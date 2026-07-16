Test – Nothing Ear (3a) : des écouteurs qui voient plus loin que leur prix

Lorsque j’ai sorti les Nothing Ear (3a) de leur boîte, j’avais une interrogation très simple : allaient-ils simplement reprendre la recette des Ear (a) ou proposer une vraie évolution ? Après plusieurs jours d’utilisation, entre les trajets quotidiens, le travail et quelques longues sessions musicales, la réponse est finalement assez claire. Nothing ne s’est pas contenté d’améliorer la qualité sonore.

Le premier élément qui m’a surpris n’est d’ailleurs pas le son, mais une fonction que je n’attendais pas : la possibilité de capturer ce que j’entends ou d’enregistrer un appel directement depuis les écouteurs. J’ai notamment utilisé cette fonction lors d’un appel, sans avoir à sortir mon smartphone. Ce genre de détail ne saute pas aux yeux sur une fiche technique, pourtant il change réellement la façon d’utiliser les Ear (3a).

Ajoutez à cela une signature sonore fidèle à Nothing, une réduction de bruit active nettement améliorée et une autonomie confortable, et ces écouteurs deviennent rapidement bien plus intéressants que leur positionnement tarifaire pourrait le laisser penser.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

Les Nothing Ear (3a) ne cherchent pas à battre les meilleurs écouteurs premium à plus de 250 €. En revanche, ils réduisent considérablement l’écart. Leur restitution sonore est équilibrée, leurs basses gagnent en impact sans masquer les voix et leur confort permet de longues écoutes. Les nouvelles fonctions Audio Snapshot et Call Recording apportent une vraie valeur ajoutée au quotidien. Ce modèle s’adresse clairement aux utilisateurs qui veulent profiter d’un écosystème intelligent, d’une excellente qualité audio et de fonctionnalités originales sans exploser leur budget.

Les Nothing Ear (3a) évoluent-ils vraiment côté design ?

Contrairement aux Nothing Ear que j’avais testés précédemment sur Le Café du Geek, cette nouvelle génération ne révolutionne pas l’identité visuelle de la marque. Et c’est finalement une excellente décision. On retrouve immédiatement cette coque transparente devenue la signature de Nothing, mais plusieurs petits détails rendent l’ensemble plus agréable au quotidien.

Le boîtier adopte toujours des formes plus. Cela paraît anodin, pourtant cela se ressent rapidement dans la poche. La charnière métallique inspire également davantage confiance avec une ouverture particulièrement fluide.

À l’ouverture, les écouteurs conservent leur design transparent emblématique. Les finitions restent impeccables et Nothing continue de proposer plusieurs coloris originaux qui changent des éternels noir et blanc. Le rose attire immédiatement le regard, tandis que le jaune apporte une touche beaucoup plus audacieuse. Ceux qui préfèrent rester discrets retrouveront toujours les versions noire et blanche.

J’apprécie aussi le travail réalisé sur le confort. Les embouts en silicone sont proposés en quatre tailles (XS à L), ce qui facilite l’obtention d’une bonne isolation passive. Durant plusieurs séances d’écoute dépassant deux heures, je n’ai jamais ressenti de gêne particulière. Les écouteurs restent bien en place, même lors d’une marche rapide.

Nothing ajoute également une nouveauté toute simple, mais particulièrement pratique : un indicateur LED directement intégré au boîtier. Quelques signaux lumineux permettent désormais de connaître instantanément le niveau de batterie ou l’état de l’appairage, sans ouvrir l’application Nothing X. C’est un petit détail, pourtant je me suis surpris à l’utiliser plusieurs fois par jour.

L’ergonomie reste fidèle à l’esprit de la marque. Les commandes par pincement fonctionnent toujours aussi bien. Lecture, pause, changement de morceau, contrôle du volume ou réduction de bruit sont accessibles sans toucher son téléphone. Après quelques heures d’utilisation, ces gestes deviennent totalement naturels.

Les Nothing Ear (3a) valent-ils le détour pour leurs fonctionnalités et leur qualité sonore ?

Au premier abord, les Nothing Ear (3a) pourraient passer pour une simple évolution des Ear (a). Pourtant, après quelques jours d’utilisation, je me suis rendu compte que la principale différence ne venait pas uniquement du son. Nothing a enrichi l’expérience avec plusieurs fonctions inédites qui rendent ces écouteurs bien plus polyvalents.

Sur le plan sonore, Nothing conserve clairement son identité. Dès les premières minutes d’écoute, j’ai retrouvé cette signature assez équilibrée que j’avais appréciée sur les précédents modèles. Les voix restent très naturelles, tandis que les médiums conservent beaucoup de précision.

En revanche, les basses gagnent clairement en présence. Le nouveau transducteur dynamique de 12 mm apporte davantage d’impact que celui des Ear (a). Sur des morceaux électro ou hip-hop, les graves sont plus profonds tout en restant parfaitement maîtrisés. Ils ne viennent jamais masquer les instruments ni les voix. C’est précisément cet équilibre qui m’a plu durant mon test.

La réduction de bruit active progresse également. Elle atteint désormais jusqu’à 45 dB grâce à une technologie large bande. Dans les transports, les bruits de roulement deviennent beaucoup plus discrets. Au bureau, les conversations voisines s’effacent suffisamment pour rester concentré sans pousser exagérément le volume. Certes, on n’atteint pas encore le niveau des références de Sony, Bose ou Apple, mais l’écart se réduit franchement compte tenu du tarif demandé.

L’autre bonne surprise concerne les appels. Chaque écouteur embarque trois microphones associés à la technologie Clear Voice. Lors de plusieurs conversations passées à l’extérieur, mes interlocuteurs ont immédiatement remarqué une voix plus claire que sur les Ear (a). Même avec un peu de vent ou de circulation, la qualité reste très convaincante.

Les principales caractéristiques techniques.

• Haut-parleur dynamique de 12 mm • Certification Hi-Res Audio Wireless • Compatibilité LDAC, AAC et SBC • Réduction de bruit active large bande jusqu’à 45 dB • Mode Transparence • Audio Spatial statique • Bluetooth 6.0 • Double connexion simultanée • Jusqu’à 42 heures d’autonomie avec le boîtier • Charge rapide : 5 minutes pour environ 1 heure d’écoute • Certification IP54 • Trois microphones par écouteur avec Clear Voice Technology • Application Nothing X avec égaliseur 8 bandes, profils communautaires et personnalisation complète • Audio Snapshot • Enregistrement des appels directement depuis les écouteurs • Synchronisation des enregistrements avec transcription et résumé IA dans Nothing X (abonnement inclus pendant trois mois).

Cependant, la véritable nouveauté qui distingue les Ear (3a) est ailleurs.

Nothing introduit Audio Snapshot. Cette fonction permet de capturer automatiquement jusqu’à trente secondes de ce que l’on vient d’entendre, ou jusqu’à une minute selon le réglage choisi. J’ai trouvé cela particulièrement pratique lors d’un podcast technique. Au lieu de revenir en arrière pour retrouver une information, il suffit simplement d’effectuer le geste prévu sur les écouteurs. L’extrait est ensuite disponible dans l’application Nothing X.

L’enregistrement des appels fonctionne selon le même principe. Une simple pression démarre la capture audio directement dans la mémoire intégrée des écouteurs. Les fichiers sont ensuite synchronisés avec Nothing X, où ils peuvent être retranscrits, résumés ou partagés. Pour les étudiants, les journalistes ou les professionnels qui enchaînent les réunions, cette fonction représente un véritable gain de temps. De plus, un message vocal informe automatiquement tous les participants qu’un enregistrement est en cours, ce qui évite toute ambiguïté.

J’apprécie également le travail réalisé sur l’écosystème Nothing. Si vous possédez déjà un smartphone de la marque, l’intégration est particulièrement fluide. L’application Nothing X reste l’une des plus complètes du marché, avec un égaliseur huit bandes, des profils créés par la communauté, la personnalisation des commandes et même la possibilité de retrouver ses écouteurs en cas de perte. Les utilisateurs de Nothing OS bénéficient en plus d’un accès rapide à ChatGPT ainsi qu’aux résumés IA directement dans les écouteurs.

Au final, je retiens surtout une chose : Nothing ne s’est pas contenté d’améliorer les performances audios. La marque ajoute des fonctions réellement utiles au quotidien, sans tomber dans le gadget. C’est probablement ce qui distingue le plus ces Ear (3a) de nombreux concurrents de cette gamme de prix.

Les Nothing Ear (3a) sont-ils intéressants au quotidien ?

Après plusieurs jours d’utilisation, c’est finalement dans les petits détails que les Nothing Ear (3a) m’ont le plus convaincu. Les performances audios sont excellentes, mais elles ne suffisent plus à faire la différence sur un marché très concurrentiel. Ce sont les usages quotidiens qui donnent une vraie personnalité à ces écouteurs.

L’autonomie est déjà un très bon point. Nothing annonce jusqu’à 42 heures avec le boîtier de recharge et jusqu’à 10 heures sur une seule charge selon les conditions d’utilisation. Dans la réalité, avec la réduction de bruit active activée une bonne partie du temps, j’ai rarement eu besoin de recharger le boîtier avant plusieurs jours. Pour une utilisation mêlant musique, podcasts et appels, cela s’avère largement suffisant. La charge rapide est également appréciable. Cinq minutes branchées permettent de récupérer environ une heure d’écoute, ce qui dépanne facilement avant de quitter la maison.

J’ai également apprécié le Bluetooth 6.0. Sur le papier, cette évolution peut sembler anodine. Pourtant, lors de mes déplacements, je n’ai constaté aucune coupure malgré le grand nombre d’appareils connectés autour de moi. La connexion reste stable et les écouteurs basculent rapidement entre mon ordinateur et mon smartphone grâce au multipoint. Cette transition est totalement transparente et évite de jongler avec les paramètres Bluetooth plusieurs fois par jour.

L’application Nothing X

Elle mérite aussi quelques mots. Elle est particulièrement complète. Heureusement, l’interface reste claire après quelques minutes d’exploration. J’ai notamment pris plaisir à tester plusieurs profils d’égalisation avant de créer le mien grâce à l’égaliseur huit bandes. Les utilisateurs plus exigeants apprécieront ce niveau de personnalisation rarement proposé dans cette gamme de prix.

En pratique, les nouvelles fonctions Audio Snapshot et Call Recording sont celles que j’ai le plus utilisées. Elles peuvent paraître anecdotiques au départ, pourtant elles deviennent rapidement naturelles. Je retrouve également ce qui fait, selon moi, la force de Nothing depuis plusieurs générations : la cohérence de son écosystème. Les Ear (3a) prennent encore plus de sens lorsqu’ils sont associés à un smartphone Nothing. Les raccourcis sont plus nombreux, les interactions sont plus rapides et certaines fonctions liées à l’IA deviennent directement accessibles depuis les écouteurs. Cela ne signifie pas qu’ils perdent de leur intérêt avec un smartphone Android ou un iPhone, mais les possesseurs d’un Nothing Phone profiteront clairement de l’expérience la plus aboutie.

Conclusion

Les Nothing Ear (3a) représentent, selon moi, l’une des meilleures surprises de cette catégorie de prix. Ils ne cherchent pas à concurrencer frontalement les modèles très haut de gamme, mais ils en reprennent de nombreuses qualités tout en ajoutant des fonctions inédites comme Audio Snapshot ou l’enregistrement intelligent des appels.

J’ai particulièrement apprécié leur signature sonore équilibrée, leurs basses plus généreuses, leur confort sur de longues sessions ainsi que leur excellente intégration dans l’écosystème Nothing. À moins de rechercher la réduction de bruit la plus performante du marché, il devient difficile de leur reprocher grand-chose. Ces écouteurs conviendront parfaitement aux utilisateurs Android souhaitant profiter d’un excellent rapport qualité-prix, mais aussi à ceux qui possèdent déjà un smartphone Nothing et veulent tirer pleinement parti de son écosystème.

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