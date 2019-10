Depuis environ un mois, nous avons à la rédaction une enceinte Tronsmart en test. Il s’agit de la Tronsmart Elément Force 40W. Tenez vous bien, car dans la jungle des enceintes sans fil, celle ci a des arguments plutôt sympa, mais aussi des caractéristiques moins intéressantes.

Unboxing

À l’intérieur, bien emballée, on retrouve l’enceinte. Mais aussi un câble USB-C et un autre câble prise jack. Également, une notice d’utilisation en six langues, dont en Français.





Design de l’enceinte

De couleur noir, les plastiques utilisés sont de bonne facture. En effet, l’enceinte est agréable au touché. Après, c’est une affaire de gout, nous la trouvons classique, ce qui lui permet de passer partout.







Les commandes de cette Tronsmart Element Force

Sur le dessus, on retrouve six boutons de commande.

Le bouton power, qui sert à activer l’assistant vocal du smartphone. Pour cela, il faut appuyer deux fois. Il servira a ne pas sortir son téléphone de la poche.

Le bouton M de l’enceinte lui permettra de basculer entre les modes Bluetooth, Micro SD et Jack. En effet, car à l’arrière, il y a une trappe sous laquelle on y trouve ces modes, mais également, le port USB-C.

Les traditionnels + et – pour le volume. Le non-moins traditionnel bouton lecture, mais qui permettra aussi, de pouvoir prendre un appel, de raccrocher, ou de le refuser. Car oui, cette enceinte Tronsmart Element Force possède un micro.





Enfin, le mode EQ, qui lui permet de changer pour les modes Super basse, 3D ou standard.

La qualité du son

Comme écrit juste avant, le mode EQ permet de basculer entre trois modes. Suivant les différentes musiques que nous avons écoutées, nous n’avons pas eu de soucis au niveau de l’écoute. En effet, avec un volume bas ou haut, le son est bien géré. Les aigus et les graves ne souffrent pas, ou plutôt, ne font pas souffrir nos oreilles.

L’enceinte Tronsmart Element Force est en mono, pour avoir un son stéréo, il faudra en jumeler une deuxième, afin de les faire fonctionner en même temps. Un peu à la manière des HomePods.

Specs techniques

Bluetooth: 5.0

Portée de transmission: 20m

Étanche: IPX7 waterproof

Alimentation: DC 5V / 2.4A

Temps de charge: environ 3 heures

Autonomie: 15 heures en utilisation

Taille de haut-parleur: 53mm

Distorsion: ≤1,0%

Fréquence: 80Hz-18KHz

Poids du produit: 780 g

Dimensions du produit: 204 x 64 x 80 mm

Conclusion

Avec les 40W, le son de l’enceinte est bon. Le bluetooth 5.0 est devenu incontournable. En effet, en regardant une vidéo, il n’y a aucune latence entre le son et l’image. Les commandes sont d’une utilisation hyper simple. On peut regretter que le poids de 780g se fasse vite remarquer. La bonne autonomie fait oublier ce mauvais point. L’enceinte Tronsmart Element Force est disponible à 57,99€ sur Amazon.

