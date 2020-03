Pure tient une place d’honneur dans la conception et la distribution de radio numérique. Lignée directe de la talentueuse DiscovR présentée à l’IFA 2018, le StreamR était la première enceinte nomade intégrant Amazon Alexa et la radio en dab+. Aujourd’hui son petit frère tant attendu est arrivé. Plus compacte, plus résistante et toujours aussi puissante, la StreamR Splash fait son entrée. Les fonctions Alexa intégrées et radios Dab + sont présentes. Va-t-elle nous convaincre et faire sa place dans l’univers des enceintes outdoor ? Les atouts sont nombreux pour un prix de 139.90€.

Présentation du StreamR Splash

La StreamR Splash est une enceinte ultra portable étanche de 337 grammes. Celle-ci permet d’écouter sa musique via une connexion Bluetooth ou filaire. Également intégrée, une fonction radio Dab+ permettant de profiter des stations de radio en qualité numérique. Nous avons donc un galet carré de 10×10 cm pour une hauteur de seulement 3,7 cm. Son aspect, gris clair/noir ou gris/noir suivant les modèles est de finition soignée. Les plastiques type caoutchouc donnent un aspect solide à cette enceinte et permettent une immersion dans un liquide pendant 30 min jusqu’à 1 m.

La grille de son prend une grosse partie de la surface de la face supérieure. Elle laisse la place aux différentes touches de contrôle de volume et de choix de mode. Sur l’arrière, nous trouvons la prise de charge de type micro USB, une prise auxiliaire jack 3.5 et le cordon, lui aussi en jack 3.5 solitaire de l’enceinte. Nous trouverons également le bouton d’association Bluetooth 4.2. Sur la face avant, un écran LCD mono couleur de 1 pouce permettra de diffuser toutes les informations.

Déballage et prise en main du StreamR Splash

À l’ouverture du carton nous trouvons, bien emballé la StreamR Splash et son logo Pure bien dimensionné. Des notices en différentes langues expliquent la mise en marche ainsi que les liens de téléchargement de l’application dédiée. Nous avons également un explicatif des différentes commandes et des codes couleur de la face supérieure. Le câble de charge micro USB est plat et dégage une impression de solidité. Enfin, un cordon élastique permet de fixer l’enceinte sur différents supports.

L’interconnexion Bluetooth avec le téléphone est rapide et l’accroche est stable. Le passage entre les différents modes se fait par pression sur le bouton dédié. L’affichage permet d’avoir les informations de mode, de volume et de stations de radio. Une fois chargée (8h) la Splash est annoncé comme ayant une autonomie de 20h en écoute modérée. De plus sa classification IP67 permettra de pouvoir l’amener en extérieur au bord de la piscine ou de l’accrocher au sac à dos sans avoir à craindre ni la pluie ni une chute dans l’eau.

Amazon Alexa

Le StreamR Splash est, avec son grand frère le StreamR, l’une des seules enceintes Bluetooth portables sur le marché offrant l’accès à l’assistant vocal Alexa. Le microphone embarqué se connecte à l’application Pure Home de l’appareil mobile via Bluetooth. Celui-ci se connecte à Amazon Alexa en utilisant le Wi-Fi ou les données cellulaires et apporte ainsi toute la commodité d’un assistant virtuel. Il est donc possible d’avoir accès à toutes les commodités de l’assistant mobile Alexa en extérieur. L’application est intuitive et facile à utiliser. Une fois connecté, il sera possible de personnaliser les paramètres des enceintes et d’accéder à l’assistance produit. Nous noterons que le micro intégré au StreamR Splash s’active par pression sur un bouton dédié. Ceci afin d’obtenir l’autonomie record de 20h annoncé et la classification Bluetooth low energy.

La radio du StreamR Splash

Nous avons accès à deux types de réception radio. En premier lieu, la radio Dab+ permet de bénéficier des stations en qualité numérique. La qualité sonore est parfaite et sans grésillements. Cependant, le déploiement du réseau Dab+ 174-240 MHz n’est pas encore effectif sur tout le territoire. Pour les quelques zones encore blanches, nous pourrons compter sur la bande FM classique de 87.5 à 108 MHz. Le câble jack 3.5mm intégré servira d’antenne FM. De plus, quatre raccourcis de mémoire fréquences peuvent être utilisés et seront repérables par des couleurs sur le dessus de l’enceinte.

Et le son dans tout ça ?

Il est surprenant de constater que pour un si petit appareil, nous arrivons à obtenir un son fort et de qualité. En effet, ses 10W et son système de basses à radiateur passif offrent des médiums et des aigües équilibrés ainsi que des basses présentes. A noter, cependant, que les appareils émetteurs disposant d’un égaliseur intégré permettront un équilibre encore plus performant.

Conclusion

Encore une fois, l’entreprise Pure vise juste avec son modèle StreamR Splash. Nous avons un modèle performant possédant une belle puissance sonore. Pour 139.90 €, la possibilité d’avoir accès à Amazon Alexa et d’utiliser la radio Dab+ fait de cette enceinte une valeur sure à emmener partout.

Radio Portable StreamR Splash de Pure (Dab/Dab+ et FM, Enceinte Bluetooth, Alexa, jusqu'à 15 Heures d'autonomie, étanche - IP67) - Gris Pierre Conçu pour l'aventure : le design robuste offre une protection étanche (IP67) pour une écoute facile en plein air où que vous soyez.

Portable : assez petit pour tenir dans une poche ou un sac et une batterie rechargeable qui offre jusqu'à 20 heures d'écoute portable.