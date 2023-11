Test – Motorola Edge 40 Neo : Abordable et performant

Motorola revient sur le segment milieu de gamme avec le Edge 40 Neo. Un smartphone accessible sur le plan financier et qui, en plus, propose de solides arguments supplémentaires, notamment sur la partie photo. Est-ce que Motorola a réussi son coup en se plaçant face à des ténors du marché ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Unboxing

L’unboxing est à mettre en avant car Motorola fait un choix écologique. En effet, point de plastique ici, mais seulement du carton. Une initiative louable (et assez rare) de la part d’une entreprise aussi grosse. La coque fournie avec dispose du même traitement avec une fabrication à base de plante. Assez original et surtout preuve d’une réelle démarche écologique entreprise par la marque. Pour le reste, nous retrouvons un chargeur mural ainsi que son câble d’alimentation en double USB-C.

Design et écran

Ce Edge 40 Neo propose des mensurations plutôt classiques avec une taille de 159.6 x 72 x 7.9 mm, le tout dans un poids de 170 grammes. Son écran, de 6.55 pouces, dispose d’une définition de 2400 par 1080 pixels. Sa dalle, quant à elle, est de type AMOLED, un très bon choix offrant qualité et confort visuel. Les couleurs disponibles sont Caneel Bay (bleu, la version testée), Black Beauty ou encore Soothing Sea (gris clair). Le rendu des couleurs est très esthétique, notamment grâce à l’utilisation de similicuir pour la face arrière. Tous les boutons principaux sont disponibles sur la tranche droite, tandis que la face inférieure accueille un haut-parleur, la trappe à carte SIM (sans présence de carte SD) ainsi que le port de charge USB-C.

L’écran est de très bonne facture, particulièrement grâce à sa dalle AMOLED. Ce dernier offre une très bonne luminosité. Le taux de rafraichissement est variable et permet, par défaut, d’osciller entre 60 et 120 images par secondes (Hz). Cependant, il sera possible de grimper jusqu’à 144 Hz en le sélectionnant manuellement. Plutôt utile pour les gros joueurs, mais l’intérêt reste assez limité pour le commun des mortels, 120 Hz étant largement suffisant pour offrir une fluidité plus que suffisante. L’écran intègre également un capteur d’empreinte digitale. Ce dernier fonctionne relativement bien et offre une réponse rapide et fiable. Assez bien caché dans l’écran est aussi présent la caméra frontale, offrant une résolution de 32 MP.

Performances et autonomie

Sur le volet des performances, ce Edge 40 Neo dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 7030 et de 12 Go de RAM. Le processeur est un octo-core gravé en 6 nm. Comme vous avez pu le constater, Motorola n’est pas radin en mémoire vive. Pour ce qui est du stockage, vous n’aurez pas le choix, ce sera forcément du 256 Go. Une quantité plutôt honnête, cependant il ne sera pas possible de l’augmenter via l’utilisation d’une carte SD. Dans sa globalité, le téléphone ne pose aucun soucis à l’utilisation. Aucun ralentissement n’est à déplorer. Attention toute fois, pour les gros joueurs, certains jeux vidéos gourmands pourront avoir du mal à tourner correctement. Ci-dessous, vous retrouverez un benchmark AnTutu, qui démontre bien le côté mainstream de cette puce.

Pour ce qui est de l’autonomie, l’Edge 40 Neo se repose sur une batterie disposant d’une capacité de 5000 mAh. Avec cela, il vous sera possible de tenir facilement une journée, mais difficilement plus. La recharge rapide 68W vient contrebalancer ce petit point noir. En effet, il faudra compter à peine plus d’une heure pour une recharge complète.

Appareil photo

Pour des questions de budget, Motorola a choisi de ne mettre que deux objectifs au lieu des trois régulièrement présent. Le capteur principal dispose de 50 mégapixels et ouvre à f/1.8 tandis que le second capteur, le grand angle, offre 13 mégapixels pour une ouverture à f/2.2. Le flash, quant à lui, est un simple flash LED. De jour, ce Edge 40 Neo se débrouille très bien pour un smartphone de cet acabit. Les couleurs sont très bonnes ainsi que le niveau de détails, le HDR aidant beaucoup sur cette dernière partie. Naturellement, en faible luminosité, les détails se font plus flous et le bruit viendra se joindre à la partie. Cependant, les clichés seront largement utilisables sans aucun soucis.

Vous retrouverez ci-dessous quelques exemples de photos prises avec ce Motorola Edge 40 Neo ainsi qu’une comparaison avec le Pixel 7 Pro en cas de faible luminosité. La comparaison avec le Pixel 7 Pro montre une colorimétrie en basse lumière qui perd son naturel. Le niveau de détails est également un peu détérioré.

Motorola Edge 40 Neo à gauche VS Google Pixel 7 Pro à droite

Conclusion

Si vous disposez d’un budget serré, ce Motorola Edge 40 Neo est un excellent rapport qualité / prix. Malgré des performances un peu légères, ce sera un très bon téléphone pour la majorité des usages. La partie photo, notamment de jour, est très bonne comme vous avez pu le voir ci-dessus. Noël approchant, se fera un très beau cadeau à mettre sous le sapin ! Parlons prix d’ailleurs, puisqu’il faudra compter moins de 400€, sur Amazon, pour se le procurer.

