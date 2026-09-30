Test – SANDISK Extreme Fit 1 To : la clé USB-C minuscule qui se fait oublier

Une clé USB de 1 To qui tient presque dans l’ombre de son port USB-C, voilà une idée assez étonnante. Avec la SANDISK Extreme Fit 1 To, je pensais surtout retrouver une clé compacte et pratique. Après une semaine d’utilisation, c’est finalement sa discrétion qui m’a le plus marqué.

Je l’ai utilisée pour transférer des fichiers multimédias, déplacer des documents et conserver différentes données entre plusieurs appareils. Elle ne cherche pas à remplacer un SSD externe dans tous les usages. En revanche, pour avoir beaucoup de stockage toujours à portée de main, son format change réellement la manière de l’utiliser. Surtout, la Extreme Fit est tellement petite que je me suis rapidement posé une autre question : comment ne pas la perdre ?

Notre avis en bref : Faut-il acheter la SANDISK Extreme Fit 1 To ?

Oui, si vous cherchez avant tout une clé USB-C extrêmement compacte, capable d’emporter beaucoup de données sans prendre de place. La SANDISK Extreme Fit existe de 64 Go à 1 To et cette dernière capacité permet d’envisager bien plus qu’un simple stockage de documents.

Durant mon test, les débits se sont montrés largement suffisants pour mes usages quotidiens. La marque annonce jusqu’à 400 Mo/s en lecture pour les capacités de 128 Go à 1 To, avec une interface USB 3.2 Gen 1. En revanche, il ne faut pas acheter cette clé en pensant obtenir les performances d’un SSD externe dernière génération. Sandisk précise d’ailleurs que les vitesses d’écriture sont inférieures aux vitesses de lecture annoncées.

SANDISK Extreme Fit Clé USB-C 1 to (Vitesse de Lecture Jusqu’à 400 Mo/s, Stockage Plug-and-Stay, l’Application SANDISK Memory Zone) S’ADAPTE PARFAITEMENT À VOS APPAREILS USB-C. Branchez votre clé sur vos ordinateurs, tablettes et autres appareils USB Type-C pour une extension facile et un accès instantané.

STOCKAGE MASSIF, PETITE CLÉ. Ne vous fiez pas à sa taille : avec jusqu’à 1 To, cette clé renferme tous vos fichiers importants.

SANDISK Extreme Fit 1 To : un format vraiment minuscule

La première chose qui frappe avec cette clé USB-C, c’est sa taille. Elle mesure seulement 18,54 × 13,72 × 16 mm pour un poids de 3 grammes. Sur mon bureau, elle paraît presque disproportionnée face à sa capacité. On parle ici d’un stockage de 1 To dans un périphérique que l’on peut facilement oublier une fois branché.

C’est précisément ce qui rend la Extreme Fit intéressante. Elle ne dépasse pratiquement pas d’un appareil et peut donc rester branchée sans transformer le portable ou la tablette en installation encombrante. Cette compacité demande toutefois un peu d’attention. La clé est suffisamment petite pour se perdre facilement dans une poche ou au fond d’un sac. C’est aussi mon principal reproche après cette semaine de test : SANDISK ne fournit ni dragonne ni véritable boîtier de rangement. A noter que le fabricant annonce par ailleurs une garantie limitée de cinq ans.

Pensée pour les fichiers du quotidien

La Extreme Fit fonctionne avec les appareils équipés d’un port USB-C. Elle est officiellement compatible avec Windows 10 ou plus récent, macOS 12 ou plus récent et iPadOS 15 ou plus récent. Dans la pratique, cette polyvalence est particulièrement agréable. Je peux passer d’un ordinateur à une tablette compatible sans avoir besoin d’un adaptateur supplémentaire.

La capacité de 1 To apporte surtout un confort différent. Je peux conserver des vidéos, des photos, des documents et d’autres fichiers volumineux sans devoir constamment faire le ménage. Pour une utilisation bureautique, multimédia ou pour transporter régulièrement des données, les performances sont donc largement suffisantes. Les débits annoncés atteignent 400 Mo/s en lecture sur la version 1 To.

La marque propose également son application SANDISK Memory Zone pour Windows et Mac. Elle permet notamment de gérer les fichiers et de mettre en place des sauvegardes automatiques.

Extreme Fit 1 To : une vraie différence au quotidien

C’est finalement à l’utilisation que cette petite clé prend tout son sens. Je peux la glisser dans un sac sans avoir à prévoir une place spécifique. Elle ne ressemble pas à un SSD portable qu’il faut protéger dans une housse. Elle se rapproche davantage d’un petit accessoire que l’on garde sous la main pour répondre immédiatement à un besoin de stockage.

Pour déplacer quelques gros fichiers multimédias ou récupérer rapidement des documents, je n’ai donc jamais ressenti de frustration particulière avec les débits proposés. En revanche, je ne la choisirais pas pour remplacer un SSD externe dans le cadre de transferts très intensifs. Son interface USB 3.2 Gen 1 et ses performances annoncées la destinent davantage à un stockage mobile pratique qu’à la recherche du meilleur débit possible.

J’ai aussi apprécié le choix de plusieurs capacités. La gamme va jusqu’à 1 To, tout en proposant des versions plus abordables si vous n’avez pas besoin d’autant d’espace.

Faut-il acheter la SANDISK Extreme Fit 1 To ?

Après une semaine, je retiens surtout une chose : la SANDISK Extreme Fit 1 To est une clé USB qui mise intelligemment sur sa discrétion. Son format minuscule constitue son principal avantage. Elle n’a rien à voir avec sa petite sœur en collaboration avec Crayola. Pourtant, ce n’est pas un simple exercice de miniaturisation. Avec 1 To de stockage et jusqu’à 400 Mo/s en lecture annoncés, elle reste suffisamment polyvalente pour accompagner les usages courants.

Elle se destine donc à ceux qui veulent transporter beaucoup de données sans s’encombrer d’un SSD externe. Elle convient particulièrement bien à la bureautique, au multimédia et aux transferts réguliers entre appareils USB-C.

En revanche, si votre priorité absolue est la vitesse d’écriture ou les transferts intensifs de très gros volumes, un SSD externe reste une solution plus adaptée. Son seul véritable défaut au quotidien reste finalement sa taille. La SANDISK Extreme Fit 1 To est tellement petite qu’il faudra surtout éviter de la perdre.

SANDISK Extreme Fit Clé USB-C 1 to (Vitesse de Lecture Jusqu’à 400 Mo/s, Stockage Plug-and-Stay, l’Application SANDISK Memory Zone) S’ADAPTE PARFAITEMENT À VOS APPAREILS USB-C. Branchez votre clé sur vos ordinateurs, tablettes et autres appareils USB Type-C pour une extension facile et un accès instantané.

STOCKAGE MASSIF, PETITE CLÉ. Ne vous fiez pas à sa taille : avec jusqu’à 1 To, cette clé renferme tous vos fichiers importants.