Test – Souris MSI CLUTCH GM11 : Du costaud abordable !

MSI, largement reconnu dans le monde du Gaming, comme constructeur de carte mère, de carte graphique, ainsi que de périphériques ne cesse de satisfaire ses fans et reste à leurs écoutes ! Une des dernières nées de la firme se nomme la CLUTCH GM11, une souris polyvalente, mais axée sur la durabilité !

Caractéristiques

Capteur PMW-3325 Interface USB 2.0 Type de capteur Optique Niveau de DPI 400/800/1600/3200/5000 Nombre de boutons 6 Polling rate (Hz) 1000Hz, 125/250/500/1000 (par défaut) Rétroéclairage LED RGB Câble 1,8m avec Jack plaqué or Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10 (pour le logiciel) Dimensions 118 x 62 x 37 mm Poids 89g (sans le câble)

Design

Le design général de la souris GM11 ne surprend pas. Elle reprend un design simple, mais agréable.

De conception plastique, elle apparaît comme très fiable sous la main et, après quelques séances de jeux, n’a montré aucun signe de faiblesse!

La souris GM11 est ambidextre et s’adaptera donc aussi bien au gaucher qu’au droitier, pour un confort identique !

La sortie du câble se situe sur la partie haute de la souris en son centre.

Utilisation

En jeu comme en bureautique, la souris GM11 offre une excellente glisse et se révèle très précise !



La souris offre un choix entre 6 niveaux de DPI (400, 800, 1600, 3200, 5000), sur un capteur optique PMW-3325, elle s’adapte donc à une multitude de situations ! La gestion des DPI se fait par un bouton situé sous la molette de la souris, comme sur la plupart des souris.



Les clics sont francs et directs, vous n’aurez pas besoin de force pour actionner la souris.Vous aurez en plus deux boutons latéraux pour plus d’actions.

Personnalisation.

MSI a pensé aux fans de RGB, en effet le dragon MSI s’illumine, ainsi qu’une bande LED située en bordure de la souris.

L’éclairage y est simple, mais sa luminosité et son positionnement viennent souligner la souris.

Vous pouvez gérer le RGB directement par une association de bouton sur la souris ou via le logiciel « Dragon center ».





Dragon center

Le logiciel dragon center permet aux utilisateurs de périphériques MSI de gérer l’éclairage et de mettre à jour les firmware de périphériques, mais aussi d’installer des logiciels développés par la marque.

Grâce à ce logiciel, l’utilisateur possède un vaste choix de personnalisation, allant de la couleur statique à une réaction multicolore à chaque pression de clics. Il peut aussi régler son périphérique par exemple les DPI pour le cas de la GM11.

Conclusion

Pour conclure, il faut reconnaître que la souris est précise et robuste.

La souris CLUTCH GM11 est adaptée aux petits budgets souhaitant un visuel agressif, mais sans renier sur la qualité !

Pour mon avis personnel la CLUTCH GM 11, offre un bon compromis entre vitesse et précision. De plus, elle s’avère bien équilibrée.

Cette souris se classe comme une référence dans la gamme des souris à moins de 40 €.

Elle est aussi disponible en pack avec le clavier VIGOR GK30.

CLUTCH GM11 ~35€ 8.1 Design 7.0/10

















Utilisation 9.0/10

















Personalisation 8.5/10

















Qualité/Prix 8.0/10

















Points positifs Précision

Vitesse

Polyvalences Points négatifs Poids