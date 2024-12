Nettoyage des piscines : un partenariat prometteur éclaire l’avenir

Degrii et BWT Pool ont récemment annoncé un partenariat stratégique lors de Piscine Global 2024 à Lyon. Ces deux géants dans leurs domaines respectifs visent à révolutionner le nettoyage des piscines avec des solutions innovantes. Leur collaboration est une promesse de transformation pour le secteur.

Un partenariat stratégique pour des piscines propres

L’alliance entre Degrii et BWT combine leur expertise unique. Degrii, fort de son savoir-faire robotique alimenté par batterie, s’associe à BWT, expert en traitement de l’eau. Ensemble, ils proposent des solutions avancées pour le nettoyage des piscines. Leur objectif est de fournir des systèmes efficaces et novateurs, intégrant la technologie la plus récente.

Innovations technologiques pour un nettoyage optimal

Degrii apporte plus de dix ans d’expérience en technologie robotique. Ils développent des robots de nettoyage alimentés par batterie, offrant des performances exceptionnelles. BWT complète ce savoir-faire avec sa maîtrise de la technologie de l’eau. Leurs robots à câble haute performance sont conçus pour assurer la propreté totale des piscines, en intégrant des fonctions intelligentes.

Ensemble pour une croissance mondiale accélérée

Ce partenariat marque une nouvelle étape pour Degrii et BWT. En unissant leurs forces, ils visent à accélérer la croissance mondiale. Les consommateurs bénéficieront de cette synergie. Ils pourront accéder à des innovations qui améliorent le confort et la satisfaction. Cette collaboration ouvre la voie vers de nouvelles perspectives de marché.

En conclusion, l’union de Degrii et BWT représente un tournant majeur pour le nettoyage des piscines à l’échelle mondiale. Grâce à leur collaboration, ils promettent de fournir des solutions qui redéfinissent les normes en matière de technologie et de satisfaction client. Ce partenariat stratégique est une avancée significative dans le confort et l’efficacité de l’entretien des piscines.

Lisez notre dernier article tech : FreeBuds Pro 4 : Une immersion sonore inédite avec HarmonyOS Next