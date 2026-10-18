Test – Phantum Strata et Cloud Skates : une glisse plus fluide pour le gaming

Changer de tapis de souris ne transforme pas forcément un setup. Pourtant, après deux semaines avec le Phantum Strata et les Cloud Skates, j’ai clairement senti la différence sous ma souris. Le Strata mise sur une surface en microfibre et une épaisseur de 4 mm. De leur côté, les Cloud Skates remplacent les patins classiques par de petits dots universels.

J’ai donc utilisé les deux ensembles pendant deux semaines. L’objectif était simple : voir si ce duo améliore réellement la sensation de glisse au quotidien.

Notre avis en bref : faut-il acheter le Phantum Strata et les Cloud Skates ?

Oui, surtout si votre souris manque de fluidité ou si ses patins commencent à accrocher.

Le Strata propose une glisse rapide tout en conservant un minimum de contrôle. Sa surface microtexturée en microfibre reste agréable sous la main. De plus, sa base en caoutchouc naturel maintient correctement le tapis sur le bureau.

J’ai également apprécié les coutures anti-effilochement susceptibles de gêner les mouvements. La finition donne surtout une impression de produit conçu pour durer. Les Cloud Skates apportent, eux, une différence plus immédiate. Leur glisse est silencieuse et réduit nettement la friction ressentie avec certains patins d’origine. Le système en dots permet aussi d’adapter la surface de contact. Phantum fournit 40 patins, avec trois sensations différentes selon la version choisie : contrôle, hybride ou vitesse.

Phantum Strata - Tapis de Souris Gaming XXL 900x400 mm - Surface en Microfibre Hydrophobe Haute Performance - Base Caoutchouc Antidérapante - Soft... PERFORMANCE ET PRÉCISION ABSOLUES Optimisez vos performances avec le tapis de souris gaming Phantum Strata. Sa surface en microfibre hydrophobe en fait l'allié parfait des gamers et créateurs qui...

FORMAT XXL 900×400 MM POUR UN CONFORT MAXIMAL Avec des dimensions généreuses de 900x400mm, il offre suffisamment d’espace non seulement pour votre souris, mais aussi pour accueillir...

Phantum Cloud H1 – Patins de Souris Gaming Universels (Dots) – PTFE Black – Équilibre Parfait Vitesse & Contrôle (Hybrid) – Glisse Fluide... Construction triple couche - Fluidité, stabilité et durabilité Chaque patin repose sur une construction en trois couches pensée pour offrir une expérience de glisse stable et résitante dans le...

Format universel - Conçu pour durer Avec un diamètre de 6,5mm et une épaisseur totale de 0,8mm, les patins Cloud adoptent un format universel compatible avec la grande majorité des souris gaming...

Phantum Strata : que vaut ce tapis de souris après deux semaines ?

Le Strata est un tapis de 900 × 400 mm dans la configuration testée. Deux autres tailles sont disponibles. Son format laisse suffisamment d’espace pour la souris et le clavier. Il reste donc adapté à un bureau gaming classique.

Dès les premiers mouvements, j’ai surtout remarqué une glisse régulière. Elle reste rapide, mais sans donner cette sensation de souris qui part toute seule. En pratique, c’est ce compromis qui m’a plu. Je peux déplacer rapidement la souris tout en gardant suffisamment de résistance pour arrêter précisément le mouvement.

La surface hydrophobe constitue également un vrai avantage au quotidien. Phantum annonce une résistance aux éclaboussures et un nettoyage facilité. Après deux semaines, je n’ai constaté aucun effilochage des bords. La fabrication inspire donc confiance, notamment grâce aux coutures périphériques.

Le tapis existe aussi dans plusieurs tailles et avec différentes surfaces chez Phantum. Le Strata reste toutefois positionné sur une sensation orientée vitesse et confort.

Cloud Skates : les patins universels changent-ils vraiment la glisse ?

C’est finalement avec les Cloud Skates que j’ai ressenti le changement le plus évident. Le principe est différent des patins classiques. Les Cloud sont de petits patins. Ils peuvent être répartis sous la souris selon l’espace disponible.

J’ai particulièrement apprécié leur silence pendant les déplacements. La souris glisse avec moins de friction et les mouvements paraissent plus fluides. Cependant, leur installation demande un peu d’attention. C’est notamment le cas avec les souris équipées de longs patins d’origine. Il faut bien choisir l’emplacement des dots pour conserver un appui équilibré.

J’ai justement rencontré cette situation pendant le test. Un mauvais positionnement peut déséquilibrer légèrement la souris. Il vaut donc mieux prendre quelques minutes pour vérifier les points de contact avant de les coller définitivement. Avec un diamètre de 6,5mm et une épaisseur totale de 0,8mm, les patins Cloud adoptent un format universel compatible avec la grande majorité des souris gaming.

La construction utilise trois couches. Une surface de glisse repose sur une mousse PU de 0,1 mm, puis sur une base adhésive. Cette mousse absorbe notamment une partie des micro-vibrations et réduit les bruits de friction.

Au final, le duo Strata + Cloud Skates fonctionne particulièrement bien. Le tapis apporte une surface régulière, tandis que les patins réduisent encore la friction sous la souris. Le principal défaut reste donc l’installation des Cloud sur certaines souris. Une fois correctement positionnés, le résultat est cependant très agréable.

Phantum Strata - Tapis de Souris Gaming XXL 900x400 mm - Surface en Microfibre Hydrophobe Haute Performance - Base Caoutchouc Antidérapante - Soft... PERFORMANCE ET PRÉCISION ABSOLUES Optimisez vos performances avec le tapis de souris gaming Phantum Strata. Sa surface en microfibre hydrophobe en fait l'allié parfait des gamers et créateurs qui...

FORMAT XXL 900×400 MM POUR UN CONFORT MAXIMAL Avec des dimensions généreuses de 900x400mm, il offre suffisamment d’espace non seulement pour votre souris, mais aussi pour accueillir...

Phantum Cloud H1 – Patins de Souris Gaming Universels (Dots) – PTFE Black – Équilibre Parfait Vitesse & Contrôle (Hybrid) – Glisse Fluide... Construction triple couche - Fluidité, stabilité et durabilité Chaque patin repose sur une construction en trois couches pensée pour offrir une expérience de glisse stable et résitante dans le...

Format universel - Conçu pour durer Avec un diamètre de 6,5mm et une épaisseur totale de 0,8mm, les patins Cloud adoptent un format universel compatible avec la grande majorité des souris gaming...

Conclusion : le duo Phantum améliore-t-il vraiment un setup gaming ?

Après deux semaines, le Phantum Strata et les Cloud Skates m’ont convaincu par leur complémentarité. Le Strata apporte une surface confortable, une bonne stabilité et une glisse rapide. Les Cloud Skates ajoutent une sensation plus fluide et surtout beaucoup plus silencieuse.

Cet ensemble va donc convenir aux joueurs qui veulent améliorer la glisse sans passer directement à un tapis en verre. En revanche, les Cloud demandent un peu de soin lors de l’installation. Il faut surtout trouver le bon emplacement sur les souris équipées de grands patins.

À 44,90 € pour le Strata et 13,90 € pour les Cloud Skates, le duo reste un investissement conséquent pour un simple tapis et des patins. Mais après utilisation, la différence se ressent réellement sous la souris