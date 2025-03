Meta pourrait bien révolutionner les lunettes de réalité augmentée grâce à ce matériau

En 2019, l’équipe Orion de Meta a comparé plusieurs technologies de guides d’ondes pour fabriquer des lunettes de réalité augmentée (AR). Durant cette démonstration devant Mark Zuckerberg en personne, un matériau s’est distingué : le carbure de silicium.

Le carbure de silicium pour les lunettes de réalité augmentée plus nettes et plus légères

En effet, le carbure de silicium (SiC) s’est distingué en ce qu’il offre une expérience visuelle plus nette et immersive. En d’autres termes, les écrans AR conçus avec ce matériau pourraient être plus nets mais aussi plus légers et sans distraction visuelle.

Pour rappel, les premiers essais de lunettes AR utilisaient des guides d’ondes en verre. Néanmoins, cela produisait des reflets colorés gênants. D’après Pasqual Rivera, spécialiste en optique, “on avait l’impression d’être dans une discothèque”. Or, le SiC ne présente pas cet inconvénient, ce qui permettrait ainsi de mieux apprécier l’expérience AR.

Il faut savoir que le carbure de silicium est un matériau couramment utilisé dans l’électronique de haute puissance, comme les voitures électriques. Ce matériau permet effectivement de gérer des courants élevés, contrairement au silicium classique. Néanmoins, son application en optique n’a jamais été explorée à grande échelle.

Pour information, l’indice de réfraction est un facteur déterminant pour les guides d’ondes. Cet indice mesure la capacité d’un matériau à canaliser la lumière. Plus cet indice est élevé, plus il peut transmettre un grand volume de données optiques. Pour le carbure de silicium, cet indice est de 2,7. En comparaison, le verre est de 1,8 et le niobate de lithium est de 2,3.

Avant l’arrivée de ce matériau, il fallait trois couches de verres pour offrir un champ de vision large. Les lunettes AR étaient alors trop épaisses et inconfortables. Mais avec le SiC, les ingénieurs n’utilisent qu’une seule plaque. Pour exploiter ce matériau à un niveau industriel, l’équipe a développé une technique inédite appelée “gravure oblique”. Cette technique consiste à incliner les nanostructures pour optimiser la transmission de la lumière.

Pour les ingénieurs de Meta, le carbure de silicium est l’avenir des lunettes AR. Selon Barry Silverstein, directeur de la recherche scientifique, “nous avons prouvé que ce matériau est une solution viable”.