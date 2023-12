Espace : SpaceX transportera certains satellites Internet d’Amazon en 2025

Amazon a fait appel à l’un de ses plus grands rivaux pour transporter ses satellites Internet dans l’espace. D’après Engadget, Amazon et SpaceX ont récemment conclu un accord pour qu’Amazon utilise la fusée Falcon 9 de SpaceX pour trois lancements prévus à partir de 2025.

Pour rappel, Amazon a un projet dénommé projet Kuiper. Il s’agit d’un programme de satellites en orbite terrestre basse. Il vise, à terme, à fournir une connectivité Internet aux utilisateurs du monde entier.

Amazon met de côté sa rivalité avec SpaceX

Amazon a déjà lancé deux premiers satellites en octobre en guise de test. Il a été possible de se connecter à Internet et d’effectuer un appel vidéo bidirectionnel. Le contrat avec SpaceX porte sur trois lancements de fusées Falcon 9 qui devraient commencer à décoller à la mi-2025. Selon Amazon, « les lancements supplémentaires avec SpaceX offrent encore plus de capacité pour prendre en charge notre calendrier de déploiement ».

Par ailleurs, le géant du e-commerce a également signé des accords pour les futurs lancements de la fusée Vulcan de l’United Launch Alliance (ULA), d’Ariane 6 d’Arianespace et de New Glenn de Blue Origin.

Le Projet Kuiper devrait être composé de 3.236 satellites, dont la moitié au moins devrait être opérationnelle d’ici à l’été 2026 pour se conformer à la licence accordée par la FCC.