Test – Lexar Play 2280 : le SSD haute performance pour booster votre PS5

Le Lexar Play 2280 2 To se présente comme un choix de qualité pour les gamers cherchant à étendre le stockage de leur PS5. Ce SSD offre une solution rapide, fiable et conçue pour maximiser la capacité de la PS5. Entre design ergonomique et performances de haut niveau, le Lexar Play 2280 mérite-t-il sa place dans votre console ? Cet article examine en détail ses caractéristiques, son installation, et ses performances pour vous donner un avis complet.

Unboxing et design : minimalisme et ergonomie

Dès l’ouverture de la boîte, on découvre un SSD simple et élégant. Le Lexar Play 2280 est livrée avec un dissipateur thermique intégré pour garantir une installation optimale et des températures stables en jeu. Ce design compact et mince permet une installation facile dans l’espace limité de la PS5. L’aspect noir et gris du SSD s’accorde parfaitement avec le look de la console même si une fois installé on ne le verra plus. Pas d’accessoires superflus ici : Lexar a misé sur un produit pratique, concentré sur l’efficacité.

Produit disponible sur Lexar Play 2280 SSD 2To avec dissipateur Thermique, PCle Gen 4x4 NVMe, Parfait pour PS5, Vitesse jusqu'à 7400 Mo/s, Disque SSD Interne Haute Performance, Compatible avec PS5

Voir l'offre 162,44 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du Lexar Play 2280

Le Lexar Play 2280 impressionne par ses caractéristiques techniques. Voici les principales :

Capacité : 2 To

Interface : M2 2280 – PCIe Gen4 x4

Vitesse de lecture : Jusqu’à 7400 Mo/s

Vitesse d’écriture : Jusqu’à 6500 Mo/s

Dissipateur thermique intégré

Ces vitesses permettent de charger des jeux et applications en un clin d’œil, offrant une expérience fluide même sur les titres les plus gourmands en espace. En outre, ce SSD est compatible avec d’autres appareils NVMe, ce qui en fait un choix polyvalent pour les utilisateurs souhaitant migrer d’une plateforme à une autre.

Installation du Lexar Play 2280 : un jeu d’enfant

Installer le Lexar Play 2280 dans la PS5 est simple, même pour ceux qui ne sont pas des experts en technologie. Il suffit de retirer le capot latéral de la console, de localiser le slot dédié au SSD et d’insérer le Lexar Play 2280. Le dissipateur assure une bonne dissipation de chaleur. Une fois installé, la PS5 détecte automatiquement le SSD, et le formatage ne prend que quelques secondes. Un gain de temps considérable pour ceux qui souhaitent augmenter leur espace de stockage sans difficulté.

Performances : un véritable boost pour la PS5

Le Lexar Play 2280 est similaire aux temps de chargement du stockage d’origine de la PS5. Grâce à ses vitesses élevées, ce SSD minimise les temps d’attente, offrant une expérience de jeu fluide. Les temps de chargements sont ainsi réduits. En plus des vitesses de lecture et d’écriture impressionnantes, le dissipateur thermique maintient le SSD à des températures stables même lors de sessions de jeu prolongées, garantissant une performance optimale sans surchauffe.

Produit disponible sur Lexar Play 2280 SSD 2To avec dissipateur Thermique, PCle Gen 4x4 NVMe, Parfait pour PS5, Vitesse jusqu'à 7400 Mo/s, Disque SSD Interne Haute Performance, Compatible avec PS5

Voir l'offre 162,44 €

Conclusion

Le Lexar Play 2280 est une option de choix pour étendre la capacité de stockage de la PS5. Son design ergonomique, ses performances solides, et sa facilité d’installation en font un investissement judicieux pour les gamers exigeants. Fiable et rapide, ce SSD est prêt à transformer votre expérience de jeu.