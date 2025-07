TOPDON TC002C Duo : une avancée majeure en imagerie thermique mobile

Le tout nouveau TOPDON TC002C Duo arrive sur le marché pour révolutionner l’imagerie thermique. Ce dispositif s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux passionnés. Grâce à sa compatibilité USB-C universelle, il promet de rendre le diagnostic thermique plus accessible et plus simple. Voici ce qu’il faut savoir sur cet appareil innovant.

Compatibilité universelle du TOPDON TC002C Duo avec USB-C

Le TOPDON TC002C Duo se distingue par sa connexion USB-C qui fonctionne avec presque tous les appareils modernes. Vous pouvez l’utiliser avec les nouveaux iPhones et iPads, les smartphones et tablettes Android, et même avec les PC Windows. Fini les soucis de compatibilité ! Cet outil apporte ainsi une solution pratique, que vous soyez technicien ou bricoleur. La connectique universelle facilite vraiment la vie lors des interventions sur le terrain ou en atelier.

Imagerie thermique avancée pour un diagnostic précis

La force du TC002C Duo réside dans sa qualité d’image thermique. Il offre une résolution de 256 x 192, qui peut grimper à 512 x 384 grâce à la technologie brevetée TISR. Cette haute résolution aide à détecter facilement les “fuites d’énergie”, les défauts électriques ou mécaniques. De plus, il mesure la température de -20°C à 550°C avec une précision remarquable. Son taux de rafraîchissement de 25 Hz permet un suivi fluide et en temps réel des variations.

Principales caractéristiques et innovations du TC002C Duo

Le TOPDON TC002C Duo ne se limite pas à sa qualité d’image. Il propose :

Une sensibilité à la température inférieure à 40 mK pour voir les moindres détails thermiques.

pour voir les moindres détails thermiques. Une application TopInfrared intuitive avec guidance étape par étape.

intuitive avec guidance étape par étape. Des commandes simples à utiliser pour tous les scénarios d’inspection.

Le Guidance Hub, intégré à l’application, accompagne l’utilisateur tout au long du diagnostic. Ainsi, chaque inspection devient plus rapide, plus efficace et accessible à tous.

En bref, le TOPDON TC002C Duo redéfinit l’imagerie thermique mobile. Sa compatibilité universelle, ses performances de pointe et son interface conviviale en font un choix incontournable. Que vous soyez professionnel ou amateur, cet outil vous aidera à gagner du temps et à améliorer la qualité de vos diagnostics.

