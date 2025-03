Xenoblade Chronicles X arrive enfin sur Nintendo Switch, voici tout ce qu’il faut savoir

Il ne reste plus qu’un tout petit dodo avant que Xenoblade Chronicles X arrive enfin sur la Nintendo Switch. L’ancienne exclusivité de la Wii U complète la lignée des Xenoblade sur la Switch, avec son édition définitive en guise de cadeau. En tant que remaster, il apporte également quelques améliorations graphiques pour une meilleure expérience de jeu. Date et heure de sortie, taille, prix…on vous fait le point.

À quand la sortie de Xenoblade Chronicles X sur Switch ?

10 ans après sa sortie sur la Nintendo Wii U, Xenoblade Chronicles X s’apprête à faire ses premiers pas sur la Nintendo Switch dans sa version définitive. L’exclu Wii U de 2015 est l’unique titre manquant à la collection Xenoblade sur Switch. Et bien sûr, les fans de la licence n’attendent qu’une chose : l’ajouter à leur collection. Dans quelques heures, il aura sûrement le plus grand nombre de joueurs qu’il ait jamais vu au cours de la dernière décennie.

Si vous en faites partie, vous pouvez déjà télécharger le jeu sur l’eShop de Nintendo au prix de 59,99 euros. Il sera ensuite jouable le 20 mars à partir de minuit. Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition nécessitera 13,5 Go d’espace de stockage sur votre Nintendo Switch. Ce qui est peu par rapport aux 22,7 Go de la version Wii U.

Côté histoire, celle de Xenoblade Chronicles X est autonome et très peu liée à la série Xenoblade. Vous pouvez donc y jouer directement même si vous n’avez pas encore touché les précédents opus. Rassurez-vous, vous ne serez pas complètement perdus par rapport au scénario et au lore du jeu.

De quoi parle Xenoblade Chronicles X ?

Xenoblade Chronicles X ramène les joueurs en l’an 2054, où la Terre est victime d’une terrible guerre intergalactique. Le reste de l’humanité, contraint de fuir, s’écrase la planète extraterrestre Mira. Les survivants décident donc de s’y installer et fonder la colonie de New Los Angeles. Le joueur incarne un membre des forces de New Los Angeles, chargé d’explorer, combattre des créatures extraterrestres et piloter des méchas appelés Skells.

Le jeu met l’accent sur l’exploration, un système de combat dynamique et une intrigue mystérieuse liée aux origines de Mira. Vous pouvez choisir l’apparence de votre personnage pour ensuite définir sa classe et le style de combat qui vous semble le plus approprié. Le jeu étant un action RPG, les phases de combats se déroulent en temps réel, avec la possibilité de switcher entre quatre personnages.

Plus de détails dans la vidéo ci-dessous :