Test – Razer Naga V3 Pro : le retour de la reine des MMORPG

Si vous êtes un gamer de la vieille, alors vous connaissez sûrement cette icône du gaming, la Razer Naga. Sortie en 2009, elle démocratise les souris gaming, notamment pour les MMORPG à l’époque. Depuis, la marque au serpent vert n’a pas abandonné son modèle star. Preuve en est avec la toute dernière version, la Naga V3 Pro. Troisième itération (sans compter les « demies versions »), elle n’oublie pas son héritage et rajoute encore de nouvelles fonctionnalités, tout en améliorant le reste. Est-ce que le résultat est à la hauteur ? C’est ce que nous allons voir tout au long de ce test !

Unboxing

De plus en plus, la marque singapourienne souhaite proposer des packagings les plus écolos possibles. Cela se traduit par une utilisation quasi unique de cartons. Encore un peu de plastique est présent, comme vous pouvez le voir sur la première photo, mais c’est un effort à saluer malgré tout. On retrouve les trois plaques latérales, qui s’installe ultra facilement, un câble USB-C pour la recharge ou une utilisation filaire, et un dongle HyperPolling. Ce dernier permettra d’atteindre un polling rate de 8000 Hz (contre 1000 Hz avec une connexion sans fil classique). Comme d’habitude, un lot de sticker vient compléter le tout.

Design

Avant de parler de performances, il faut le dire, Razer rend un bel hommage à la toute première génération de Naga. Dès le premier coup d’œil, les lignes rappellent immédiatement le modèle iconique. On note cependant l’arrivée de deux boutons programmables supplémentaires sur le rebord du clic gauche, idéalement placés sous l’index, ainsi qu’un bouton dédié sous la molette pour changer de profil à la volée.

Les trois plaques latérales se remplacent en quelques secondes seulement, grâce à un système d’aimants puissant, stable et particulièrement fluide au quotidien. Seul regret ergonomique : cette déclinaison reste exclusivement pensée pour les droitiers — une déclinaison pour les gaucher sera peut-être au programme de la prochaine version ? Enfin, saluons le soin apporté à la finition : les touches des plaques bénéficient désormais d’un moulage en double injection, garantissant que les inscriptions ne s’effaceront pas, même après de longues sessions de jeu intensives.

Performances

Bien entendu, tout sera paramétrable via le logiciel maison Razer Synapse. Son utilisation est simple et accessible à tous. D’ici, vous pourrez notamment régler jusqu’à 23 touches paramétrables (en fonction de la plaque que vous sélectionnez). Dans ces touches programmables, on retrouve entre autres l’accès à l’invite d’IA ou encore l’activation du nouveau mode HyperScroll de la molette. Ce dernier permet par exemple de switcher entre pas moins de quatre modes différents (libre, tactile, précision ou smart réel). La sensibilité sera également réglable avec un nouveau palier débloqué ici. En effet, il vous sera possible d’atteindre des paliers extrêmement élevés grâce au nouveau capteur maison. En effet, le capteur optique Razer Pro 50K Gen 3 vous permettra d’atteindre pas moins de 50 000 DPI ! Pour ce qui est du polling rate, il est au maximum à 1 000 Hz et pourra monter jusqu’à 8 000 Hz grâce à l’usage du dongle, fourni avec. Un standard désormais sur des souris de ce calibre.

Cette Naga V3 Pro intègre une touche assez spéciale, accessible avec l’auriculaire. Dénommée Hypershift, elle permet d’attribuer une seconde action à chaque touche de la souris. Du fait de son accès très simple, un bouton permettant le verrouillage est aussi présent pour éviter les activations involontaires.

Conclusion

La Razer Naga V3 Pro réussit le pari de faire évoluer un monument du matériel gaming sans en dénaturer l’ADN. En conservant l’ergonomie légendaire et le système de plaques modulaires qui ont fait la renommée de la gamme. Cette troisième itération monte encore d’un cran le niveau de personnalisation grâce à ses 23 commandes assignables, la touche Hypershift et les modes HyperScroll. Côté performances, le capteur Pro 50K Gen 3 et le polling rate à 8000 Hz apportent une précision chirurgicale, tandis que l’effort environnemental sur le packaging est un vrai plus. Seule ombre au tableau : l’absence d’une variante pour les gauchers, toujours oubliés. On est bien entendu sur un produit plutôt haut de gamme, et forcément le prix va avec. En effet, il faudra débourser pas moins de 199€ sur Amazon pour se procurer cette toute dernière génération de la Razer Naga.

Razer Naga V3 Pro - Souris Gaming sans Fil avec des plaques latérales interchangeables pour Les MMO (HyperScroll de 2e Generation, Switches optiques... laques latérales interchangeables avec boutons latéraux faciles d’accès: Jusqu’à 23 boutons entièrement programmables. Adaptez-vous à tous les genres grâce à des plaques latérales...

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