Test – THIEAUDIO Hype 2 : une performance sonore exceptionnelle

Revue des écouteurs THIEAUDIO Hype 2 322 €

Résumé

Les THIEAUDIO Hype 2 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides équipés de deux haut-parleurs dynamiques de 10 mm et de deux armatures équilibrées Sonion, offrant une signature sonore en V avec des basses profondes, des médiums équilibrés et des aigus bien contrôlés. Grâce à la technologie IMPACT², ils délivrent des basses puissantes sans compromettre la clarté du son.

Leur design premium en résine 3D assure confort et esthétique, bien que leur taille puisse ne pas convenir aux petites oreilles. Le câble en cuivre plaqué argent réduit les effets microphoniques et assure une bonne transmission du signal.

Côté performances, ils offrent une scène sonore large et une bonne séparation des instruments, idéales pour les amateurs de musique immersive. Cependant, les médiums pourraient bénéficier de plus de présence, et l’absence de Bluetooth limite leur polyvalence.

Globalement, les THIEAUDIO Hype 2 se positionnent comme un excellent choix pour les audiophiles cherchant une expérience sonore dynamique et détaillée à un prix compétitif.