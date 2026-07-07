Test – Shure MVX2U Gen 2 : le son studio à coup Shure

Capter un bon son en déplacement reste un casse-tête. On possède souvent un micro XLR de qualité. Mais le brancher sur un téléphone tient du parcours du combattant. Shure répond avec le MVX2U Gen 2, une interface audionumérique maligne. Elle transforme n’importe quel micro XLR en source prête à enregistrer. La promesse est simple. On relie le micro d’un côté, l’appareil de l’autre. Et le son sort propre, sans préampli externe. La marque la pense surtout pour le mobile. Le format reste minuscule et le câble USB-C est fourni. Affichée à 159 €, elle vise les streamers, podcasteurs et créateurs nomades. Reste à savoir si elle tient ses promesses au quotidien.

Notre avis en bref sur le Shure MVX2U Gen 2

Le Shure MVX2U Gen 2 est une excellente interface audio. Elle fait exactement ce qu’on attend d’elle. On branche un micro XLR, on relie le tout à un téléphone, et on enregistre. Dans mon cas, je l’ai utilisée sur un smartphone Android. Tout a fonctionné du premier coup. Le son reste chaud et naturel. Je n’ai senti aucune perte ni compression. L’installation prend quelques secondes, sans pilote ni réglage obscur. Le format minuscule passe partout. Seul le poids de l’ensemble pèse un peu en main sur la durée. À 159 €, le tarif reste juste pour ce que rend l’appareil. Je lui mets un solide 8/10.

Produit disponible sur Shure MVX2U Gen 2, Interface audionumérique, adaptateur XLR vers USB microphones, la création & l'enregistrement de contenu, traitements audionumériques, compatible avec Mac, Windows, iOS & Android

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Unboxing du Shure MVX2U Gen 2

Le déballage va à l’essentiel. La boîte tient dans une seule main. On y trouve l’interface, un câble USB-C d’un mètre et un guide de démarrage. Rien de superflu. L’objet impressionne par sa taille. Il ressemble à un gros connecteur XLR, à peine plus long. Shure annonce la plus légère des interfaces mono canal du marché. On le croit volontiers en le sortant du carton.

L’interface tient dans la main, à peine plus grosse qu’un connecteur XLR.

La finition fait tout de suite sérieuse. Le corps en métal noir mat inspire confiance. On reconnaît la patte de Shure au premier contact. La présentation soignée évoque les accessoires premium pensés pour iPhone. C’est anecdotique, mais ça fait plaisir. L’ensemble respire la qualité, même sur un produit aussi compact. Voilà un déballage rapide, mais convaincant.

Design et connectique du Shure MVX2U Gen 2

Le design tient dans un format vraiment minuscule. D’un côté, une entrée XLR femelle à trois broches accueille le micro. De l’autre, tout se réunit sur une face ronde. On y trouve le port USB-C, une prise casque 3,5 mm et la mention MVX2U. Une petite LED tricolore complète l’ensemble. Elle indique d’un coup d’œil l’état de la connexion. C’est clair et bien pensé.

L’entrée XLR femelle à trois broches accueille n’importe quel micro. Sur la face ronde : port USB-C, prise casque 3,5 mm et LED d’état.

La connectique reste simple et efficace. Le câble USB-C fourni transporte l’alimentation et l’audio à la fois. Un seul fil suffit donc pour tout relier. La prise casque autorise une écoute de contrôle sans latence. On entend ce qu’on enregistre, en direct. L’interface gère aussi l’alimentation fantôme 48V. Elle accepte donc les micros à condensateur comme les micros dynamiques. On couvre ainsi presque tous les cas d’usage.

Prise en main et qualité sonore

J’ai utilisé le MVX2U Gen 2 sur mon téléphone. Je l’ai relié à un micro à main pour enregistrer des interviews. Le but était simple : capter un son propre, exploitable ensuite. La prise en main ne demande aucun apprentissage. On branche, puis on enregistre dans la foulée. L’appareil mémorise les derniers réglages de traitement. On retrouve donc son profil sonore d’un appareil à l’autre.

Le MVX2U Gen 2 relie un micro XLR au téléphone via un seul câble USB-C.

Côté son, le résultat m’a convaincu. La qualité reste chaude et fidèle. Je n’ai noté aucune perte ni compression audible. Sur mes interviews, le gain a fait la différence. Le transcript ressortait bien plus net ensuite. J’ai pu retrouver des citations précises, au mot près. Shure annonce jusqu’à +60 dB de gain très propre. Un mode Auto Level ajuste le niveau tout seul. Un denoiser réduit le bruit de fond en temps réel. Ces aides font gagner un temps précieux.

Polyvalence et compatibilité du Shure MVX2U Gen 2

La force du MVX2U Gen 2, c’est sa polyvalence. Il accepte n’importe quel micro XLR. J’ai testé avec un Shure SM58, un grand classique du micro à main. Ce n’est pas l’objet du test. Mais c’est un excellent micro, qu’on recommande sans hésiter. L’interface le transforme aussitôt en source USB. On obtient un micro de podcast ou de live prêt à l’emploi.

Avec un Shure SM58, l’interface fait office de source USB prête à enregistrer.

La compatibilité couvre large. L’appareil fonctionne sur iOS, Android, Mac et Windows. Shure oriente clairement le produit vers le mobile. Pourtant, il dépanne aussi très bien sur ordinateur. On évite alors une grosse interface de bureau, fixe et encombrante. On branche le MVX2U au besoin, puis on le range. C’est un peu l’esprit de l’USB-C : on connecte, on déconnecte, sans s’encombrer. Les applications MOTIV complètent le tout. Elles donnent la main sur l’égalisation, la compression et la couleur du son.

Le point faible : un poids qui se rappelle à vous

L’interface elle-même reste très légère. Le souci vient de l’ensemble une fois monté. On tient le micro, l’interface et parfois le téléphone d’une seule main. Sur une courte prise, aucun problème. Mais sur une interview qui s’étire, la main fatigue. En fin de journée, on sent le poids cumulé. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est bien réel.

Tenu à la main, l’ensemble micro plus interface finit par peser.

Rien de dramatique, donc, mais un point à connaître. Pour une interview tenue à bout de bras, mieux vaut prévoir un trépied ou une perche. Le confort y gagne aussitôt. C’est le seul vrai reproche que je formule. Sur tout le reste, l’appareil tient parfaitement son rôle.

Conclusion : que vaut le Shure MVX2U Gen 2 ?

Le Shure MVX2U Gen 2 est une réussite. Il fait le pont entre un micro XLR et n’importe quel appareil. Le son ressort chaud, propre et constant. L’installation tient en quelques secondes. La compatibilité large rassure. Et le format minuscule suit partout. Pour enregistrer une interview ou un podcast en mobilité, c’est un vrai compagnon.

Quelques réserves demeurent, mais elles restent mineures. Le poids de l’ensemble pèse un peu sur la durée. Et le tarif de 159 € suppose déjà d’avoir un bon micro XLR. Pour qui possède un SM58 ou un SM7B, l’investissement coule de source. C’est le premier appareil du genre que je teste. Il place pourtant la barre très haut.

Produit disponible sur Shure MVX2U Gen 2, Interface audionumérique, adaptateur XLR vers USB microphones, la création & l'enregistrement de contenu, traitements audionumériques, compatible avec Mac, Windows, iOS & Android

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