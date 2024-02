Test – Invoxia Tracker GPS Pro : la balise ultime pour protéger vos véhicules

Le 5 décembre 2023, le leader des trackers GPS Invoxia a présenté une évolution de son Tracker GPS Classic. Cette nouvelle version, toujours proposée à moins de 100 €, communique en 4G pour une localisation plus précise et plus fiable. Destinée principalement aux voitures et motos, le boitier reste très compact et se glissera facilement dans un sac ou une valise.

Après plusieurs semaines d’utilisation, que vaut cette nouvelle génération de trackers Invoxia ? Réponse dans ce test !

Déballage et présentation du Tracker GPS Pro

Invoxia, entreprise française présente sur le marché du GPS depuis plusieurs années, vient renouveler sa gamme avec l’arrivée de la 4G LTE-M, pour une précision et une fiabilité accrue. Après le test du Invoxia Smart Dog Collar, un collier connecté pour surveiller la santé de votre chien, nous nous attaquons à un traceur GPS plus traditionnel, destiné à suivre la position de vos véhicules ou vos bagages.

Le Tracker GPS Pro arrive dans un packaging recyclable tout simple. On y retrouve le nom du produit, la marque et un visuel. Au dos, la marque met en avant les principales caractéristiques du produit, à savoir un suivi GPS en temps réel, des alertes antivol, d’entrée et de sortie d’un périmètre et de l’historique des positions. Notons que le produit s’utilise exclusivement avec une application mobile, mais nous y reviendrons.

En ouvrant la boite cartonnée, on tombe face au Tracker GPS Pro d’Invoxia. Il se présente sous la forme d’un boitier avec une dragonne. Il est composé de plastique noir et d’une partie en aluminium anodisé, portant l’inscription de la marque. Le boitier mesure seulement 105 x 27 x 9,5 mm et pèse 30 g. Il ne comporte aucun bouton : seulement un port micro-USB pour le recharger. Oui, il s’agit bel et bien d’un port micro-USB. C’est un peu dommage pour un produit sorti fin 2023, il n’y a aucune raison de ne pas adopter l’USB-C.

Dans la boite, Invoxia fournit un câble USB-A vers micro-USB, de la documentation ainsi que deux stickers « Alarme ». En option, vous pouvez acheter une protection étanche au prix de 12,99 €, idéal pour installer le tracker dans un endroit exposé aux intempéries.

Le réseau 4G LTE-M, une révolution

Par rapport à la version précédente, le tracker se distingue par une avancée majeure : le changement de méthode de communication entre le tracker et son propriétaire. Aujourd’hui, Invoxia utilise le du réseau 4G LTE-M. Tout d’abord, il permet une meilleure couverture que la technologie LoRa/Sigfox du Tracker GPS Classic. LoRa et Sigfox utilisant un dérivé pour les objets connectés du réseau mobile 2G en voie d’extinction, il est naturel de se tourner vers une technologie plus récente.

Invoxia promet une meilleure fiabilité avec le réseau 4G LTE-M. Il s’agit également d’un réseau bas débit dédié aux objets connectés et s’appuie sur le réseau 4G existant. Résultat : une couverture dans plus de 40 pays, offrant ainsi une couverture internationale plus performante que les réseaux LoRa/Sigfox. Seul inconvénient, le LTE-M consomme davantage d’énergie et l’autonomie est en baisse par rapport à l’ancienne génération.

Fonctionnalités du tracker GPS Pro

Vous l’aurez compris, contrairement à un AirTag d’Apple ou à un Smart Tag de Samsung, le tracker d’Invoxia ne s’appuie pas sur la présence d’appareils tiers pour relayer sa position. Les systèmes WPS (Wi-Fi) et GPS lui permettent de récupérer sa position. Pour la transmettre à l’utilisateur, un paquet sera envoyé régulièrement via le réseau LTE-M.

Avec son application, Invoxia permet de paramétrer et de récupérer les données du Tracker GPS Pro. Tout d’abord, on a accès à la dernière position connue, mais aussi à l’historique des positions et des déplacements. Bien que vous puissiez voir les différents points sur une carte, vous avez aussi accès aux coordonnées GPS précises.

L’application Invoxia

Pour utiliser le tracker, il faudra au préalable installer l’application Invoxia GPS que vous trouverez sur le Play Store et sur l’App Store. À partir de là, créez un compte et laissez vous guider pas à pas. Attention, il faut impérativement un appareil sous iOS ou Android pour configurer le tracker. En effet : il n’est pas possible de le faire via un ordinateur. L’appareil se connecte en Bluetooth lorsqu’il est à proximité du smartphone. Dès lors, vous pouvez modifier les réglages, accéder au radar de proximité ou le faire sonner depuis l’application.

En ce qui concerne les réglages, vous pourrez établir des zones, afin d’être averti lorsque le tracker entre et/ou sort de ces dernières. Invoxia laisse la possibilité de modifier la fréquence à laquelle le GPS enregistre la position du produit et l’envoie via le réseau 4G LTE-M, toutes les 2, 5, 10 ou 30 minutes.

Un mode Real-Time Boost est proposé par Invoxia. Il n’y a pas besoin d’être proche du tracker pour l’activer. Il permet alors, pour une durée de 30 minutes, de récupérer la position GPS toutes les 30 secondes. Idéal pour suivre précisément un véhicule volé, même si nous espérons que ce mode ne servira jamais.

Lors de nos tests, avec la localisation GPS et la fiabilité de la couverture 4G, il n’y a rien à redire sur le fonctionnement du tracker GPS Pro. La localisation et transmission des données se font très bien en intérieur, même si les sous-sols les plus profonds risquent de bloquer le signal.

Concernant les notifications, elles sont bien envoyées rapidement dès que le tracker bouge, en fonction de la fréquence d’envoi choisie. L’application alerte aussi dès que l’appareil change d’inclinaison : c’est un très bon point, notamment pour les possesseurs de moto.

Cependant, pour éviter d’être noyé de notifications dès que vous prenez votre voiture par exemple, il faut conserver le Bluetooth allumé, ainsi que l’application Invoxia tourner en arrière-plan. Ainsi, l’application sait que vous êtes à proximité et qu’il n’y a pas besoin d’envoyer d’alerte. Néanmoins, cela entraine une baisse d’autonomie assez conséquente pour votre smartphone.

Charge et autonomie

Invoxia annonce jusqu’à trois mois d’autonomie pour son GPS Pro. Cette autonomie est en baisse par rapport aux six mois de la version classique, à cause du nouveau réseau plus fiable, mais davantage énergivore.

L’autonomie peut fortement varier en fonction, naturellement, de la fréquence de rafraîchissement de la localisation, de la qualité des signaux GPS et LTE-M et le nombre de déplacements. Au cours de notre test, nous avons réglé l’envoi de la position toutes les 10 minutes et avons à peine perdu 30 % de batterie en un mois. À noter que l’application permet de consulter la batterie restante, au pourcentage près.

Enfin, pour le chargement, rien de plus simple, il suffira de brancher le tracker via son port micro-USB. Comptez environ une heure pour une recharge complète.

Un abonnement mensuel indispensable

Venons-en au plus gros défaut de ce tracker : l’abonnement. Après les 200 premiers jours d’utilisation, la souscription à un abonnement est requis : il vous coûtera 4.99 € par mois en souscrivant à un abonnement à l’année, encore plus cher sinon. Pour renouveler son abonnement ou consulter le nombre de jours restants, cela se passe sur l’application, avec la balise connectée en Bluetooth.

Nous comprenons que l’utilisation de la LTE-M coûte de l’argent à Invoxia, d’autant plus que le roaming à l’étranger est inclus. Maintenant, lorsque l’on compare avec un simple abonnement Free à 2 €, c’est assez cher. C’est à vous de voir si vous êtes prêts à payer ce prix, ou si vous préférez vous orienter vers d’autres modèles. Par exemple, le tracker GPS Classic propose un abonnement de 3 ans pour 50 €, soit 1.39 € par mois, ce qui est plus raisonnable.

Conclusion : faut-il acheter le tracker GPS Pro d’Invoxia ?

La proposition d’Invoxia est très pertinente. La technologie embarquée au sein de ce tracker GPS Pro est prête pour durer de longues années, les promesses sont tenues en termes d’autonomie et de fiabilité. Cependant, nous ne devons pas oublier l’abonnement de 4,99 € par mois, sans quoi le tracker est inutilisable. Considérez avec attention l’abonnement obligatoire avant de l’acheter.

En ce qui concerne le tracker, il coûte 99 €. Vous pouvez le trouver sur le site officiel d’Invoxia ou sur Amazon.

