fois durable, sûre et hautement performante.

Éclos® : vers une nouvelle ère pour les plans de travail

Avec Éclos®, Cosentino affiche clairement sa volonté d’être pionnier. Comme ce fut le cas pour Silestone® et Dekton®, la marque propose une alternative sûre et esthétique au quartz traditionnel.

La mise sur le marché de ces surfaces tombe à point nommé. En effet, la demande mondiale de plans de travail ne cesse de croître, notamment en Asie et dans les pays en développement. D’après les rapports, celle-ci atteindra 50 milliards de dollars à l’horizon 2028.

En conclusion, Cosentino Éclos® s’impose comme une réponse innovante et écoresponsable aux attentes du marché. Avec sa technologie Inlayr® et sa forte teneur en matériaux recyclés, la marque espagnole redéfinit les standards pour les plans de travail. Éclos® allie performance, sécurité et design pour inspirer les cuisines de demain.

Lisez notre dernier article tech : HP intègre désormais l’intelligence artificielle dans ses imprimantes