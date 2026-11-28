Tidal bannit la musique IA : 29 millions de morceaux vont disparaître de la plateforme

La musique IA prend de plus en plus de place sur les plateformes de streaming. Mais tout le monde ne voit pas cette évolution d’un bon œil. Tidal vient justement de prendre une décision radicale : supprimer entièrement les morceaux créés par intelligence artificielle de son catalogue. Une mesure qui pourrait entraîner la disparition de près de 29 millions de titres.

Tidal va supprimer les morceaux entièrement générés par IA dès décembre

Tidal veut faire le ménage dans son catalogue musical. Le service de streaming a annoncé, le 24 novembre 2026, qu’il commencerait à retirer les morceaux entièrement générés par intelligence artificielle à partir du 9 décembre.

Cette décision aura des conséquences importantes. Selon Robert Anderson, responsable de la plateforme, environ 29 millions de titres pourraient disparaître. Tidal estime également devoir rejeter entre 80 000 et 85 000 nouveaux morceaux chaque jour.

La plateforme justifie cette mesure par la faible popularité de ces créations. D’après ses données, 96% des chansons générées par IA ne reçoivent aucune écoute. Tidal souhaite donc protéger les artistes humains et préserver l’authenticité de son catalogue.

Pourquoi Tidal durcit-il sa politique contre la musique IA ?

Cette décision ne sort pas de nulle part. En effet, plus tôt dans l’année, Tidal avait déjà annoncé plusieurs mesures contre les morceaux entièrement créés par IA. La plateforme avait notamment prévu de supprimer leur monétisation et de les identifier clairement comme des contenus générés ou assistés par intelligence artificielle.

Cependant, ces dispositions n’ont pas suffi. Au cours des 90 derniers jours, 43% des morceaux envoyés à Tidal auraient été détectés comme générés par IA. Face à cette progression, la plateforme estime qu’un simple étiquetage ne suffit plus. Elle préfère désormais exclure directement les créations entièrement artificielles de son service.

Tidal n’est pas la seule plateforme à rejeter la musique IA

Tidal rejoint Bandcamp, qui interdit également les morceaux entièrement ou en grande partie générés par intelligence artificielle. Les autres services adoptent des stratégies différentes. Spotify, par exemple, cherche à limiter les contenus considérés comme du spam ou de faible qualité, tout en autorisant certaines créations assistées par IA.

SoundCloud, quant à lui, adopte une approche plus ouverte aux outils de création musicale basés sur l’intelligence artificielle. De son côté, Deezer propose une option permettant de masquer les morceaux générés par IA. Apple Music préfère simplement signaler les chansons concernées.

Cette décision de Tidal pourrait donc relancer le débat sur la place de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale. En attendant, les auditeurs devront peut-être s’habituer à voir certains morceaux disparaître de leurs catalogues.

Vous souhaitez apprendre à repérer ces créations ? Découvrez également nos conseils pour identifier facilement une musique générée par intelligence artificielle.