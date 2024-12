Tout ce qu’il faut savoir sur SearchGPT, le moteur qui réinvente vos recherches

OpenAI frappe un grand coup en lançant SearchGPT, un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’entreprise explore un terrain dominé par des géants comme Google et Bing. Que cache ce nouvel outil et pourquoi pourrait-il changer votre façon de chercher des informations ?

SearchGPT, un allié unique pour vos recherches en ligne

SearchGPT se distingue de ChatGPT par sa capacité à puiser des données en temps réel sur Internet. Contrairement aux moteurs classiques où vous devez ajuster vos mots-clés, SearchGPT comprend vos questions en langage naturel et y répond clairement. Vous demandez une information, il vous la présente sans vous noyer dans une liste interminable de liens.

Ce qui impressionne, c’est son adaptabilité. SearchGPT personnalise ses réponses selon votre localisation et enrichit ses résultats avec des graphiques et des cartes. Besoin d’une météo précise, des cours de la Bourse ou des dernières actualités sportives ? Tout est accessible et présenté de façon claire. De plus, il cite ses sources, vous permettant de vérifier l’origine des informations partagées.

Pour en profiter, vous devez souscrire à un abonnement payant à ChatGPT. Une fois activé, SearchGPT se présente comme une extension dans l’interface, prête à vous fournir des réponses précises et personnalisées.

Un défi pour les moteurs traditionnels et les utilisateurs

L’arrivée de SearchGPT perturbe les codes des moteurs traditionnels comme Google ou Bing. Là où ces derniers vous offrent une multitude de résultats, SearchGPT synthétise les informations pour gagner du temps. Cela peut séduire ceux qui veulent une réponse immédiate, mais aussi inquiéter les professionnels du référencement. En effet, l’outil favorise les sites partenaires d’OpenAI.

Cependant, le chemin reste long pour détrôner Google. Les habitudes des internautes, profondément ancrées, ne changent pas facilement. Et même si SearchGPT impressionne par son efficacité, il devra encore faire ses preuves face à des outils qui ont dominé le marché pendant des décennies.