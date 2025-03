Tomodachi Life : Living The Dream revient sur Nintendo Switch

La série Tomodachi Life est de retour ! Après plus de 10 ans d’absence, le jeu de simulation de vie avec les Mii revient sur la Nintendo Switch avec Tomodachi Life : Living the Dream. Annoncé durant le Nintendo Direct d’hier, il est le premier jeu Tomodachi Life depuis le lancement de l’original en 2014. Toutefois, il faudra attendre un peu avant de pouvoir vous amuser avec vos propres Mii…

Tomodachi Life : Living The Dream, un rendez-vous entre « a-Mii »

Même si la Nintendo Switch première du nom entre dans sa phase de fin de vie, cela ne veut pas dire qu’elle n’accueillera plus de nouveaux jeux. Lors du Nintendo Direct du 27 mars, la firme dévoile une flopée de titres consacrée à sa première console hybride. Et parmi eux se trouve un nouvel épisode de la série de simulations de vie centrée sur les Mii, baptisé Tomodachi Life : Living The Dream.

Ce nouvel opus ramène les joueurs sur la plage d’une île tropicale paradisiaque. Avec leurs personnages Mii fraîchement créés, il vont faire de ces derniers des citoyens de l’île, où ils peuvent y vivre des vies remplies de situations loufoques. La bande-annonce nous annonce déjà les couleurs en montrant deux Mii qui se jettent des ordures lors d’une dispute houleuse. Et ce, juste devant un autre Mii endormi sur un banc, rêvant d’un Mii géant. Du fun en perspective, c’est ce que Tomodachi Life : Living The Dream réserve aux joueurs !

Voici les premiers détails du jeu, selon Nintendo :

“Créez vos propres personnages Mii en vous inspirant de vous-même, de vos amis, de votre famille, de n’importe qui, et regardez-les vivre leur vie sur une île en pleine mer. Impliquez-vous dans leurs relations et découvrez toutes les façons étranges et merveilleuses dont ces personnages Mii interagissent. Vous pourrez même assister à leurs rêves !”

Tomodachi Life : Living the Dream sortira en exclusivité sur Nintendo Switch en 2026. Vous pouvez apprécier le premier trailer dans la vidéo ci-dessous :