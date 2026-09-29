Les enregistreurs IA sont partout depuis un an. Plaud, Anker, Boya : tout le monde veut transformer une réunion ou une interview en compte rendu propre, sans effort. InnAIO fait partie de cette vague. J’avais déjà testé son premier produit, le T10, et le verdict avait été sévère. Ce n’était qu’un bouton aimanté à 200 euros, sans vrai micro, qui servait surtout de télécommande à une application. Le TransNote change complètement d’approche. Cette fois, InnAIO propose une vraie carte enregistreuse, avec des micros, du stockage local et de l’autonomie. Reste à savoir si ce virage suffit enfin à justifier le produit, face à une concurrence déjà bien installée.

Notre avis en bref sur le TransNote

Le TransNote est un produit bien plus cohérent que le T10. On tient enfin un vrai enregistreur autonome, capable de capter, de stocker en local et de tourner longtemps sans le téléphone. La transcription reste efficace, la traduction est toujours très bonne, et le résumé automatique fait gagner du temps. Le hardware reste pourtant difficile à défendre. Le Bluetooth saute encore, l’encombrement à l’arrière du téléphone gêne vraiment, et tout le traitement IA passe par le cloud. À 189 euros, abonnement en plus, il faut avoir un vrai besoin de ce genre d’outil. Je lui mets un 6,5/10 : correct, sans être une évidence.

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Unboxing et découverte du TransNote

La boîte reste sobre et va à l’essentiel. On y trouve le boîtier, le nécessaire de fixation et un câble USB-C pour la recharge. Rien de superflu, mais tout ce qu’il faut pour démarrer rapidement. Le dos du produit est gravé avec les informations utiles, et un détail m’a fait sourire. La référence indiquée est « InnAIO T11 », alors que l’interface le désigne parfois comme un T20. Peu importe le nom de code, le message est clair : c’est bien la suite directe du T10. On y lit aussi une batterie de 600 mAh, ce qui reste modeste sur le papier.

Le dos grave indique la reference InnAIO T11 et une batterie de 600 mAh.

La première impression joue tout de suite en faveur du produit. Le TransNote est une carte, une vraie, de la taille d’une carte bancaire à peu près. Il mesure 5,3 mm d’épaisseur pour environ 40 grammes, et la finition en aluminium fait sérieux. On sent le progrès face au galet du T10, qui n’était qu’un bouton un peu creux. Ici, on tient un objet fini, agréable en main, avec une vraie densité. La promesse d’un appareil discret que l’on glisse partout tient bien, du moins tant qu’on ne le colle pas au dos du téléphone.

Design et prise en main du boîtier

Le boîtier reprend une logique simple. Une glissière sur le dessus permet de basculer entre le mode Record et le mode Translate. Un gros bouton central sert ensuite à lancer les actions. Deux micros sont visibles sous cette glissière, et une petite LED indique l’état de l’appareil. L’ensemble reste lisible, et on comprend vite comment s’en servir. C’est une bonne chose, car le T10 misait justement tout sur un unique bouton un peu vague. Là, chaque commande a un rôle précis, et l’usage devient plus naturel.

La glissiere Record / Translate et le Super Button central.

Le design n’est pourtant pas totalement cohérent à mes yeux. Le gros bouton central, ce « Super Button », déclenche parfois des enregistrements par erreur quand on manipule le produit. La glissière que l’on pousse pour relancer une capture fait un peu gadget. Un vrai bouton physique, plus franc, aurait sans doute été plus rassurant. On a aussi le port USB-C sur la tranche, ce qui reste classique. Rien de tout cela n’est raté, mais on sent un produit qui cherche encore son identité, entre l’objet malin et l’accessoire un peu bricolé.

Captation, transcription et résumé

C’est là que le TransNote justifie enfin son existence. Il embarque quatre micros omnidirectionnels et un micro à conduction osseuse, avec une portée annoncée jusqu’à cinq mètres. Autrement dit, il capte vraiment, ce que le T10 ne faisait pas du tout par lui-même. En réunion ou en interview, la prise de son est correcte, et la séparation des intervenants fonctionne plutôt bien. On récupère ensuite une transcription lisible, un résumé automatique et même une carte mentale pour visualiser les idées. Pour dégrossir une longue discussion, c’est un vrai gain de temps.

Les micros omnidirectionnels, la vraie nouveaute face au T10.

Il faut quand même nuancer. Dès que le bruit ambiant monte, la captation perd nettement en qualité, et la transcription commence à trébucher. Les noms propres et les termes techniques passent souvent mal, et je n’ai pas trouvé de lexique personnalisé pour corriger ce défaut. Surtout, une question revient vite. J’ai parfois l’impression de lancer l’application d’enregistrement de mon téléphone et d’obtenir peu ou prou le même transcript. Le TransNote fait le travail, mais il ne creuse pas un écart énorme avec ce que fait déjà un smartphone récent.

Autonomie et usage sans téléphone

Sur l’autonomie, le bond est réel. Avec sa batterie de 600 mAh, InnAIO annonce jusqu’à 40 à 50 heures d’enregistrement, contre une quinzaine d’heures sur le T10. Pendant mon test, j’ai tenu deux journées intensives sans avoir à recharger, ce qui est très confortable. Le stockage local de 32 Go change aussi la donne. On peut lancer une capture, ranger le boîtier, puis synchroniser plus tard sur l’application. On n’est plus obligé de rester connecté en continu, comme c’était le cas avant. Pour un usage nomade, c’est exactement ce qu’on attendait.

Le boitier se fixe au dos du telephone via un etui porte-carte MagSafe.

Le Bluetooth devient donc moins critique, puisque l’enregistrement ne dépend plus du lien permanent. C’est heureux, car la connexion m’a posé souci. Sur mon Galaxy Z Fold 7, puis sur le Z Fold 8 Ultra, le Bluetooth avait vraiment tendance à sauter de temps en temps. Le stockage local évite de perdre l’enregistrement, ce qui limite la casse. Mais quand on veut piloter le produit en direct, ces coupures agacent. C’est le genre de détail qui donne l’impression d’un produit pas tout à fait fini côté logiciel.

Traduction et fonctionnalités IA

La traduction reste le meilleur atout de la marque, comme sur le T10. InnAIO annonce plus de 140 langues et une traduction en temps quasi réel, avec une latence d’environ une demi-seconde. Dans de bonnes conditions, le rendu est bluffant, et l’échange devient fluide. Le résultat dépend toujours de l’accent, du bruit et de la langue, mais la base est solide. On retrouve aussi quelques fonctions sympas, comme une carte de visite NFC que l’on partage d’un simple contact. C’est un gadget sur le papier, mais c’est étonnamment pratique à l’usage.

L’application, en revanche, n’a pas vraiment évolué, et je ne la trouve toujours pas très ergonomique. Les fonctions s’empilent, certaines passerelles entre applications restent peu intuitives, et on se perd un peu au début. Il y a surtout un point qui me dérange. Tout le traitement IA passe par le cloud, donc on téléverse ses enregistrements à distance. Pour des réunions ou des interviews, la question de la confidentialité mérite d’être posée. J’aurais aimé une option locale, quitte à être plus lente et un peu moins précise. Laisser le choix aurait été la bonne idée.

Le point faible : encombrement, cloud et pertinence

L’encombrement est mon vrai reproche. Le boîtier est une carte très fine, ce qui est une prouesse. Mais pour le fixer en MagSafe, il faut passer par un étui façon porte-carte que l’on colle au dos du téléphone. Résultat, le produit devient large et couvre presque tout l’arrière de l’appareil. On se retrouve avec une épaisseur digne d’une petite batterie externe, alors que la carte, seule, était fine. J’avais déjà vu ce souci sur un SSD Lexar ultra fin. Pourquoi ne pas épaissir un peu le produit et intégrer directement le MagSafe, pour éviter cet accessoire supplémentaire ?

Une fois monte, l’ensemble couvre presque tout l’arriere du telephone.

Reste la vraie question, celle du sens du produit. Si l’on a un peu de temps et pas envie de dépenser 200 euros, il existe une alternative. On peut monter soi-même une petite application sur son téléphone, avec un assistant IA. On obtient alors une transcription en local, diarisation comprise. Ce ne sera pas aussi rapide, mais quand on n’a pas d’argent, on a souvent du temps. Le hardware d’InnAIO reste donc difficile à défendre face à ce que proposent Plaud, Anker et les autres. Le TransNote fait le job, sans que je comprenne toujours ce qu’il apporte de vraiment unique.

Conclusion : que vaut le TransNote ?

Le TransNote n’est plus la catastrophe du premier essai. Là où le T10 n’était qu’un bouton aimanté vendu 200 euros pour accéder à un abonnement, on tient cette fois un vrai produit. Il capte, il stocke, il tient longtemps, il transcrit et il traduit très bien. Les progrès sont nets, et l’usage devient enfin cohérent. InnAIO a clairement écouté les critiques, et cela se voit dans presque tous les domaines.

Il reste toutefois des efforts à faire pour en faire un excellent produit. Le Bluetooth capricieux, l’encombrement une fois fixé au téléphone, le tout-cloud et une application trop chargée pèsent dans la balance. À 189 euros, avec un abonnement au-delà de 300 minutes par mois, la cible se resserre. Il s’adresse surtout à ceux qui ont un vrai besoin d’enregistrement et de traduction au quotidien. Les autres retrouveront un résultat proche avec leur simple smartphone. C’est un produit correct, en net progrès, mais pas encore incontournable. Je lui mets un 6,5/10.

InnAIO Enregistreur Vocal IA Dictaphone avec Transcription Noir 【Traduction IA en temps réel & réponse en 0,5 s】 Équipé de GPT-5 et d’un moteur IA développé en interne, InnAIO TransNote traduit plus de 140 langues en temps réel, avec une précision...

【Clonage vocal par IA】 Enregistrez ou importez environ 30 secondes de votre voix pour créer un clone vocal IA personnalisé. Utilisez votre voix clonée pour la traduction vocale et les messages...