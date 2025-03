Gurtam stimule l’innovation à Vilnius en 2025

La conférence Telematics & Connected Mobility organisée par Gurtam promet d’être un événement marquant pour les acteurs de la mobilité connectée. Prévue les 10 et 11 septembre 2025 à Vilnius, la conférence invite les professionnels du secteur à s’inscrire. Ils pourront ainsi découvrir les dernières innovations.

Gurtam ouvre les inscriptions pour la conférence

L’édition 2025 de la conférence Telematics & Connected Mobility est maintenant ouverte aux inscriptions anticipées. En effet, cet événement phare rassemblera des leaders européens du secteur. Ils auront l’opportunité de venir échanger et exposer leurs idées sur la mobilité connectée et la numérisation des flottes.

Innovations en mobilité connectée à Vilnius

Les participants à la conférence auront l’opportunité unique de rencontrer des acteurs cruciaux du domaine de la télématique et des solutions IoT. De plus, le programme de l’événement inclura des études de cas réels et des stratégies de mise en œuvre. Enfin, un salon technologique mettra en avant les dernières innovations en matériel et logiciels.

Public et opportunités de réseautage

La conférence s’adresse aux fournisseurs de services de gestion de flotte, développeurs de logiciels, intégrateurs de systèmes et fabricants de matériel. À cette occasion, ceux-ci pourront réseauter avec leurs pairs et découvrir de nouvelles tendances en matière d’IA, d’automatisation et de big data afin de mieux façonner l’avenir de la mobilité connectée.

présentez vos témoignages en tant qu’orateur

Gurtam invite les experts en télématique, IoT et solutions de gestion de flotte à soumettre leurs candidatures en tant qu’orateurs. En effet, cela leur permettra de contribuer activement au discours innovant de l’industrie et de partager leurs expériences avec un public engagé.

En conclusion, la conférence Telematics & Connected Mobility à Vilnius représente une opportunité inestimable pour tous les acteurs de la mobilité connectée. Pour ne pas manquer cet événement majeur, inscrivez-vous dès maintenant. Ne tardez pas et soyez prêts à découvrir les tendances qui redéfiniront l’avenir de la télématique.

Lisez notre dernier article tech : Star Wars Hunters va fermer définitivement ses portes