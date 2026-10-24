Test – Batterie solaire Jackery SolarVault 3 Pro Max : le courant passe, mais pas du premier coup

Produire sa propre électricité n’est plus réservé aux propriétaires de grandes toitures. Avec les kits de balcon et les batteries domestiques, l’autoconsommation s’invite dans les jardins et sur les terrasses. Le principe : capter le soleil en journée, stocker le surplus et le réinjecter dans la maison au bon moment. Jackery, plus connu pour ses stations électriques nomades, veut sa part du gâteau avec le SolarVault 3 Pro Max. Cette batterie de 2,52 kWh accepte jusqu’à huit panneaux et promet plus de 1 000 € d’économies par an. Je l’ai installée chez mon frère, avec quatre panneaux légers de 245 W et un lecteur pour compteur Linky. Reste à savoir si l’expérience tient la promesse, surtout quand on n’est pas électricien.

Notre avis en bref sur le Jackery SolarVault 3 Pro Max

Le Jackery SolarVault 3 Pro Max est une bonne batterie solaire, mais son installation m’a fait passer par toutes les couleurs. Le boîtier respire la qualité, la connectique voit grand et, une fois en place, le système récupère bien l’énergie du soleil. Pour en arriver là, il m’a pourtant fallu des semaines, entre câbles absents et supports à recommander. La promesse de 1 000 € d’économies par an me paraît aussi très optimiste avec une installation modeste. La batterie coûte 1 379 € seule, et 2 536 € avec les accessoires de mon test. Surtout, elle demande une vraie préparation. Dans ces conditions, je lui mets 6,5/10.

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Déballage : une commande à bien préparer

Le SolarVault 3 Pro Max arrive dans un gros carton, bien calé dans sa housse de protection. Une boîte d’accessoires l’accompagne, avec le câble secteur, la visserie et le manuel. Pour ce test, j’ai demandé à Jackery une configuration classique. Elle comprend la batterie, quatre panneaux rigides légers de 245 W, le lecteur TIC pour Linky et la base qui surélève l’ensemble. J’avais pris le temps d’étudier l’installation et l’emplacement prévu chez mon frère. Chaque élément arrive bien emballé, et rien n’a souffert du transport.

La batterie arrive bien protégée dans son carton. Câble secteur, visserie et manuel : le strict nécessaire. La base, vendue à part, surélève la batterie.

C’est en ouvrant le carton des panneaux que les choses se compliquent. Le kit contient quatre panneaux, des gants, des sangles et des cordes de sécurité, mais aucun câble d’extension. Rien ne prévient clairement de ce manque au moment de la commande. J’ai donc dû redemander à la marque des câbles d’extension et, pour mon emplacement, deux supports muraux. Ce sont des petits détails, mais mis bout à bout, ils transforment un déballage enthousiaste en liste de courses.

Design et fabrication : un bloc taillé pour durer

Sur la qualité de fabrication, Jackery n’a rien à prouver. Le SolarVault 3 Pro Max ressemble à un gros bloc métallique gris aux angles arrondis, barré d’un bandeau noir brillant. Les finitions sont impeccables, sans jeu ni bavure, et l’usinage paraît d’une grande précision. Deux poignées creusées aident à le déplacer, ce qui n’est pas du luxe avec 26,5 kg. Le logo gravé et le large dissipateur à ailettes au dos complètent ce look presque industriel. Le tout affiche un indice IP65 et fonctionne de -20 à 55 °C, si bien qu’on peut le laisser dehors toute l’année.

Des angles arrondis et une finition sans reproche. Au dos, un large dissipateur évacue la chaleur. Le logo gravé sur le capot, un détail soigné.

Revers de la médaille, l’engin prend de la place. Avec 485 x 248 x 282 mm, il reste imposant et ne se glisse pas dans un placard. Il lui faut un coin dégagé, proche à la fois des panneaux et d’une prise. L’écran en façade se limite à l’essentiel : la puissance solaire, la consommation et le niveau de charge. Jackery annonce moins de 30 dB, de quoi l’installer près d’une pièce de vie.

Polyvalence : de quoi voir très grand

Côté connectique, le SolarVault 3 Pro Max ne fait pas les choses à moitié. Sur un flanc, quatre trackers MPPT de 1 000 W acceptent jusqu’à huit panneaux, soit 4 000 W d’entrée solaire. On peut aussi y raccorder une installation existante à micro-onduleurs, par couplage AC, jusqu’à 2 500 W de plus. De l’autre côté, une prise de secours alimente directement un appareil, même pendant une coupure. Elle délivre jusqu’à 2 500 W, assez pour un lave-linge ou un petit climatiseur. La batterie LFP promet 6 000 cycles et s’empile avec des modules BP2500, jusqu’à 15,12 kWh.

Quatre MPPT et huit connecteurs : jusqu’à huit panneaux. La prise de secours délivre jusqu’à 2 500 W. Posé sur sa base, il peut accueillir des batteries BP2500 en plus.

Le système se raccorde ensuite au circuit électrique de la maison pour y réinjecter l’énergie produite dans la journée. Attention toutefois au mot « plug and play ». Jackery le précise en petits caractères : il ne vaut que pour les installations de 800 W maximum, conformément à la réglementation. Au-delà, il faut un électricien qualifié et une déclaration auprès du gestionnaire de réseau. Autrement dit, les 2 500 W affichés supposent une vraie installation, pas une simple prise. Cette polyvalence reste un atout, à condition de savoir où l’on va dès le départ.

Panneaux solaires : légers, mais trop courts sur pattes

Les panneaux rigides légers de 245 W sont une bonne surprise. Chacun pèse 8,3 kg pour seulement 4 mm d’épaisseur, si bien qu’une seule personne les manipule sans peine. Jackery annonce un rendement jusqu’à 25 % et un indice IP68 contre la pluie. Les quatre panneaux cumulent 980 W crête, de quoi couvrir une partie de la consommation de fond en journée.

Un panneau de 245 W, 8,3 kg et 4 mm d’épaisseur. Au dos, un câble de sortie bien trop court.

Le problème vient du câblage. Le câble de sortie est si court qu’il faut quasiment coller le panneau à la batterie. Même posé juste à côté, un panneau l’atteint difficilement. Pour moi, les câbles d’extension sont indispensables, quelle que soit la configuration. Il faut aussi prévoir de quoi fixer les panneaux : supports Jackery, supports du commerce ou fabrication maison. Lors de ma première tentative, début août, j’ai pu prendre toutes mes photos. Mais impossible de lancer la production, faute de câbles assez longs.

Installation et compteur Linky : le vrai point faible

L’installation reste clairement le maillon faible du SolarVault 3 Pro Max. Entre ma première tentative et la mise en service, des semaines et des semaines se sont écoulées. Il a fallu attendre les câbles, puis les supports, avant de fixer les panneaux au mur, au-dessus d’une porte-fenêtre. Sur un toit, il faut en plus penser aux démarches administratives, comme une déclaration préalable en mairie. Côté compteur, le lecteur TIC se branche sur le Linky et transmet en temps réel la consommation du foyer. C’est lui qui permet d’ajuster la réinjection au plus juste, donc c’est une pièce essentielle.

Il a fallu des supports muraux, commandés après coup. La batterie enfin en place, avec son écran de suivi en façade. Le lecteur TIC pour Linky, à condition que votre compteur soit compatible.

Mais attention : tous les compteurs Linky ne sont pas compatibles. Jackery ne certifie son lecteur que pour une liste précise de modèles, dont le Linky G3-PLC. Même après une étude sérieuse, on lit « compatible Linky » et on pense que c’est bon, alors que non. Je sens là que la maison n’est pas encore le cœur de métier de Jackery, plus à l’aise avec ses générateurs nomades. L’accompagnement reste limité, alors que le parcours d’achat pourrait éviter bien des erreurs. Un questionnaire, voire un chatbot, suffirait pourtant à repérer un câble manquant ou un compteur incompatible. Si un journaliste avec une commande réfléchie se fait piéger, un client lambda risque d’acheter des éléments qui ne conviennent pas.

Fonctionnement et économies : ça marche, mais pas à 1 000 € par an

Une fois tout en place, le SolarVault 3 Pro Max fait le travail. Les panneaux produisent, la batterie stocke, puis elle réinjecte l’énergie dans la maison de façon automatique. L’application Jackery schématise ces flux sur une petite maison, avec la puissance de chaque élément en temps réel. Des graphiques par jour, semaine, mois ou année détaillent ensuite la production, la batterie et la consommation. Le pilotage par IA, baptisé Jackery AI EMS, s’active depuis l’écran d’accueil. Il croise la météo et les tarifs de plus de 860 fournisseurs, dont EDF, Engie et TotalEnergies. Objectif : charger aux heures creuses et restituer aux heures pleines. On récupère bien l’électricité, et c’est déjà l’essentiel.

L’accueil de l’appli schématise les flux d’énergie de la maison. La production solaire de la semaine, encore timide début octobre. La consommation du foyer, suivie jour par jour.

Les économies, en revanche, restent difficiles à estimer. Elles dépendent de l’ensoleillement, des saisons, de l’orientation des panneaux et même de la région. Mes relevés de début octobre le montrent bien. Avec des panneaux en façade et un soleil d’automne, la meilleure journée plafonne à 0,05 kWh. L’appli n’enregistre toutefois les données que lorsque la batterie reste connectée à Internet. Jackery annonce 1 016 € par an, mais ce chiffre suppose cinq batteries additionnelles et un kWh à 0,20 €. Sans batterie, avec des panneaux seuls, la marque évalue d’ailleurs l’économie à 374 €. Sur une année complète et avec une bonne exposition, je table plutôt sur 100 à 200 € par an pour ce type d’installation. Pour approcher les 1 000 €, il faut viser 4 000 W de panneaux et une réinjection continue. Le mieux reste de faire le calcul avant d’acheter, avec une marge, grâce à un simulateur en ligne comme PVGIS.

Conclusion : que vaut le Jackery SolarVault 3 Pro Max ?

Le Jackery SolarVault 3 Pro Max n’est pas un mauvais produit, loin de là. Sa fabrication est exemplaire, sa connectique très complète et son évolutivité impressionnante, de 2,52 à plus de 15 kWh. Mais sur ce marché, tout se joue sur l’expérience utilisateur, et c’est là que Jackery pèche. Câbles absents, supports à recommander, compatibilité Linky à vérifier, accompagnement limité : mon installation a pris des semaines. Personne n’a envie de s’embêter autant pour produire son électricité.

Reste la question du prix. Seul, le SolarVault 3 Pro Max coûte 1 379 €. Ma configuration complète atteint 2 536 €, sans les câbles ni les supports. Avec 100 à 200 € d’économies par an, il faut plus de dix ans pour amortir l’ensemble. Je ne suis donc pas à l’aise pour le recommander les yeux fermés. Il s’adresse à ceux qui ont le temps de préparer leur projet : vérifier leur compteur, mesurer les distances, prévoir câbles et supports. Quitte à se faire aider par un assistant IA capable de chercher sur le web, ou par un professionnel. Dans ces conditions, il obtient 6,5/10.

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