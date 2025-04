Test – NZXT Elite : Des périphériques à destination des gamers

Si vous avez besoin de changer votre setup, NZXT a présenté récemment ces derniers périphériques de la gamme Elite. Cette gamme est composée de périphériques hautes performances à destination de la majorité des joueurs pc. Légèreté, efficacité et performances, voilà encore une fois le crédo porté par la marque américaine. Que valent ces périphériques, offrent-ils un rapport qualité-prix intéressant ? C’est ce que nous allons voir dans ce récapitulatif des dernières sorties.

Lift Elite Wireless

Commençons par la souris, la NZXT Lift Elite Wireless. Une souris à destination des gamers qui met en avant l’efficacité et une incroyable légèreté. En effet, comptez seulement 57 grammes sur la balance, pour une souris sans fil, c’est à la limite de la prouesse. La performance et le confort ne sont pas oubliés. La prise en main est très bonne, avec un accès simple et naturel aux deux boutons présents sur la tranche gauche.

Côté performance, vous pourrez compter sur des switchs optiques pour les boutons, et également sur un capteur optique. Ce dernier est capable de délivrer jusqu’à 26 000 DPI. La fréquence de rafraichissement est de 4 000 Hz en mode sans fil, et pourra monter jusqu’à 8 000 Hz en filaire. L’autonomie pourra grimper jusqu’à 70 heures, mais avec les performances poussées au maximum, comptez plutôt une cinquantaine d’heures. Cependant, ce n’est pas réellement un souci grâce à la présence d’une recharge rapide.

Capsule Elite

Pour parler à vos mates in-game, ou encore pour vos réunions de télétravail en visio, il est important d’avoir un micro de qualité. Avec le NZXT Capsule Elite et sa directivité cardioïde, vous aurez entre les mains l’allié parfait pour retransmettre votre voix de la meilleure des manières. D’autant plus qu’un filtre anti-pop est également intégré dans le micro. Son installation est très simple, seulement une vis à installer en sortie de sa boîte de transport. Sur le bas, en façade, du micro, nous retrouvons un gros potentiomètre pour le réglage du gain. La trancAmazonhe, elle, accueille la gestion du volume pour un éventuel casque (à utiliser pour avoir un retour sonore par exemple).

Pour finir, l’arrière est doté de la prise USB-C de rechargement ainsi que d’un port jack 3.5 mm. Au-delà d’une construction très bien réalisée, avec de nombreuses pièces en métal, ce Capsule Elite offre de bonnes performances de captation. Votre voix sera retransmise de manière claire et nette, notamment grâce à son taux d’échantillonnage de 192 kHz ainsi qu’à sa Profondeur de 24 bits. Vous êtes prêt pour un enregistrement de qualité studio !

Zone Elite XXL

Pour finir ce test, je vais vous présenter le Zone Elite. Un tapis de souris immense, parfait pour agrémenter encore un peu plus le confort de jeu, mais également le style de votre setup. Ce tapis dispose d’une base antidérapante. Pratique afin de ne pas vous gêner, peu importe l’intensité que vous mettrez dans votre gameplay. Avec 900 mm de long, sur 400 mm de large, ce tapis pourra même accueillir également votre clavier. Et pourquoi pas votre micro. Grâce à sa surface en tissu micro-tissé, le feeling de glisse de la souris sera conservé au mieux. Dernier point fort, le tapis est fait avec un revêtement résistant aux éclaboussures. Dans les faits, l’eau ne sera pas absorbée directement par le tapis, pour un nettoyage grandement facilité.

Conclusion

Avec tous ces périphériques, vous serez désormais prêt à affronter vos ennemis sur vos FPS préféré. Bien entendu, il vous sera également possible d’utiliser tous ces périphériques à d’autres fins, telles que la bureautique par exemple. La légèreté de la souris, l’efficacité du microphone et le confort du tapis vous apporterons tout ce dont vous avez besoin. Les prix sont relativement corrects, au vu des caractéristiques de tous ces périphériques. Si vous êtes intéressé, sachez qu’ils sont tous d’ores et déjà disponible sur Amazon.