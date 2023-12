TikTok dédie de nouveaux outils de profil aux musiciens

Les musiciens et artistes en herbe peuvent désormais profiter des nouveaux outils que TikTok met à leur disposition. En effet, le réseau social a concocté de nouvelles façons pour qu’ils puissent améliorer leurs profils et gagner en visibilité.

Ces outils sont non seulement destinés aux nouveaux artistes, mais aussi aux célébrités. Ces dernières peuvent ajouter un tag ou balise d’artiste à leur profil. Cela aura pour effet de mettre leur musique dans un onglet spécifique à côté de leurs autres vidéos, des likes et des contenus republiés.

Pour obtenir la balise d’artiste, il faut que l’utilisateur télécharge au moins quatre sons ou chansons sur TikTok. Selon Engadget, les artistes peuvent également épingler l’un de leurs morceaux pour qu’il apparaisse en premier dans l’onglet Musique.

Par ailleurs, si un musicien publie un nouveau contenu, TikTok le classera parmi les nouvelles chansons jusqu’à 14 jours avant et jusqu’à 30 jours après leur mise en ligne. Les nouveaux morceaux seront également automatiquement ajoutés à l’onglet musique du profil d’un artiste.

Actuellement, TikTok affirme que plus de 70.000 artistes profitent déjà de ces nouveaux outils. Il faut dire que l’application est devenue un terrain privilégié par les créateurs et artistes à cause de la vitesse fulgurante à laquelle une vidéo peut y devenir virale.